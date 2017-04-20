#Кадыров #Россия #Чечня #Роснефть #Сечин Аллах Велик 422 20.04 15:06 |422





Главным исполнительным директором ПАО «НК «Роснефть» Игорем Сечиным. Она проходила в офисе компании. Обсудили вопросы деятельности "Роснефти" в Чечне. Также проанализировали ход реализации ранее подписанного соглашения, предусматривающего оказание помощи Чечне при строительстве и реконструкции объектов для обеспечения экологической и санитарной безопасности.

Мы обсудили и меры по дальнейшему обеспечению жильем жителей Чеченской Республики, включая работников дочернего предприятия «Роснефти» - «Грознефтегаза».

Мы с Игорем Сечиным договорились создать рабочую группу по повышению эффективности реализации совместных проектов и решения существующих проблем. Мы пришли к общему пониманию в дальнейшем развитии нефтяной отрасли Чеченской Республики, включая возможности переработки нефти, использования местных специалистов в других регионах России вахтовым методом. Также сняли все вопросы по ОАО "Чеченнефтехимпром". Уверен, что состоявшаяся встреча окажет положительное воздействие на сотрудничество между "Роснефтью" и Чеченской Республикой. Хочу напомнить, что два года назад на Петербургском форуме мы подписали Соглашение о сотрудничестве. Оно предусматривает принятия необходимых мер для воспроизводства минерально-сырьевой базы углеводородного сырья, в соответствии с действующими лицензионными соглашениями. #Россия #Чечня #Роснефть #Сечин Дорогие друзья! Сегодня у меня состоялась встреча сГлавным исполнительным директором ПАО «НК «Роснефть» Игорем Сечиным. Она проходила в офисе компании. Обсудили вопросы деятельности "Роснефти" в Чечне. Также проанализировали ход реализации ранее подписанного соглашения, предусматривающего оказание помощи Чечне при строительстве и реконструкции объектов для обеспечения экологической и санитарной безопасности.Мы обсудили и меры по дальнейшему обеспечению жильем жителей Чеченской Республики, включая работников дочернего предприятия «Роснефти» - «Грознефтегаза».Мы с Игорем Сечиным договорились создать рабочую группу по повышению эффективности реализации совместных проектов и решения существующих проблем. Мы пришли к общему пониманию в дальнейшем развитии нефтяной отрасли Чеченской Республики, включая возможности переработки нефти, использования местных специалистов в других регионах России вахтовым методом. Также сняли все вопросы по ОАО "Чеченнефтехимпром". Уверен, что состоявшаяся встреча окажет положительное воздействие на сотрудничество между "Роснефтью" и Чеченской Республикой. Хочу напомнить, что два года назад на Петербургском форуме мы подписали Соглашение о сотрудничестве. Оно предусматривает принятия необходимых мер для воспроизводства минерально-сырьевой базы углеводородного сырья, в соответствии с действующими лицензионными соглашениями. #Кадыров Обсудить в блоге автора