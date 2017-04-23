Фигурант "Болотного дела" Непомнящих в ШИЗО ovdinfo 261 23.04 12:57 |261 Привет. Это Полихович.



Фигуранта “Болотного дела” Ивана Непомнящих, отбывающего наказание в колонии на окраине Ярославля, поместили в ШИЗО. Потому что близится рассмотрение вопроса об условно-досрочном освобождении - Ваня подал на УДО. Что там решит суд пока не ясно, но колония должна подумать об этом заранее и обеспечить себе позицию для суда. То есть характеристика будет отрицательной - “освобождение нецелесообразно”, самые важные слова в этом документе.



Эта распространенная практика. Вот сидит человек спокойно, никаких претензий у администрации к нему нет. Работает, получает поощрения, ходит на дополнительные свидания. А потом бац - взыскание, акт, изолятор. Менты разводят руками, мол, это не мы, это жизнь такая, ты же понимаешь, зла не держи. Вряд ли конкретные указания: просто ребята привыкли там у себя в провинциальных этих зонах сидеть тихо и перестраховываться. Не совсем ясно, как себя вести с “болотниками”, но ясно же, что у “болотника” не должно быть положительной характеристики, потому что ну о чем вы вообще. Так что Ваня проведет 7 суток в изоляторе.



Тем временем, пока Ваня спит в камере ШИЗО на шконке, которую с утра пристегнут к стене так, чтобы днем он не смог бы даже на нее присесть, “потерпевший” 6 мая от его “действий” омоновец Гаврилов стал “потерпевшим” вновь - 26 марта он потерял сознание на антикоррупционной акции в Москве и был доставлен в больницу. В этом новом деле фигурирует не только наша с Ваней 318-ая статья УК (насилие в отношение полицейского, до 5 лет), но и 317-ая (покушение на жизнь полицейского, до 20 лет либо пожизненное либо смертная казнь). Придет время, и Гаврилов опять даст показания в суде, а кого-то благодаря ему снова посадят в тюрьму - только уже не на 2-3 года, как было в “Болотном деле”.



Вот такая вам сказка на ночь, короче. Добрых снов.

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