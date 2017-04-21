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Западные СМИ о скандале с Чепурным
Западные СМИ о скандале с Чепурным
Вашингтон-Петушки
24.04 00:19 |  число просмотров 237
После того как 20-го апреля на заседании оргкомитета «Победа» в присутствии Владимира Путина председатель Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане Андрей Чепурной заявил, что сенатор Франц Клинцевич распространяет данные о согласовании Вячеслава Володина в качестве преемника президента, российское экспертное сообщество, совершенно не сомневаясь в фабрикации писем Клинцевича, начало спокойно рассуждать о том, был ли это экспромт Чепурного, желающего привлечь внимание СМИ к своей персоне, или же запланированная акция аппаратных противников Володина. Однако, западные СМИ подают эту ситуацию в совершенно другом ключе:

Так, издание METRO (http://metro.co.uk/2017/04/21/putin-is-planning-to-resign-and-already-has-a-replacement-sorted-6588665/) пишет, что «произошла утечка письма, друга президента Путина», а также то, что «ошарашенный Путин планирует свою отставку и уже выбрал преемника».

Издание Express выпустило статью с заголовком «Путин готов уйти в отставку. Президент не отрицает того, что утверждается в письме». (http://www.express.co.uk/news/world/794596/vladimir-putin-russian-president-ready-quit-letter-successor-Vyacheslav-Volodin-election)

Издание The Sun (https://www.thesun.co.uk/news/3380969/vladimir-putin-russian-president-quit/) вышло с ярким заголовком о скорой отставке Путина. Несмотря на то, что в статье указанно, что письмо возможно подделано, и Путин скорее всего выставит свою кандидатуру на выборах 2018 года, в статье муссируется тема того, что Путина заставят уйти в отставку в связи с резко ухудшающимся здоровьем президента.
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blogmetodi4ka    22.04 19:25 |  число просмотров 773
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" Похоже обломки пятиэтажек похоронят и мансийского мальчика и его питерского патрона. "
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blog Valery Solovei
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blog альфред кох
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blog Valery Solovei
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