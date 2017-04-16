В нашей области в пасхальных богослужениях приняли участие 1,84% населения fyodork 472 16.04 11:06 |472 В нашей области в пасхальных богослужениях приняли участи 1,84% населения. Это вот и есть реальные мобилизационные и электоральные возможности РПЦ. Это какая-то величайшая афера нашего времени, что религия абсолютного меньшинства ваыдается за религию большинства. Ради 2 процентов поются все эти клерикальные песни и танцуются клерикальные танцы, ради 2 процентов населения строятся храмы, отжимается недвижимость, выделяются колоссальные бюджетные ассигнования. 2 процента! Статистическая погрешность! Давайте признаемся честно: православние в России мертво и без государственной поддержки РПЦ растворится без остатка в несколько лет, превратившись в совсем уж замкнутую секту вроде нынешних старообрядцев. С другой стороны, меня радует ставка Путина на РПЦ: как миниум это значит, что он надеется на пустоту, откуда ему никакой помощт не будет в критический момент.

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