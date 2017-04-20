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Сюжеты
Тиллерсон прилетел
12.04 число просмотров 895 число записей 5
 
Больше, чем поэт
12.04 число просмотров 1204 число записей 14
 
Иск Усманова к Навальному
12.04 число просмотров 1913 число записей 7
 
Скорбь по разнарядке
6.04 число просмотров 2043 число записей 19
 
Теракт в петербургском метро
6.04 число просмотров 5395 число записей 25
 
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Убийство Дениса Вороненкова
26.03 число просмотров 5234 число записей 19
 
Гибель сенатора Тюльпанова
5.04 число просмотров 2254 число записей 8
 
Задержание Мальцева
16.04 число просмотров 2281 число записей 14
 
Скорбь по разнарядке
6.04 число просмотров 2043 число записей 19
 
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#Кадыров #Россия #Чечня #Роснефть #Сечин
#Кадыров #Россия #Чечня #Роснефть #Сечин
Аллах Велик
20.04 15:06 |  число просмотров 422


Дорогие друзья! Сегодня у меня состоялась встреча с
Главным исполнительным директором ПАО «НК «Роснефть» Игорем Сечиным. Она проходила в офисе компании. Обсудили вопросы деятельности "Роснефти" в Чечне. Также проанализировали ход реализации ранее подписанного соглашения, предусматривающего оказание помощи Чечне при строительстве и реконструкции объектов для обеспечения экологической и санитарной безопасности.
Мы обсудили и меры по дальнейшему обеспечению жильем жителей Чеченской Республики, включая работников дочернего предприятия «Роснефти» - «Грознефтегаза».
Мы с Игорем Сечиным договорились создать рабочую группу по повышению эффективности реализации совместных проектов и решения существующих проблем. Мы пришли к общему пониманию в дальнейшем развитии нефтяной отрасли Чеченской Республики, включая возможности переработки нефти, использования местных специалистов в других регионах России вахтовым методом. Также сняли все вопросы по ОАО "Чеченнефтехимпром". Уверен, что состоявшаяся встреча окажет положительное воздействие на сотрудничество между "Роснефтью" и Чеченской Республикой. Хочу напомнить, что два года назад на Петербургском форуме мы подписали Соглашение о сотрудничестве. Оно предусматривает принятия необходимых мер для воспроизводства минерально-сырьевой базы углеводородного сырья, в соответствии с действующими лицензионными соглашениями. #Кадыров #Россия #Чечня #Роснефть #Сечин
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Посты дня
Активные граждане под снос
blogАлександр Плющев    20.04 15:01 |  число просмотров 483
Активные граждане под снос На многих собраниях жильцов расселяемых пятиэтажек говорилось, что голосования по этим вопросам будут проводиться в Активном гражданине. Это означает, что никакого голосования на самом деле не будет
 
Редактора газеты "Вечерний Магадан" уволили с работы из-за поста в Facebook
blogАндрей Гришин    20.04 10:28 |  число просмотров 727
Редактора газеты "Вечерний Магадан" уволили с работы из-за поста в Facebook Представители мэрии Магадана – учредителя издания - с сожалением объявили, что мне придется написать заявление на увольнение. Причина: как раз пост на моей личной страничке в Facebook
 
Каюсь, был неправ
blogЛеонид Волков    19.04 15:52 |  число просмотров 1147
Каюсь, был неправ Начиная с 26 марта юридическая служба развернула телефонную горячую линию, на которой принимались обращений незаконно задержанных участников митинга. Суммарно было принято 655 обращений
 
КНДР покупает рекламу в российских СМИ
blogКараульный    19.04 15:06 |  число просмотров 591
КНДР покупает рекламу в российских СМИ Вчерашняя "хвалилка" о Ким Ир Сене в "КП-Новосибирск" оказалась ежегодной статьей ко дню его рождения, покупаемой за копьё "на правах рекламы". "КП", кстати, отмазалась включением Кима в список "пяти тиранов" рядом с Гитлером
 
Никто про убийство Вороненкова не забыл
blogibarabanch    19.04 14:59 |  число просмотров 1054
Никто про убийство Вороненкова не забыл Украинским националистам бывший депутат был, конечно, совсем не нужен, да и не слышали они о нем. Но когда имена киллера и его помощника вскрылись, естественно начали разбираться: что это за люди?
 
