Александр Шпаков, столяр из Люберец, политзаключенный smirnovmz 392 25.04 13:34 |392 Был сегодня в Мосгорсуде на апелляции одного из обвиняемых по делу 26 марта. Подполковник полиции из 2 оперполка жалуется, что его избил Александр Шпаков. Ну то есть как избил, ударил пару раз. Шпаков сам жалуется в ответ на избиения. Подполковник кстати профессиональный терпила и свидетель, активно участововал в Болотке.



На суде все как обычно, апелляцию отклонили. Из интересного – прокуратура возражала и просила домашний арест. Но они и в Басманнном суде по мере пресечения просили не отправлять в СИЗО.



А почему? Да потому что у Шпакова не тяжелая статья. Часть первая 318 УК, не опасное для полицейского насилие. Сначала кстати на Шпакова завели вторую часть (опасное для жизни насилие), но обвинили по первой части. Статья всего до 5 лет, человека с первой судимостью и положительными характеристиками по ней не закрывают. Вообще как правило под подпиской



Но дело 26 марта, разумеется, необычное. Здесь закрыли, несмотря на мнение прокуратуры. А кто такая прокуратура сегодня? Да никто! СК с судом все порешали, а Мосгор сегодня проштамповал.



Теперь про Шпакова. Он на суде сказал слов может 20. Обычный такой мужик-работяга из Люберец. Столяр, 1977 года. Был в какой-то майке с морской темой, в серых спортштанах и короткой куртке. Самый настоящий рабочий класс, хоть фильм снимай. И не знал, что ему говорить, головой кивал. Явно в совершенно неожиданной для себя ситуации находится.



Александр Шпаков, столяр из Люберец, политзаключенный



https://zona.media/news/2017/24/04/shhpak

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