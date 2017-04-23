"Давайте лучше про кино..." Мединский встретился с блогерами sergeydolya 157 23.04 09:18 |157

Сегодня прошла встреча блогеров с министром культуры Мединским. Я там был. Впечатления — как бы сказать помягче, — неоднозначные. Попробую вычленить центральные смыслы и кратко пересказать содержательную часть беседы:



«Привет, я министр. Отвечаю за культуру, очень за неё переживаю. Преподавал раньше в МГИМО — те ещё ученики были! Не могут сходу назвать количество погибших в ходе Второй Мировой Войны, представляете? Кстати, это я написал сценарий к сериалу «Нулевая мировая», рекомендую. Зачем мы собрались? Хочу вам сказать: надо писать про культуру хорошо. Это важно. А мы вам будем помогать турами и эксклюзивом».



(начинаются первые робкие вопросы в надежде прощупать масштабы халявы)



«Нет, девушка, десять тысяч читателей на пике — не вариант чтобы мы гостиницу и билеты оплачивали. Работайте ещё. Нет, юноша, устраивать игру на рояле на фоне исторических памятников не в моей компетенции. Обращайтесь напрямую, я не отвечаю за организацию».



(задаю вопросы о развитии внутреннего туризма)



«Да, я отвечаю за туризм. Только не объясняйте мне как его развивать, вы ничего не понимаете в государственном устройстве. Там все очень сложно и от меня не зависит. Могу написать письмо и запрос, но никаких гарантий. Какой Маньпупунер? Что это? Где это? Ну и что? Давайте лучше про кино поговорим».



(блогеры продолжают про туризм, министр рисует на бумажке)



«А давайте про культуру. Это важно. Например, памятник Ивану третьему в Калуге. Будет скоро стоять. История России. Важно. Патриотизм».



(оживления тема не вызывает, народ скучает)



«Давайте тогда я про кино расскажу. Патриотизм. Я сам пишу сценарии. Потом, конечно, нанимаем людей и причёсываем под формат. Год Российского кино, кстати».



(зал зевает)



«Ну что ж, подведем итоги, друзья. Надо писать очень хорошо про культуру. Надо образовывать людей в стране, сами они это не сделают. Вы нам нужны. Предлагайте проекты, мы очень ждем и всё рассмотрим. Нет, мне сейчас не надо. Пишите напрямую в регион. Я этим не занимаюсь. Давайте лучше сделаем селфи все вместе».



(занавес)





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