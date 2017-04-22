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Няш-мяш в парламенте
17.04 число просмотров 9340 число записей 25
 
Тиллерсон прилетел
12.04 число просмотров 914 число записей 5
 
Больше, чем поэт
12.04 число просмотров 1228 число записей 14
 
Иск Усманова к Навальному
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Иск Усманова к Навальному
12.04 число просмотров 1943 число записей 7
 
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Клинцевич соврал
Клинцевич соврал
Методичка
22.04 19:25 |  число просмотров 171
"Категорически отрицаю все обвинения [Чепурного] в мой адрес. В них нет ни слова правды", - заявил накануне Франц Клинцевич, которого обвинили в рассылке писем-угроз с указанием Володина как "правопреемника Путина".

#нампишут, что Клинцевич соврал. Такие письма действительно были. Мало того, одно из писем, правда без угроз, после новогодних праздников ушло лично президенту. Очень смешная кляуза, читать надо целиком, но обязательно обратите внимание на вторую страницу.

Специфическое понимание русского языка и значения слова "правопреемник" сыграло с Францем Адамовичем самую страшную шутку из возможных.



 
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Посты дня
Капремонт перед сносом
blogAlena Agadjikova    22.04 21:33 |  число просмотров 184
Капремонт перед сносом В течение нескольких лет все жители моего дома сдавали деньги на капремонт. Ежемесячно. Угадайте, что началось со вчерашнего дня?
 
Новости реновации Собянина
blogEkaterina Vinokurova    22.04 00:35 |  число просмотров 816
Новости реновации Собянина В Северном Измайлово появились хунвейбины от застройщиков. Как бы от лица общественности они просят вступить в переговоры с застройщиками, чтобы выкупить у них часть квартир под переселение
 
#Кадыров #Россия #Чечня #Роснефть #Сечин
blogАллах Велик    20.04 15:06 |  число просмотров 822
#Кадыров #Россия #Чечня #Роснефть #Сечин Мы с Игорем Сечиным договорились создать рабочую группу по повышению эффективности реализации совместных проектов и решения существующих проблем
 
Активные граждане под снос
blogАлександр Плющев    20.04 15:01 |  число просмотров 894
Активные граждане под снос На многих собраниях жильцов расселяемых пятиэтажек говорилось, что голосования по этим вопросам будут проводиться в Активном гражданине. Это означает, что никакого голосования на самом деле не будет
 
Редактора газеты "Вечерний Магадан" уволили с работы из-за поста в Facebook
blogАндрей Гришин    20.04 10:28 |  число просмотров 1114
Редактора газеты "Вечерний Магадан" уволили с работы из-за поста в Facebook Представители мэрии Магадана – учредителя издания - с сожалением объявили, что мне придется написать заявление на увольнение. Причина: как раз пост на моей личной страничке в Facebook
 
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Выбор редактора
То есть языки теперь тоже запретят
blogСтанислав Яковлев    17.04 23:28 |  число просмотров 1802
То есть языки теперь тоже запретят "Наши дети сегодня владеют не одним, а несколькими языками. Мы сегодня работаем в нашем правовом поле и смотрим контент, который изложен на русском языке"
 
В нашей области в пасхальных богослужениях приняли участие 1,84% населения
blogfyodork    16.04 11:06 |  число просмотров 2048
В нашей области в пасхальных богослужениях приняли участие 1,84% населения Это вот и есть реальные мобилизационные и электоральные возможности РПЦ. Это какая-то величайшая афера нашего времени, что религия абсолютного меньшинства выдается за религию большинства
 
Российские губернаторы — лидеры преступного мира
bloghmland    13.04 20:15 |  число просмотров 1590
Российские губернаторы — лидеры преступного мира В среднем получается, что на каждый полный год президентства Путина приходится по одному губернатору, осужденному за коррупцию (хотелось бы увидеть статистику глав регионов, посаженых за взятки в ельцинский период)
 
Цитаты дня
" Похоже обломки пятиэтажек похоронят и мансийского мальчика и его питерского патрона. "
22.04 |
blog Кирилл Лятс
" Реновация в Москве: классическая история о том, что путь к потрясениям прокладывают глупость и жадность правящего класса. "
22.04 |
blog Valery Solovei
" Нет ли в сравнении Гитлера с Навальным попытки обелить нацизм? Беспокоюсь. Я б на месте Бастрыкина возбудился... "
19.04 |
blog альфред кох
" Будем со студентами анализировать кампанию власти против Навального как абсолютно провальную. Допущены ВСЕ возможные ошибки. Не сделано НИ ОДНОГО правильного шага. "
19.04 |
blog Valery Solovei
" На протяжении последних 25 лет дееспособность и эффективность российской государственности проверяется Чечней. "
18.04 |
blog Valery Solovei
" Сложный исторический момент: тут уже геев депортируют и убивают, а рядом тут же радостно: "записывайтесь к нам в школу местного самоуправления!" "
18.04 |
blog Александр Морозов
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Статьи дня
Преподавателя РАНХиГС уволили из-за докладной, обвиняющей ее в симпатии к Навальному
Максим Литаврин  22.04 10:14 |  число просмотров 119
Преподавателя РАНХиГС уволили из-за докладной, обвиняющей ее в симпатии к Навальному Преподавателя РАНХиГС Людмилу Колесникову уволили из академии из-за докладной записки магистрантов программы «Парламентская деятельность и обеспечение межпарламентского сотрудничества»
«Вы его убьете или мы его убьем. Выбирайте, что лучше»
Елена Костюченко  17.04 23:01 |  число просмотров 405
«Вы его убьете или мы его убьем. Выбирайте, что лучше» Монолог гомосексуала, сбежавшего из Чечни
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События
#ДимонОтветит
29.03 |  число просмотров 10713
#ДимонОтветит
Во всех крупных городах по призывуАлексея Навального 26 марта люди вышли на антикоррупционные митинги "Он вам не Димон". Везде акции собирали одной до нескольки тысяч человек. В Москве только задержанных оказаось около тысячи. Суды продолжаются, многим выносят административные аресты. Навальный получил 15 суток, его соратник Николай Ляскин, изитый в ОВД, приговорён к 25 суткам.
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Кино
Т2 Трейнспоттинг
12.03 |  число просмотров 1684
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В соцсетях пишут о продолжении фильма "На игле" по культовому роману Ирвина Уэлша, в котором главные герои встречаются спустя 20 лет
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Музыка
Без Евровидения
23.03 |  число просмотров 3391
Без Евровидения
Служба безопасности Украины запретила въезд Юлие Самойловой. Певица посещала Крым после 2014 года в нарушение украинских законов. Блогеры изначально предсказывали, что Самойлову и конкурс используют для политических интриг. Так и случилось: сразу после решения СБУ в России началась кампания возмущения, а федеральные телеканалы решили не траснлировать Евровидение
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Медиа
Самый могущественный человек в мире
18.03 |  число просмотров 2247
Самый могущественный человек в мире
CNN показал документальный фильм журналиста Фарида Закария «Самый могущественный человек в мире», посвященный Владимиру Путину. Оценки блогеров оказались диаметрально противоположными
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Больше, чем поэт
12.04 |  число просмотров 1228
Больше, чем поэт
Блогеры вспоминают поэта Евгения Евтушенко, который скончался в США на 85 году жизни
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