КНДР покупает рекламу в российских СМИ karaulny 251 19.04 15:06 |251 Вчерашняя "хвалилка" о Ким Ир Сене в "КП-Новосибирск" оказалась ежегодной статьей ко дню его рождения, покупаемой за копьё "на правах рекламы". "КП", кстати, отмазалась включением Кима в список "пяти тиранов" рядом с Гитлером.



Другое интересно.



Сейчас северокорейцы наняли крупное агентство в России (по понятным причинам впотай), которая давно и плотно занимается заказушечкой в СМИ. Цель - коррекция имиджа Кима от безусловной мрази, иезуитского диктатора голодной страны.

Причем денег заносят нормально, при необходимости беря "абонемент" в издании или медиагруппе.

В некоторых сложных случаях, как #нампишут, агентство обходит коммерческий отдел и редакторов, ища и выходя напрямую на новостников издания или его колумнистов и заряжая им "от полтинничка".

Так что если видите новости, колонки, заметки о том, что "Ким на самом деле неплох", "в КНДР не все так однозначно" и прочее кимославие - это, как писал Крашенинников, "ПАЛЕВО и темник".

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