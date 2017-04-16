Товарищ Ким Чен Ын сегодня так и не решился ни ядерный заряд рвануть на своем испытательном полигоне Пунгери у российской границы, ни толстую баллистическую ракету запустить на страх врагам и во славу дедушки. Чей 105-летний юбилей сегодня в Пхеньяне пышно отмечали парадом по лучшим советским образцам и под полковой музон ностальгических советских мотивов. Похоже, что а) Китай наконец-то очень жестко посоветовал товарищу Киму ничего не делать. А то нахрен отключим материальное снабжение. И б) лихой удар "Томагавками" в Сирии, а также прикольное решение Трампа отправить ударную авианосную группу к берегам КНДР явно произвели впечатление. Молодой Ким понял, что сейчас его будут больно бить и предпочел этого избежать. Но, интересно, что дальше? 25 апреля в КНДР отмечают еще одну важную государственную дату - можно и тогда ядерный бомбешник рвануть или ракету запустить. Но мне кажется, что тов. Ким сейчас ляжет на дно. Американская непобедимая эскадра проведет учения с южными корейцами и японцами, гордо поплавает вокруг Кореи и свалит. А проблема останется.