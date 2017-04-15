"Пока Чечней руководит Рамзан Кадыров - верный и харизматичный соратник В. В. Путина, вы не успокоитесь" www.instagram.com 610 15.04 10:56 |610



Господин Муратов! Я, как должностное лицо, имеющее к СМИ самое непосредственное отношение, понимаю, что побудило Вас обратиться к муфтию Чечни Салаху-хаджи Межиеву. То есть, тревога по поводу Ваших журналистов. Не волнуйтесь, чеченцы не трогают безоружных людей, даже если это негодяи. Это, увы, подтверждает Ваше незнание наших вековых традиций. Презирать - да, но не... У меня та же тревога. Нам не нужны скандалы, склоки и, тем более, беспочвенные обвинения в том, к чему мы не имеем отношения. Зря Вы пишите про угрозы, зацепившись за слово "возмездие" в тексте, написанном возмущёнными богословами, которые очень часто сами погибают от рук террористов. Чего добиваются Ваши коллеги "милашины"? Хотят задеть нас за самые чувствительные "нервные рецепторы" и понаблюдать за тем, как мы себя поведём? Какой реакции вы ждали от воинственных мужчин-горцев, для которых, даже вскользь, упоминание в их присутствии о смертном грехе Содома уже есть оскорбление слуха?! Вы скажете, что не знали этого?! Не верю, Дмитрий Андреевич! Это гнусная провокация, которую Ваши наймиты организовали против нашего Народа в преддверии главных выборов страны. Пока Чечней руководит Рамзан Кадыров - верный и харизматичный соратник В. В. Путина, вы не успокоитесь. Однако, и Вы, и мы, хоть и оппоненты, но хорошо понимаем, что насилие, в каком бы виде оно не выражалось, недопустимо. То есть, надо немедленно прекратить любые провокации, от кого бы они не исходили. Для того, чтобы раз и навсегда закончить эту опасную перепалку между нами, нужно выполнить всего три условия. Во-первых, следует извиниться перед Чеченским Народом за ту омерзительную чушь, которую вы распространили в СМИ, включая соцсети. Во-вторых, если такое извинение последует, то убедительно просим впредь обязать своих коллег, хотя бы поверхностно, ознакомиться с ментальной спецификой региона и ссылаться на реальные (!) источники, с которым они работают. В-третьих, прекратите, наконец, истерию по поводу несуществующих "угроз", чтобы, не дай Бог, этим не воспользовались те, кому ваша газета надоела несоизмеримо больше, чем нам. С этим "явлением" мы уже не раз встречались... Господин Муратов! Я, как должностное лицо, имеющее к СМИ самое непосредственное отношение, понимаю, что побудило Вас обратиться к муфтию Чечни Салаху-хаджи Межиеву. То есть, тревога по поводу Ваших журналистов. Не волнуйтесь, чеченцы не трогают безоружных людей, даже если это негодяи. Это, увы, подтверждает Ваше незнание наших вековых традиций. Презирать - да, но не... У меня та же тревога. Нам не нужны скандалы, склоки и, тем более, беспочвенные обвинения в том, к чему мы не имеем отношения. Зря Вы пишите про угрозы, зацепившись за слово "возмездие" в тексте, написанном возмущёнными богословами, которые очень часто сами погибают от рук террористов. Чего добиваются Ваши коллеги "милашины"? Хотят задеть нас за самые чувствительные "нервные рецепторы" и понаблюдать за тем, как мы себя поведём? Какой реакции вы ждали от воинственных мужчин-горцев, для которых, даже вскользь, упоминание в их присутствии о смертном грехе Содома уже есть оскорбление слуха?! Вы скажете, что не знали этого?! Не верю, Дмитрий Андреевич! Это гнусная провокация, которую Ваши наймиты организовали против нашего Народа в преддверии главных выборов страны. Пока Чечней руководит Рамзан Кадыров - верный и харизматичный соратник В. В. Путина, вы не успокоитесь. Однако, и Вы, и мы, хоть и оппоненты, но хорошо понимаем, что насилие, в каком бы виде оно не выражалось, недопустимо. То есть, надо немедленно прекратить любые провокации, от кого бы они не исходили. Для того, чтобы раз и навсегда закончить эту опасную перепалку между нами, нужно выполнить всего три условия. Во-первых, следует извиниться перед Чеченским Народом за ту омерзительную чушь, которую вы распространили в СМИ, включая соцсети. Во-вторых, если такое извинение последует, то убедительно просим впредь обязать своих коллег, хотя бы поверхностно, ознакомиться с ментальной спецификой региона и ссылаться на реальные (!) источники, с которым они работают. В-третьих, прекратите, наконец, истерию по поводу несуществующих "угроз", чтобы, не дай Бог, этим не воспользовались те, кому ваша газета надоела несоизмеримо больше, чем нам. С этим "явлением" мы уже не раз встречались... Обсудить в блоге автора