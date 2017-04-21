Знаете, почему в последнее время никто не упоминает популярное некогда слово «деофшоризация»? Ответ простой: она провалилась. Отчаянные попытки властей простимулировать российский бизнес, имеющий активы за рубежом, платить налоги в России, потерпели крах. Принятое в России законодательство о контролируемых иностранных компаниях, заставляющее бизнес раскрыть информацию о своих зарубежных активах – просто напугал предпринимателей. До этого момента не было каких-то независимых исследований на этот счёт, потому как деофшоризация - стала политической темой. И вот адвокатское бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры», управляемое однокурсником Путина Николаем Егоровым, раскрыло свои цифры о реакции российского бизнеса на деофшоризацию:

☑ 40% бенефициаров контролируемых иностранных компаний решили отказаться от статуса российского налогового резидента.

☑9% перевели активы на родственников-нерезидентов

☑24% передали активы в траст в пользу супруга или детей.

☑7% не стали предпринимать ничего.

✅20% выбрали безналоговую ликвидацию КИК, т. е. возврат активов в Россию.

Это значит, что только каждый пятый предприниматель, подпадающий под действие законодательных правил о деофшоризации согласился перевести свои активы в Россию. Если это не провал деофшоризации, тогда что это?

Источник: http://m.vedomosti.ru/…/2017/04/21/686740-oshibka-rezidentom