Как на меня в Ставрополе бандиты напали: все подробности и лица! varlamov 484 27.04 13:47 |484



Я, конечно, не лейтенант Коломбо, но попробую раскрыть дело о вчерашнем нападении на меня!



В Ставрополь я хотел съездить уже давно. И не буду скрывать, что на своей карте я его отметил несколько лет назад по двум причинам: во-первых, мне как-то попались на глаза адские фотографии ЖК "Перспективный". Во-вторых, город несколько раз признавался самым благоустроенным в России. В общем, Ставрополь идеально подходил для моих обзоров Плохой/Хороший.







Я собираюсь в Ставрополь, билеты купил в субботу, 22 апреля. Вскоре некая Юлия Войтова из агентства креативных коммуникаций "Good People" попыталась разместить заказ на публикацию новости о нападении на меня в нескольких ставропольских пабликах и СМИ. Вчера Войтова активно поддерживала нападение в соцсетях...





... а сегодня удалила все профили в ВК, FB, ОК и Twitter. Упомянутое агентство пока существует.



26 апреля я прилетаю в аэропорт Ставрополя, на выходе меня уже ждёт группа нападавших, которые на глазах полиции обливают меня зеленкой, йодом и другой дрянью, после чего спокойно уходят в туман.







Всё это было заранее спланировано и подавалось как нападение по политическим причинам. Нападавшие кричали "Вали в свою Америку!" и использовали методы, которые до этого применялись против лидеров оппозиции (Касьянов, Навальный и т.д.). Позже один из полицейских удивленно спросит меня: "А кто ты такой вообще? У нас недавно Навальный штаб открывал, Касьянов был, но на них никто не нападал. У нас вообще никогда не было такого по политической части! Максимум ночью Навальному окна в штабе изрисовали..." Позже стало понятно, что это была маскировка. Организаторы нападения попытались замаскировать всё под креатив каких-нибудь сумасшедших НОДовцев или казаков. Вначале все так и подумали.



Сразу после нападения заказуха стала выходить в разных пабликах – например, в группах *СОСЕДИ* Жилой район Гармония Михайловск, Stav.Life Ставрополь и других. Некоторые из них потом свои посты удалили.



Одним из первых новость о нападении на меня опубликовал ЖК "Перспективный":







Позже этот пост был удалён, а паблик "Перспективного" закрылся от тех, кто не состоит в сообществе. Вчера также стало известно, что ставропольским СМИ предлагали по 15 тыс. рублей за публикацию новости о нападении на меня, об этом сообщила "Открытая Россия".



После нападения я поехал в отдел полиции №2, где дал объяснения и написал заявление. Интересный момент. Оказывается, сотрудник полиции не может оперативно просмотреть камеры наблюдения в аэропорту, чтобы найти нападавших по горячим следам. Надо писать запрос!



Здесь я ещё раз хотел бы обратить ваше внимание на то, что первое нападение было совершено на территории аэропорта, особо охраняемого объекта. Мы живём в непростое время, когда безопасность на транспорте должна быть на высоте. И тут оказывается, что группа людей может совершить преступление, спокойно уйти по дороге, и никто их не сможет найти потом. Да, на момент написания этого поста никто не задержан, личности нападавших не установлены.



После того, как я дал все необходимые объяснения в полиции, я отправляюсь гулять по городу. Времени до заката мало, мне названивают журналисты, все волнуются. Я решаю всё же поехать в ЖК "Перспективный".



Первая остановка была сразу около служебной стоянки застройщика. Не успел я выйти из машины, как охрана забегала и начала кому-то звонить. Я начал подозревать, что у них была установка сообщать о появлении в районе посторонних с камерами, и они сразу отзвонились. Я решаю поменять место парковки, со мной в машине двое знакомых, мы отъезжаем, но замечаем, что за нами уже едет тёмно-серый Ford Focus с номером О934ХН 26rus. Мы поворачиваем во двор – он поворачивает. Мы паркуемся – он паркуется.



Тот самый "Форд", который сразу приехал в "Перспективный" и преследовал нас.





Мы понимаем, что за нами идет слежка, но я настаиваю на том, что всё это ерунда, и надо снимать. Я выхожу на улицу, достаю квадрокоптер и взлетаю, чтобы сделать несколько кадров района с воздуха. Мои знакомые тем временем сообщают, что подъехало ещё несколько машин.



Я не успеваю закончить съемку, как к нам подходит взрослый мужчина, достаёт телефон, начинает снимать и задавать вопросы о том, кто мы, что мы тут делаем, зачем снимаем. Рядом с ним еще несколкьо мужчин, все хорошо одеты -- дорогие телефоны, кожаные куртки.







Позже выяснится что один из них не кто иной, как депутат городской думы Ставрополя Медведев Сергей Михайлович.







Он же внезапно оказался заместителем генерального директора по связям с общественностью ГК "ЮгСтройИнвест", застройщика ЖК "Перспективный".







