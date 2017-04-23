Как подмочить репутацию за один день, точнее, один звонок.

Компания Dream Industries известна интернет-сервисами: музыкальным Zvooq и книжным Bookmate. Как-то назвали себя "образцом социального предпринимательства нового типа". Теги: высокотехнологично, зачем уезжать в Долину, прогрессивный диджитал, рокет сайнс, русские стартапы захватывают новые рынки. А ещё Dream Industries принадлежит "Телеграф" — зал для ивентов на Тверской, на третьем, что ли, этаже Центрального телеграфа.

И вот в декабре "Телеграф" заключил договор с "Мемориалом", что те проведут 26 апреля в их зале финал конкурса для старшеклассников со всея Руси. Школьники присылали свои исследования по истории ХХ века, и среди этих работ были выбраны лучшие.

"Мемориал", если кто не в курсе, с конца 80-х упорно занимается темой советского террора — собирает свидетельства, помогает людям узнавать судьбы родственников, снабжает учёных источниками и консультациями, занимается правозащитой, издаёт книги, проводит выставки. По сути это что-то типа центра, think tank'a, фокусирующегося на истории сопротивления, памяти, в т.ч. о войне, и советских травмах. Существует он большей частью на гранты, и это дало повод в прошлом году причислить его к "иноагентам".

Long story short, почту "Мемориала" с перепиской насчёт конкурса кто-то хакнул и позвонил в школы, где учатся финалисты, напугав их директоров тем, что Министерство образования не рекомендует посылать школьников в Москву к иноагентам. "Мемориал" позвонил в Минобр, и там всё опровергли, сказали, что ничего подобного, мол, никто из нас на школы не давил.

Это было более-менее предсказуемое развитие событий. Но помимо того Dream Industries, образец социального предпринимательства нового типа, прислал в "Мемориал" письмо, что они просят расторгнуть договор. Никаких объяснений, кроме того, что кто-то не согласовал мероприятие "по не зависящим от ООО "Телеграф" причинам", в письме не было.

Не знаю, кто именно, Simon Dunlop или, например, Дмитрий Костыгин принимал решение расторгнуть договор с "Мемориалом", не знаю, звонил ли им "пранкер" или пожарный надзор или они решили превентивно продемонстрировать верность партии, но решение по "Телеграфу" выглядит трусливым и безответственным.

То, что делает "Мемориал", его миссия прозрачны и понятны. Работы школьников по советской истории — не расследование о деньгах Медведева и дочерях Путина, чтобы пугаться и банить мероприятие. Возможно, Dream Industries не захотелось портить свои высокие отношения, но в любом случае вся эта история пока вызывает только чувство гадливости.

"Царьград-ТВ" со своей вечеринкой на "Телеграфе" им ок, а гражданское воспитание и просвещение — не ок. Прогрессивный диджитал. Так и запишем.