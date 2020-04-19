Не знаю, как правильно начать. Скажу честно, это очень важный для меня текст. В голове я его прокручивал последние несколько лет, но всё время откладывал. То пока дед был жив, то резко заболела мама, то жене не хотел проблем и вопросов на работе. Но видимо пришло время.

Сегодня утром ко мне сначала звонили в квартиру, а потом несколько часов у подъезда ждала съёмочная группа РЕН-ТВ. Видимо те же самые, что две недели пытались обманом позвать меня на интервью. Вопросов у них было два: «Зачем вы совершили преступление и что тогда чувствовали?» и «Почему вы сейчас занимаетесь антигосударственной деятельностью?». Скорее всего именно по этим двум вопросам вы скоро увидите очередное «разоблачение» и грязный сюжет. Может и нужно было с ними поговорить, но не хотелось. У них были явно другие мотивы.

Поэтому решил написать тут мой «скелет в шкафу». Да, близкие друзья знают, а знакомые что-то слышали. Рассказываю. Действительно 18 лет назад, в 1999 году, я совершил преступление. Мне было 21, ревность, глупость и как я теперь думаю, состояние аффекта, сыграли свою роль. Тяжело покалечил девушку. Меня арестовали. Год провел в СИЗО (это несмотря на чистосердечное признание). Прокуратура просила взятку за переквалификацию статьи. Денег таких у нашей семьи не было, да и могли просто обмануть. Суд дал 6 лет строго режима. Через 4 года освободился по УДО. Да, всё это тяжело вспоминать и писать. Да, я сознаю свою вину и каждый день своей жизни помню о совершенном. Много лет езжу по катастрофам, тюрьмам, больницам, детским домам, - помогая людям, - возможно искупая свой грех и свою вину. Что ещё нужно сделать, чтобы через 18 лет общество меня простило? Утопиться или повеситься наверное не выход. Да и легче никому не станет. Надеюсь, что Вы меня понимаете.

Под «антигосударственной деятельностью» журналисты РЕН-ТВ видимо принимают, что я сотрудничаю с «Открытой Россией» Михаила Ходорковского и помогаю готовить муниципальных кандидатов. Их уже очень много. Это активные и неравнодушные жители Москвы. Видимо мне и правда удавалось их мотивировать, сплотить или дать верные советы, раз к моей скромной персоне появился такой интерес. в Москве и многих городах страны люди устали от воровства чиновников и произвола судебной системы. Могут и готовы решать дела сами. Несколько месяцев помогаю таким инициативным группам.

Вот такие дела, друзья. Мне очень жаль, если разочаровал вас в чем-то. Прошу персональное прощение у мамы, которая сейчас лежит под капельницей в больнице на 18 химиотерапии. Мамочка, извини пожалуйста, что эти скоты с ТВ несмотря на то, что знают о болезни и моей просьбе обстоятельно поговорить потом, собираются выпускать что-то в эфир. И за то, что мой давний поступок отзывается болью через столько лет.

Вы можете перестать со мной общаться, можете поддержать или никак не отреагировать на этот текст. Я искренне люблю Россию, жизнь и людей и мне жаль, что 18 лет назад я совершил то, что сделал. Представители телеканала обещали мне устроить «адскую жизнь», ну что-ж, делайте. Жизнь у человека одна и мы можем повлиять лишь на то, что действительно можем....

На сегодняшнюю ситуацию я повлиять не могу. Поэтому пишу сюда.

Спасибо, что прочитали до конца. Хочется как-то резюмировать, но слов как-то не подберу...