В своих объяснениях он потом скажет, что как местный житель просто мимо проходил. Но это не так. Медведев подошел в составе группы мужчин, действия их были слаженными, он вёл себя как неформальный лидер этой группы. Большинство мужчин были взрослыми, они не прятали лиц, вели себя агрессивно, провоцируя конфликт. Собственно, осознав, что всё это действительно может привести к конфликту, мой знакомый достал телефон и начал снимать. Это видео вы уже видели, именно по нему позже удалось установить личность депутата Медведева.







Через несколько секунд один из мужчин, который стоял по правую руку от Медведева, кинул в нас пакет с мукой. Мне показалось, что этот мужчина был в чёрной форме охранника.



Мужчина в очках начал всё снимать на телефон.





А вот и непосредственно нападавший, стоит рядом





Ещё один участник конфликта, который представился как "местный житель"





Мужчина в шапочке, который начал атаку, кинув пакет.









Сразу после этого кто-то опять кинул зелёнку, попав мне в лицо. Полетели яйца, что-то еще, я плохо помню. Дальше нападавшие начали требовать, чтобы мы убирались из города, убирались из района. Всё это происходило с нецензурной бранью и угрозами. Несколько раз у меня попытались вырвать камеру и квадрокоптер. Когда вырвать не получилось, по технике начали бить.



Один из нападавших. К сожалению, не самый удачный кадр ;( Лицо обрезалось, снимал из машины, когда мы уезжали уже.





Ещё один из нападавших и его машина.





За углом стоит 99-я "Лада", которая потом поехала за нами и протаранила нашу машину.





Белая "Приора", на которой нас преследовали по всему маршруту. Здесь она прячется на стоянке.





Параллельно кто-то начал бить машину, на которой мы приехали, в результате чего сработала сигнализация, и машина заблокировалась. Помню, мы ещё стояли около машины и просили их не бить по ней, иначе мы не сможем открыть двери )))



Мы сели в машину и начали уезжать. Я сразу позвонил в 112 и сообщил о случившемся в полицию, чтобы они зафиксировали происшествие. За нами поехало несколько машин, явно нас преследуя. В какой-то момент одна их машин пошла на таран: догнала на большой скорости и врезалась в задний бампер. От удара 99-я разбила себе морду и потекла. Позже она так и осталась стоять на том перекрёстке.



После столкновения машину бросили. Полиция долго не могла найти владельца, так как человек, на которого она зарегистрирована, живёт в другом городе, а на звонки он не отвечал.





Другие машины продолжили ехать за нами, и мы приняли решение не останавливаться, а ехать прямиком в ближайший отдел полиции.



Это уже на подъезде к отделению полиции. "Приора" ушла вперёд и уехала: видимо, бандиты поняли, что мы едем в полицию.





Там уже знали о случившемся, но особо не спешили на место преступления. Я просил сотрудников полиции сразу поехать на место, так как нападавшие, скорее всего, ещё там. Кроме того, у инцидента было много свидетелей, которых, опять же, можно было опросить по горячим следам, а ещё нападавшие могли уничтожить записи с камер наблюдения и замести следы.



Но в полиции мне сказали, что я не капитан Коломбо, и нефиг тут учить людей работать. Сначала надо написать много важных бумажек! И мы начали писать бумажки... Я 10 раз давал разным людям свои паспортные данные, по кругу все объяснял... Пообщался даже с начальником отделения, который опять попросил рассказать всё с самого начала.



Так прошло часа два, и только после этого мы выехали на место. Там уже вымыли тротуар, убрали все следы, как это было возможно. На месте стояло несколько подозрительных машин с сидящими в них людьми, сотрудники полиции их о чём-то спросили, и те уехали.



Полиция опрашивает охранников, которые сообщили бандитам о моём появлении в районе.





А дальше всё окунулось в бумажный ад! На составление всех заявлений ушло 10 часов (начали в 7 вечера, последнюю подпись я поставил в 5 утра). Не буду вам рассказывать подробно про эти 10 часов, там всё было очень скучно. Могу лишь отметить некоторые моменты.



У меня подробно описали все пострадавшие от нападения вещи! Этим занимались целых 3 человека. Спрашивали фирму, стоимость, где покупал, когда, цену! Получилось так:



Джинсы — Лондон;

Куртка — Нью-Йорк;

Футболка — Брисбен;

Толстовка — Сингапур;

Ботинки — Берлин.



Ничего необычного, просто я в России одежду никогда не покупаю, дорого. Но такое погружение в географию сильно взбодрило полицейских ) Обсудили также Афганистан, Сомали, и что Ставрополь теперь может считаться одной из самых опасных точек на моей карте путешествий!



Часть вещей, которые были совсем испорчены, у меня изъяли, часть я отказался выдавать и после описи и фотофиксации забрал.



В какой-то момент в отделение полиции явился сам депутат Медведев! Я его не видел, но ребята сказали, что натолкнулись на него в коридоре. Сам ли он пришёл или его вызвали, я не знаю.



