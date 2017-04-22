Клинцевич соврал Методичка 171 22.04 19:25 |171 "Категорически отрицаю все обвинения [Чепурного] в мой адрес. В них нет ни слова правды", - заявил накануне Франц Клинцевич, которого обвинили в рассылке писем-угроз с указанием Володина как "правопреемника Путина".



#нампишут, что Клинцевич соврал. Такие письма действительно были. Мало того, одно из писем, правда без угроз, после новогодних праздников ушло лично президенту. Очень смешная кляуза, читать надо целиком, но обязательно обратите внимание на вторую страницу.



Специфическое понимание русского языка и значения слова "правопреемник" сыграло с Францем Адамовичем самую страшную шутку из возможных.













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