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То есть языки теперь тоже запретят
blogСтанислав Яковлев    17.04 23:28 |  число просмотров 1578
То есть языки теперь тоже запретят "Наши дети сегодня владеют не одним, а несколькими языками. Мы сегодня работаем в нашем правовом поле и смотрим контент, который изложен на русском языке"
 
В нашей области в пасхальных богослужениях приняли участие 1,84% населения
blogfyodork    16.04 11:06 |  число просмотров 1940
В нашей области в пасхальных богослужениях приняли участие 1,84% населения Это вот и есть реальные мобилизационные и электоральные возможности РПЦ. Это какая-то величайшая афера нашего времени, что религия абсолютного меньшинства выдается за религию большинства
 
Российские губернаторы — лидеры преступного мира
bloghmland    13.04 20:15 |  число просмотров 1480
Российские губернаторы — лидеры преступного мира В среднем получается, что на каждый полный год президентства Путина приходится по одному губернатору, осужденному за коррупцию (хотелось бы увидеть статистику глав регионов, посаженых за взятки в ельцинский период)
 
Цитаты дня
" Нет ли в сравнении Гитлера с Навальным попытки обелить нацизм? Беспокоюсь. Я б на месте Бастрыкина возбудился... "
19.04 |
blog альфред кох
" Будем со студентами анализировать кампанию власти против Навального как абсолютно провальную. Допущены ВСЕ возможные ошибки. Не сделано НИ ОДНОГО правильного шага. "
19.04 |
blog Valery Solovei
" На протяжении последних 25 лет дееспособность и эффективность российской государственности проверяется Чечней. "
18.04 |
blog Valery Solovei
" Сложный исторический момент: тут уже геев депортируют и убивают, а рядом тут же радостно: "записывайтесь к нам в школу местного самоуправления!" "
18.04 |
blog Александр Морозов
" Двух минут хватило представителю России в ООН, чтобы придать слову "дипломат" совершенно противоположный смысл. "
13.04 |
blog Николай Травкин
" Думаю, перед следующим заседанием делегация России в ООН начнет отжимать у других участников мобильные телефоны. "
13.04 |
blog k_vinokurova
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Статьи дня
«Вы его убьете или мы его убьем. Выбирайте, что лучше»
Елена Костюченко  17.04 23:01 |  число просмотров 300
«Вы его убьете или мы его убьем. Выбирайте, что лучше» Монолог гомосексуала, сбежавшего из Чечни
"В высокопоставленных патронах не нуждаюсь"
Дмитрий Бутрин  15.04 16:43 |  число просмотров 277
"В высокопоставленных патронах не нуждаюсь" Илья Елисеев рассказал “Ъ” о возглавляемом им фонде «Дар»
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События
#ДимонОтветит
29.03 |  число просмотров 10675
#ДимонОтветит
Во всех крупных городах по призывуАлексея Навального 26 марта люди вышли на антикоррупционные митинги "Он вам не Димон". Везде акции собирали одной до нескольки тысяч человек. В Москве только задержанных оказаось около тысячи. Суды продолжаются, многим выносят административные аресты. Навальный получил 15 суток, его соратник Николай Ляскин, изитый в ОВД, приговорён к 25 суткам.
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Кино
Т2 Трейнспоттинг
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Т2 Трейнспоттинг
В соцсетях пишут о продолжении фильма "На игле" по культовому роману Ирвина Уэлша, в котором главные герои встречаются спустя 20 лет
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Музыка
Без Евровидения
23.03 |  число просмотров 3372
Без Евровидения
Служба безопасности Украины запретила въезд Юлие Самойловой. Певица посещала Крым после 2014 года в нарушение украинских законов. Блогеры изначально предсказывали, что Самойлову и конкурс используют для политических интриг. Так и случилось: сразу после решения СБУ в России началась кампания возмущения, а федеральные телеканалы решили не траснлировать Евровидение
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Самый могущественный человек в мире
18.03 |  число просмотров 2222
Самый могущественный человек в мире
CNN показал документальный фильм журналиста Фарида Закария «Самый могущественный человек в мире», посвященный Владимиру Путину. Оценки блогеров оказались диаметрально противоположными
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Книги
Больше, чем поэт
12.04 |  число просмотров 1204
Больше, чем поэт
Блогеры вспоминают поэта Евгения Евтушенко, который скончался в США на 85 году жизни
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