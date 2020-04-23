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Няш-мяш в парламенте
17.04 число просмотров 9349 число записей 25
 
Чисто конкретный представитель
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Тиллерсон прилетел
12.04 число просмотров 918 число записей 5
 
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12.04 число просмотров 1238 число записей 14
 
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"Дом Путина" рушится
"Дом Путина" рушится
Elena L. Rusakova
23.04 13:42 |  число просмотров 462
#НасПоказывают
В нашем районе прописан и голосует В.В.Путин. Говорят, что в том доме, под который ведется подкоп незаконной стройкой. Полный набор - покровительство Хуснуллина, "заносы", избиения жителей и депутата, фальшивые экспертизы и все, что в таких случаях бывает. Разве что тут еще ФСО должны были бдить, но и они, похоже, оказались "в доле". Символично...
Да-да, это строительство у гостиницы "Спутник", оно самое.

https://tvrain.ru/teleshow/vechernee_shou/dom_putina-432816/
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Клинцевич соврал
blogmetodi4ka    22.04 19:25 |  число просмотров 692
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blog Sasha Sotnik
" Похоже обломки пятиэтажек похоронят и мансийского мальчика и его питерского патрона. "
22.04 |
blog Кирилл Лятс
" Реновация в Москве: классическая история о том, что путь к потрясениям прокладывают глупость и жадность правящего класса. "
22.04 |
blog Valery Solovei
" Нет ли в сравнении Гитлера с Навальным попытки обелить нацизм? Беспокоюсь. Я б на месте Бастрыкина возбудился... "
19.04 |
blog альфред кох
" Будем со студентами анализировать кампанию власти против Навального как абсолютно провальную. Допущены ВСЕ возможные ошибки. Не сделано НИ ОДНОГО правильного шага. "
19.04 |
blog Valery Solovei
" На протяжении последних 25 лет дееспособность и эффективность российской государственности проверяется Чечней. "
18.04 |
blog Valery Solovei
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Статьи дня
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Александр Ермаков  23.04 13:49 |  число просмотров 106
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Зоя Светова  23.04 13:33 |  число просмотров 60
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События
#ДимонОтветит
29.03 |  число просмотров 10738
#ДимонОтветит
Во всех крупных городах по призывуАлексея Навального 26 марта люди вышли на антикоррупционные митинги "Он вам не Димон". Везде акции собирали одной до нескольки тысяч человек. В Москве только задержанных оказаось около тысячи. Суды продолжаются, многим выносят административные аресты. Навальный получил 15 суток, его соратник Николай Ляскин, изитый в ОВД, приговорён к 25 суткам.
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Самый могущественный человек в мире
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Больше, чем поэт
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Блогеры вспоминают поэта Евгения Евтушенко, который скончался в США на 85 году жизни
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