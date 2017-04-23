Ещё раз про запрет на коляски на забегах Московский Марафон 2017 / Moscow Marathon 2017, теперь отдельным постом (да, меня очень задело).

Хочу объяснить, почему это дичь и “зачем вообще этим овуляшкам на марафон”.

Во-первых, речь не о марафоне, а о шести забегах серии, в том числе Красочном забеге, Московском Полумарафоне и других. На большинстве есть дистанция 5 или 10 километров, которую и бегут родители с колясками (не видела никого, кто бежал бы 42 километра с коляской с лежащим/сидящим в ней ребёнком и это вообще представляется малореальным мне как матери и как бегуну).

Во-вторых,о запрете на участие бегунам с колясками из соображений их безопасности или безопасности окружающих. Можно пойти дальше и запретить участникам старше 60 бегать. Ну а чего “у меня бабушке 70, не представляю, чтоб она участвовала, правильно запрещают”. И плевать, что спортсмен и под 90 сам отвечает за свое состояние и понимает, что делает, — мы ж о нем заботимся. Или вот полным людям запретить бегать: они медленные, занимают много места и другие в них могут врезаться.

В-третьих, о соображениях “это же ребенок, мало ли что с ним случится, а организаторам отвечать”. Предлагаю из этих же соображений запретить возить детей в метро (очень много народу, эскалаторы опасные и вообще бывают теракты), в поездах, самолетах, приводить на стадионы и концерты, да и просто водить по улицам, кроме детских площадок и парков. Ну а что, если что-то случится, кому-то потом обязательно отвечать.

И, наконец, последнее, “куда эти мамаши лезут со своими колясками, пусть бегают в парке”.

Я не буду долго распинаться, через что проходит личность и организм женщины до, в процессе и после рождения ребенка, про это много написано и осознать, не пройдя через это, трудно. Не буду многословно описывать, что чувствуешь, когда ты можешь наконец еле-еле пробежать два-три километра, а не ходить с ощущением, что все твои внутренние органы сделаны из свинца и вот-вот вывалятся через промежность. Не буду подробно описывать, в какие отношения со временем и планированием приходится вступать, чтобы успеть сходить в туалет или душ, поработать, посетить врача.

И дорогого стоит, когда вдруг оказывается, что ты и твой ребенок можете куда-то прийти наравне со всеми остальными людьми, а не в специальное гетто “для тех, кто с детьми”. Где ты можешь пробежать в свое удовольствие, посмотреть на спортсменов, сделать гордое селфи на финише, поучаствовать в чем-то большом, разделив эту радость и с теми, кто пришел поставить рекорд, и с теми, кто начал месяц назад и подготовился к своему первому забегу на 5 километров, — и ты можешь не думать, куда бы “сдать” ребенка, как бы исхитриться вернуться покормить его на другом конце Москвы ровно через 20 минут после запланированного финиша. Ты просто достаешь его из коляски после финиша, он бегает вокруг и потом еще полгода вспоминает “раскрасочный забег”, и вы вместе идете по своим детско-родительским делам.

Так вот, если московские забеги всё ещё направлены на популяризацию бега, доступного всем и каждому, то я надеюсь, их организаторы услышат это и подумают, как вернуть такую возможность родителям маленьких детей. Если нет — я в Москве в этом больше не участвую, просто из чувства солидарности с матерями-бегунами.



