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Сюжеты
Тиллерсон прилетел
12.04 число просмотров 872 число записей 5
 
Больше, чем поэт
12.04 число просмотров 1173 число записей 14
 
Скорбь по разнарядке
6.04 число просмотров 2030 число записей 19
 
Теракт в петербургском метро
6.04 число просмотров 5361 число записей 25
 
Гибель сенатора Тюльпанова
5.04 число просмотров 2209 число записей 8
 
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Теракт в петербургском метро
6.04 число просмотров 5361 число записей 25
 
Убийство Дениса Вороненкова
26.03 число просмотров 5205 число записей 19
 
Гибель сенатора Тюльпанова
5.04 число просмотров 2209 число записей 8
 
Задержание Мальцева
16.04 число просмотров 2163 число записей 14
 
Скорбь по разнарядке
6.04 число просмотров 2030 число записей 19
 
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Друзья в социальных сетях – явление из 2010 года
Друзья в социальных сетях – явление из 2010 года
Durov
18.04 10:06 |  число просмотров 941
Друзья в социальных сетях – явление из 2010 года. Все, кто нужен, давно в мессенджерах. Поддерживать устаревающие списки друзей в публичных сетях бессмысленно и долго. Читать чьи-то новости – засорение мозга.

Чтобы расчистить место для нового, нужно не бояться избавляться от старого багажа – устаревающих идей, представлений, связей, мест работы.

Говорят, что лучшее – враг хорошего. Но верно и то, что хорошее – враг лучшего. Единственная преграда на пути к лучшему – это цепляние за то хорошее, что уже есть.
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Посты дня
То есть языки теперь тоже запретят
blogСтанислав Яковлев    17.04 23:28 |  число просмотров 1079
То есть языки теперь тоже запретят "Наши дети сегодня владеют не одним, а несколькими языками. Мы сегодня работаем в нашем правовом поле и смотрим контент, который изложен на русском языке"
 
В нашей области в пасхальных богослужениях приняли участие 1,84% населения
blogfyodork    16.04 11:06 |  число просмотров 1731
В нашей области в пасхальных богослужениях приняли участие 1,84% населения Это вот и есть реальные мобилизационные и электоральные возможности РПЦ. Это какая-то величайшая афера нашего времени, что религия абсолютного меньшинства выдается за религию большинства
 
Молодой Ким понял, что сейчас его будут больно бить
blogVasily Golovnin    16.04 11:02 |  число просмотров 1628
Молодой Ким понял, что сейчас его будут больно бить Товарищ Ким Чен Ын сегодня так и не решился ни ядерный заряд рвануть на своем испытательном полигоне Пунгери у российской границы, ни толстую баллистическую ракету запустить на страх врагам и во славу дедушки
 
"Пока Чечней руководит Рамзан Кадыров - верный и харизматичный соратник В. В. Путина, вы не успокоитесь"
www.instagram.com    15.04 10:56 |  число просмотров 1215
"Пока Чечней руководит Рамзан Кадыров - верный и харизматичный соратник В. В. Путина, вы не успокоитесь" Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров выставил условия "Новой газете"
 
Завтра могут начаться жуткие дела
blogDanila Galperovich    14.04 11:33 |  число просмотров 1734
Завтра могут начаться жуткие дела В Южной Корее и Японии утверждают, что располагают данными о подготовке КНДР к испытанию баллистических ракет дальнего радиуса действия или к шестому по счету ядерному испытанию, которые могут произойти 15 апреля
 
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Выбор редактора
Журналистам "Новой газеты" угрожают в связи с преследованием геев в Чечне
blogElena Milashina    14.04 11:26 |  число просмотров 709
Журналистам "Новой газеты" угрожают в связи с преследованием геев в Чечне Второй пункт принятой резолюции открыто и прямо призывает к насилию: «Ввиду того, что нанесено оскорбление вековым устоям чеченского общества и достоинству мужчин-чеченцев, а также нашей вере, мы обещаем, что возмездие настигнет истинных подстрекателей, где бы и кем бы они ни были, без срока давности»
 
