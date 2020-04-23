# НасПоказывают

В нашем районе прописан и голосует В.В.Путин. Говорят, что в том доме, под который ведется подкоп незаконной стройкой. Полный набор - покровительство Хуснуллина, "заносы", избиения жителей и депутата, фальшивые экспертизы и все, что в таких случаях бывает. Разве что тут еще ФСО должны были бдить, но и они, похоже, оказались "в доле". Символично...

Да-да, это строительство у гостиницы "Спутник", оно самое.



https://tvrain.ru/teleshow/vechernee_shou/dom_putina-432816/

