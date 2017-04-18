Друзья в социальных сетях – явление из 2010 года. Все, кто нужен, давно в мессенджерах. Поддерживать устаревающие списки друзей в публичных сетях бессмысленно и долго. Читать чьи-то новости – засорение мозга.



Чтобы расчистить место для нового, нужно не бояться избавляться от старого багажа – устаревающих идей, представлений, связей, мест работы.



Говорят, что лучшее – враг хорошего. Но верно и то, что хорошее – враг лучшего. Единственная преграда на пути к лучшему – это цепляние за то хорошее, что уже есть.