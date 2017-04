Так, издание METRO (



Издание The Sun ( После того как 20-го апреля на заседании оргкомитета «Победа» в присутствии Владимира Путина председатель Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане Андрей Чепурной заявил, что сенатор Франц Клинцевич распространяет данные о согласовании Вячеслава Володина в качестве преемника президента, российское экспертное сообщество, совершенно не сомневаясь в фабрикации писем Клинцевича, начало спокойно рассуждать о том, был ли это экспромт Чепурного, желающего привлечь внимание СМИ к своей персоне, или же запланированная акция аппаратных противников Володина. Однако, западные СМИ подают эту ситуацию в совершенно другом ключе:Так, издание METRO ( http://metro.co.uk/2017/04/21/putin-is-planning-to-resign-and-already-has-a-replacement-sorted-6588665/ ) пишет, что «произошла утечка письма, друга президента Путина», а также то, что «ошарашенный Путин планирует свою отставку и уже выбрал преемника».Издание Express выпустило статью с заголовком «Путин готов уйти в отставку. Президент не отрицает того, что утверждается в письме». ( http://www.express.co.uk/news/world/794596/vladimir-putin-russian-president-ready-quit-letter-successor-Vyacheslav-Volodin-election Издание The Sun ( https://www.thesun.co.uk/news/3380969/vladimir-putin-russian-president-quit/ ) вышло с ярким заголовком о скорой отставке Путина. Несмотря на то, что в статье указанно, что письмо возможно подделано, и Путин скорее всего выставит свою кандидатуру на выборах 2018 года, в статье муссируется тема того, что Путина заставят уйти в отставку в связи с резко ухудшающимся здоровьем президента. Metro Putin is 'planning to resign and already has a replacement sorted', source claims This could be huge.