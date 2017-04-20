В России все-таки приняли меры в ответ на критику действий представителя страны в ООН Владимира Сафронкова. Ответ, как и многие ранее, был ассиметричен, - уволен редактор газеты «Вечерний Магадан». Конечно, я утрирую, но, как ни странно (а что такое «странно» в наши дни?), это правда. В пятницу мне позвонили и попросили приехать на разговор. В ходе него представители мэрии Магадана – учредителя издания - с сожалением объявили, что мне придется написать заявление на увольнение. Причина: как раз пост на моей личной страничке в Facebook (там даже не указано место работы), где под репостом новости о том, что Кремль поддержал представителя России в ООН, я предложил в следующий раз Сафронкову пользоваться дворовыми приемами. А также посоветовал нашему МИДу приобрести новую форму – спортивные костюмы и остроносые туфли.

Собственно, причина увольнения – в этом посте, причем, как я понял, это было не решение, принятое в мэрии, а вынужденная реакция на некий звонок. Для кого-то данный пост стал цитата: «последней каплей», но выяснить, чья это была инициатива, не удалось.

Я бы не хотел идти на конфликт, который, очевидно, принесет только вред редакции издания, как и не хотел бы винить кого-то из мэрии города, кто в данном случае выступал проводником решения. Тем не менее, произошедшее – еще один признак того, что мы, наша страна, наше общество превращаемся в дикую смесь из цензуры, запретов, кондовой пропаганды ненависти, показушных патриотических митингов и нелогичной псевдодеятельности чиновников на фоне апатичной реакции людей.

Мне не жаль ни поста редактора, ни тем более зарплаты в 54 тысячи рублей. Но невыносимо грустно, что придется проститься с ребятами, которые поверили в меня, вдохновились идеей, что даже в условиях цензуры можно что-то говорить, обращать внимание на человека и его проблемы, заставить людей прочитать материал и задуматься. Я очень надеюсь, что эта живая жилка из газеты не уйдет. Еще мне жаль, что все это произошло у нас на Колыме, куда людей ссылали как раз за свободомыслие. Видимо, история делает очередной виток.

Спасибо всем, кто поддержал, спасибо моим уважаемым коллегам, которые стали мне друзьями, спасибо читателям «ВМ», которых я призываю читать газету и дальше. Это был трудный, но интересный год, принесший много радости.