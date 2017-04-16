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Больше, чем поэт
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Скорбь по разнарядке
6.04 число просмотров 2003 число записей 19
 
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4.04 число просмотров 1149 число записей 7
 
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6.04 число просмотров 2003 число записей 19
 
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Молодой Ким понял, что сейчас его будут больно бить
Молодой Ким понял, что сейчас его будут больно бить
Vasily Golovnin
16.04 11:02 |  число просмотров 452

Товарищ Ким Чен Ын сегодня так и не решился ни ядерный заряд рвануть на своем испытательном полигоне Пунгери у российской границы, ни толстую баллистическую ракету запустить на страх врагам и во славу дедушки. Чей 105-летний юбилей сегодня в Пхеньяне пышно отмечали парадом по лучшим советским образцам и под полковой музон ностальгических советских мотивов. Похоже, что а) Китай наконец-то очень жестко посоветовал товарищу Киму ничего не делать. А то нахрен отключим материальное снабжение.

И б) лихой удар "Томагавками" в Сирии, а также прикольное решение Трампа отправить ударную авианосную группу к берегам КНДР явно произвели впечатление. Молодой Ким понял, что сейчас его будут больно бить и предпочел этого избежать. Но, интересно, что дальше? 25 апреля в КНДР отмечают еще одну важную государственную дату - можно и тогда ядерный бомбешник рвануть или ракету запустить. Но мне кажется, что тов. Ким сейчас ляжет на дно. Американская непобедимая эскадра проведет учения с южными корейцами и японцами, гордо поплавает вокруг Кореи и свалит. А проблема останется.
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В нашей области в пасхальных богослужениях приняли участие 1,84% населения
blogfyodork    16.04 11:06 |  число просмотров 472
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www.instagram.com    15.04 10:56 |  число просмотров 787
"Пока Чечней руководит Рамзан Кадыров - верный и харизматичный соратник В. В. Путина, вы не успокоитесь" Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров выставил условия "Новой газете"
 
Завтра могут начаться жуткие дела
blogDanila Galperovich    14.04 11:33 |  число просмотров 1545
Завтра могут начаться жуткие дела В Южной Корее и Японии утверждают, что располагают данными о подготовке КНДР к испытанию баллистических ракет дальнего радиуса действия или к шестому по счету ядерному испытанию, которые могут произойти 15 апреля
 
Журналистам "Новой газеты" угрожают в связи с преследованием геев в Чечне
blogElena Milashina    14.04 11:26 |  число просмотров 572
Журналистам "Новой газеты" угрожают в связи с преследованием геев в Чечне Второй пункт принятой резолюции открыто и прямо призывает к насилию: «Ввиду того, что нанесено оскорбление вековым устоям чеченского общества и достоинству мужчин-чеченцев, а также нашей вере, мы обещаем, что возмездие настигнет истинных подстрекателей, где бы и кем бы они ни были, без срока давности»
 
Российские губернаторы — лидеры преступного мира
bloghmland    13.04 20:15 |  число просмотров 1134
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Мне предлагают снизить распространение информации по стройке #Живописная
blogЯрослав Никитенко    12.04 23:32 |  число просмотров 1110
Мне предлагают снизить распространение информации по стройке #Живописная Общественная деятельность порой не даёт спать, рано утром соседи немного в шоке постучались ко мне
 
С судимостью Усманова все, как в фильме Spotlight, концов не найти
blogznachit_net    12.04 12:35 |  число просмотров 1730
С судимостью Усманова все, как в фильме Spotlight, концов не найти Во всей истории с Усмановым меня поразили вскрывшиеся обвинения в изнасиловании. Никаких документальных подтверждений, все со слов бывшего посла Великобритании в Узбекистане Крэйга Мюррэя
 
"Даже мои родители против меня"
blogТрым Разрушитель-Надежд    12.04 09:07 |  число просмотров 1258
"Даже мои родители против меня" В Тюмени травят 17-тилетнего парня за расклейку листовок о фильме "Он вам не Димон"
 
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" Двух минут хватило представителю России в ООН, чтобы придать слову "дипломат" совершенно противоположный смысл. "
13.04 |
blog Николай Травкин
" Думаю, перед следующим заседанием делегация России в ООН начнет отжимать у других участников мобильные телефоны. "
13.04 |
blog k_vinokurova
" Когда вас спрашивают, готовы ли вы поменять свободу на безопасность, просто помните, что свободы у вас и так уже нет. "
11.04 |
blog Иван Давыдов
" Если даже трагедия и смерть нас не объединяет, то как мы можем жить вместе? "
6.04 |
blog Петр Шкуматов
" Задумайтесь, сначала массовые богоборческие протесты против возвращения Исаакия Церкви в Питере, потом Бог попускает этот чудовищный теракт. "
4.04 |
blog dimitriyenteo
" Предвыборная кампания начинается точно так же, как и осенью 1999 года. "
3.04 |
blog www.facebook.com
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"В высокопоставленных патронах не нуждаюсь"
Дмитрий Бутрин  15.04 16:43 |  число просмотров 102
"В высокопоставленных патронах не нуждаюсь" Илья Елисеев рассказал “Ъ” о возглавляемом им фонде «Дар»
Перед выборами президента в России опять переписывают правила голосования. Что изменится?
Михаил Зеленский, Евгений Берг  13.04 09:55 |  число просмотров 374
Перед выборами президента в России опять переписывают правила голосования. Что изменится? «Медуза» разобралась, как изменится процедура голосования на предстоящих выборах, и попросила политолога Александра Кынева прокомментировать смысл поправок.
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События
#ДимонОтветит
29.03 |  число просмотров 10588
#ДимонОтветит
Во всех крупных городах по призывуАлексея Навального 26 марта люди вышли на антикоррупционные митинги "Он вам не Димон". Везде акции собирали одной до нескольки тысяч человек. В Москве только задержанных оказаось около тысячи. Суды продолжаются, многим выносят административные аресты. Навальный получил 15 суток, его соратник Николай Ляскин, изитый в ОВД, приговорён к 25 суткам.
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Кино
Т2 Трейнспоттинг
12.03 |  число просмотров 1629
Т2 Трейнспоттинг
В соцсетях пишут о продолжении фильма "На игле" по культовому роману Ирвина Уэлша, в котором главные герои встречаются спустя 20 лет
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Музыка
Без Евровидения
23.03 |  число просмотров 3320
Без Евровидения
Служба безопасности Украины запретила въезд Юлие Самойловой. Певица посещала Крым после 2014 года в нарушение украинских законов. Блогеры изначально предсказывали, что Самойлову и конкурс используют для политических интриг. Так и случилось: сразу после решения СБУ в России началась кампания возмущения, а федеральные телеканалы решили не траснлировать Евровидение
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Медиа
Самый могущественный человек в мире
18.03 |  число просмотров 2153
Самый могущественный человек в мире
CNN показал документальный фильм журналиста Фарида Закария «Самый могущественный человек в мире», посвященный Владимиру Путину. Оценки блогеров оказались диаметрально противоположными
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Книги
Больше, чем поэт
12.04 |  число просмотров 1126
Больше, чем поэт
Блогеры вспоминают поэта Евгения Евтушенко, который скончался в США на 85 году жизни
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