Ещё интересный момент. Ближе к вечеру, как мне показалось, поступил какой-то волшебный пинок, и полиция начала работать особенно тщательно! Ну, так мне показалось. Хотя сейчас рано делать какие-то выводы. Я не владею всей ситуацией, и мне сложно оценить, насколько профессионально работала и продолжает работать полиция Ставрополя. Критерием их профессионализма будет результат или его отсутствие. Пока даже не возбуждено дело, в настоящий момент они думают, по каким статьям его заводить.



Из неприятного. Я был в двух отделениях полиции города Ставрополя, и это ужасно. Везде старая мебель, прямо разваливающаяся. Когда я спросил, есть ли туалет с горячей водой, на меня посмотрели как на дурака. Какая горячая вода? Какое мыло? Даже зеркала нет. Как я понял, некоторые полицейские вынуждены покупать мебель за свой счет или приносить её из дома. Это смотрится забавно, когда в кабинете вдруг появляется домашнее мягкое кресло, например. В целом очень жалко, что люди работают в таких условиях. Если моё дело не сольют, куплю в кабинет моим дознавателям хорошую мебель ;)



Выводы:



Я считаю, что организаторами нападения на меня являются люди из строительной компании "ЮгСтройИнвест".



Я считаю, что депутат Ставропольской городской Думы Медведев Сергей Михайлович непосредственно причастен ко второму нападению, а его объяснения не соответствуют действительности.



Ещё одним возможным участником является Юлия Войтова: она знала о готовящемся нападении и планировала медийную кампанию. Судя по поведению Войтовой в соцсетях, заказчиков она может знать лично.



Я считаю, что дело должно быть возбуждено в том числе по 144 статье УК РФ: "Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов". Пункт третий: "Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов путем принуждения их к отказу от распространения информации, соединенное с насилием над журналистом или его близкими либо с повреждением или уничтожением их имущества, а равно с угрозой применения такого насилия".



Обратил внимание, что некоторые комментаторы очень веселятся и даже одобряют случившееся со мной. Я прекрасно понимаю, что мои мысли, посты, фотографии могут кому-то не нравится. Мне тоже многое не нравится в этом мире, и я об этом пишу. Но, одобряя бандитские нападения, вы легализуете такие методы борьбы с оппонентом.



Когда обливали зелёнкой Навального, все тоже веселились, радовались, да и сам Навальный пытался перевести это в шутку. Насколько я знаю, подобные нападения не были раскрыты, либо виновные не были наказаны должным образом. Всё это привело к тому, что мы легализовали подобные методы. Легализовали бандитизм. Не нравится тебе политик? Облей его зеленкой и закидай тортами. Не нравится, что пишут в блогах? Ты знаешь, что делать! Завтра кому-то не понравится, что вы пытаетесь отстаивать свои права, что вы не в том месте перешли дорогу, или просто морда ваша не понравится какому-нибудь чиновнику или бандиту, и нападут на вас. И это уже не будет смешно. Всё это – обычный бандитизм, одобрять который неприемлемо ни в каком виде.



Радость и одобрение действий бандитов приводит к беспределу. Сегодня в Йошкар-Оле совершено нападение на сотрудницу "Школы журналистских расследований" Галину Сидорову. В доме, где она проживала, разбили окна, саму Сидорову облили зелёнкой...



И не думайте, что вас это не коснется. Бандитизм касается любого. Поэтому просьба хорошо подумать, когда вы пишете радостные комментарии по поводу того, что на кого-то в нашей стране напали. Как бы вы не относились к потерпевшему.



Ещё интересный момент. Вечером, когда я хотел ехать в гостиницу, я в шутку поинтересовался у полиции, нападут ли на меня в следующий раз? На что получил вполне серьезный ответ, что никто гарантировать мою безопасность не может. На всякий случай мне выделили полицейских, которые сопровождали меня по городу, а утром отвезли в аэропорт!





Было очень красиво, как я шёл по площади в здание аэропорта с охраной из 4-х полицейских! Это к слову о стабильности, порядке и т.д. До этого вооруженная охрана у меня была два раза в жизни — в Сомали, и в Нигерии, когда проезжали опасные районы, контролируемые исламскими террористами.



Далее...



Я не считаю, что это было проявлением чувств "недовольных критикой рассерженных ставропольцев". Как видно по фото, нападение было хорошо спланировано и организовано.



Я передал полиции все данные, которые необходимы для поимки нападавших. Фото, видео, номера машин. Помимо этого у полиции должны быть записи с камер и т.д., по которым можно восстановить ход событий. Я считаю, что этого достаточно, чтобы найти виновных и привлечь их к ответственности. Будет ли это сделано, я не знаю. Люди, которые, по моему мнению, организовали нападение, довольно влиятельны в регионе, и я не удивлюсь, если дело замнут, или дадут на откуп пару гопников, которые отделаются штрафами или обязательными работами. Думаю, помочь тут может пинок из Москвы, на который я очень рассчитываю.



Со своей стороны буду продолжать эту историю.



Случившееся показывает, что бандиты в Ставрополе чувствуют себя совершенно вольготно. Сам факт, что они организовали два серьезных нападения около аэропорта и в жилом районе, говорит о том, что полиция не контролирует ситуацию. Мне кажется, в Ставрополе такого быть не должно, как и любом другом городе России.



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