Сегодня в 5 утра (а потому что не надо писать комментарии в 5 утра!) я в комментах к одному вчерашнему посту написал несколько очень неправильных фраз о состоянии дел с административным преследованием задержанных на митингах 26 марта: оперся на личный опыт, там где надо было опереться на статистику.

Личный опыт-то у меня какой: меня 26 марта задержали, 27 марта арестовали на 10 суток, 31 марта свозили в автозаке в Мосгорсуд на апелляцию, «засилили» постановление, ну и 5 апреля я по отбытию вышел. У всех моих сокамерников и соИВСников такая же примерно история. Поскольку срок для подачи апелляции по административным делам составляет 10 суток, я был искренне уверен, что все рассмотрения дел и апелляции прошли уже.

Каюсь, был неправ. Не учел того, что очень многих задержанных 26 марта по статье 20.2 отпускали из ОВД, назначая суды на более поздние даты (это под арестом нельзя без суда больше 48 часов держать); поэтому очень у многих оштрафованных еще апелляции не прошли, а у многих даже и суды — в отличие от тех, кого 26 марта, как меня, арестовали.

Ольга Романова мне это справедливо поставила на вид: я своим комментарием незаслуженно обидел тех юристов ОВД-Инфо, Мемориала, Руси Сидящей и других правозащитных организаций, которые героически продолжают заниматься делами задержанных 26 марта в Тверском суде и Мосгорсуде.

Я извинился в комментах у Ольги и сделаю это еще раз: та работа, которую делали все адвокаты, общественные защитники и волонтеры непосредственно 26 марта (при координации ОВД-Инфо, юридической службы ФБК, правозащиты Открытой России и других организаций), и та работа, которую они продолжают делать сейчас — это героическая, важная и правильная работа, которую нельзя недооценить. Приношу свои извинения всем, кого задел своим комментарием, основанным на неполной информации о состоянии дел.

Ну и чтобы не только извиниться, но и исправиться: погрузился в вопрос о том, как обстоят дела, и хочу кратко отчитаться за ту часть работы, которую обещала взять на себя и взяла на себя юридическая служба ФБК. А обещали мы, я напомню, подать жалобы в ЕСПЧ, чтобы получить компенсации для всех незаконно задержанных (как арестованных, так и оштрафованных) 26 марта.

Начиная с 26 марта юридическая служба развернула телефонную горячую линию, на которой принимались обращений незаконно задержанных участников митинга. Суммарно было принято 655 обращений. Судьбу каждого из них мы отслеживаем, по каждому ставим перед собой задачу дойти до ЕСПЧ. Наши юристы обновляют статус в ежедневном режиме.

В 289 случаях обратившиеся еще ждут суда первой инстанции. По 307 обращениям нашими юристами написаны апелляционные жалобы в Мосгорсуд. В подавляющем большинстве случаев рассмотрения апелляционных жалоб еще не прошли. Для обращения в ЕСПЧ необходимо пройти обе инстанции в национальных судах, и на подготовку этого обращения отводится 6 месяцев, поэтому время у нас есть.

Кроме того, по 36 городам нами проведены суды по обжалованию незаконных отказов в согласовании митингов 26 марта, и подано уже более 20 апелляций. По этой категории дел, однако, до ЕСПЧ предстоит еще пройти и третью инстанцию — кассацию — в российском суде, так что это надолго.

Надеюсь, что-то стало понятнее по этой теме, и спасибо всем неравнодушным!