Российские губернаторы — лидеры преступного мира
bloghmland    13.04 20:15 |  число просмотров 1320
Российские губернаторы — лидеры преступного мира В среднем получается, что на каждый полный год президентства Путина приходится по одному губернатору, осужденному за коррупцию (хотелось бы увидеть статистику глав регионов, посаженых за взятки в ельцинский период)
 
АААА, это просто невероятно
blogЛеонид Волков    13.04 16:08 |  число просмотров 1546
АААА, это просто невероятно Какие-то нашисты прямо НАРИСОВАЛИ несколько экранов "переписки Леонида Волкова ВКонтакте" и пытались это форсить. Мол, "хакеры взломали, а там такое".
 
Цитаты дня
" На протяжении последних 25 лет дееспособность и эффективность российской государственности проверяется Чечней. "
18.04 |
blog Valery Solovei
" Сложный исторический момент: тут уже геев депортируют и убивают, а рядом тут же радостно: "записывайтесь к нам в школу местного самоуправления!" "
18.04 |
blog Александр Морозов
" Двух минут хватило представителю России в ООН, чтобы придать слову "дипломат" совершенно противоположный смысл. "
13.04 |
blog Николай Травкин
" Думаю, перед следующим заседанием делегация России в ООН начнет отжимать у других участников мобильные телефоны. "
13.04 |
blog k_vinokurova
" Когда вас спрашивают, готовы ли вы поменять свободу на безопасность, просто помните, что свободы у вас и так уже нет. "
11.04 |
blog Иван Давыдов
" Если даже трагедия и смерть нас не объединяет, то как мы можем жить вместе? "
6.04 |
blog Петр Шкуматов
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Статьи дня
«Вы его убьете или мы его убьем. Выбирайте, что лучше»
Елена Костюченко  17.04 23:01 |  число просмотров 152
«Вы его убьете или мы его убьем. Выбирайте, что лучше» Монолог гомосексуала, сбежавшего из Чечни
"В высокопоставленных патронах не нуждаюсь"
Дмитрий Бутрин  15.04 16:43 |  число просмотров 218
"В высокопоставленных патронах не нуждаюсь" Илья Елисеев рассказал “Ъ” о возглавляемом им фонде «Дар»
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События
#ДимонОтветит
29.03 |  число просмотров 10643
#ДимонОтветит
Во всех крупных городах по призывуАлексея Навального 26 марта люди вышли на антикоррупционные митинги "Он вам не Димон". Везде акции собирали одной до нескольки тысяч человек. В Москве только задержанных оказаось около тысячи. Суды продолжаются, многим выносят административные аресты. Навальный получил 15 суток, его соратник Николай Ляскин, изитый в ОВД, приговорён к 25 суткам.
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Кино
Т2 Трейнспоттинг
12.03 |  число просмотров 1654
Т2 Трейнспоттинг
В соцсетях пишут о продолжении фильма "На игле" по культовому роману Ирвина Уэлша, в котором главные герои встречаются спустя 20 лет
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Музыка
Без Евровидения
23.03 |  число просмотров 3344
Без Евровидения
Служба безопасности Украины запретила въезд Юлие Самойловой. Певица посещала Крым после 2014 года в нарушение украинских законов. Блогеры изначально предсказывали, что Самойлову и конкурс используют для политических интриг. Так и случилось: сразу после решения СБУ в России началась кампания возмущения, а федеральные телеканалы решили не траснлировать Евровидение
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Медиа
Самый могущественный человек в мире
18.03 |  число просмотров 2186
Самый могущественный человек в мире
CNN показал документальный фильм журналиста Фарида Закария «Самый могущественный человек в мире», посвященный Владимиру Путину. Оценки блогеров оказались диаметрально противоположными
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Книги
Больше, чем поэт
12.04 |  число просмотров 1173
Больше, чем поэт
Блогеры вспоминают поэта Евгения Евтушенко, который скончался в США на 85 году жизни
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