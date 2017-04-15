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Скорбь по разнарядке
6.04 число просмотров 1996 число записей 19
 
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4.04 число просмотров 1141 число записей 7
 
#МойПервыйМитинг
28.03 число просмотров 412 число записей 3
 
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"Пока Чечней руководит Рамзан Кадыров - верный и харизматичный соратник В. В. Путина, вы не успокоитесь"
"Пока Чечней руководит Рамзан Кадыров - верный и харизматичный соратник В. В. Путина, вы не успокоитесь"
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15.04 10:56 |  число просмотров 610


Господин Муратов! Я, как должностное лицо, имеющее к СМИ самое непосредственное отношение, понимаю, что побудило Вас обратиться к муфтию Чечни Салаху-хаджи Межиеву. То есть, тревога по поводу Ваших журналистов. Не волнуйтесь, чеченцы не трогают безоружных людей, даже если это негодяи. Это, увы, подтверждает Ваше незнание наших вековых традиций. Презирать - да, но не... У меня та же тревога. Нам не нужны скандалы, склоки и, тем более, беспочвенные обвинения в том, к чему мы не имеем отношения. Зря Вы пишите про угрозы, зацепившись за слово "возмездие" в тексте, написанном возмущёнными богословами, которые очень часто сами погибают от рук террористов. Чего добиваются Ваши коллеги "милашины"? Хотят задеть нас за самые чувствительные "нервные рецепторы" и понаблюдать за тем, как мы себя поведём? Какой реакции вы ждали от воинственных мужчин-горцев, для которых, даже вскользь, упоминание в их присутствии о смертном грехе Содома уже есть оскорбление слуха?! Вы скажете, что не знали этого?! Не верю, Дмитрий Андреевич! Это гнусная провокация, которую Ваши наймиты организовали против нашего Народа в преддверии главных выборов страны. Пока Чечней руководит Рамзан Кадыров - верный и харизматичный соратник В. В. Путина, вы не успокоитесь. Однако, и Вы, и мы, хоть и оппоненты, но хорошо понимаем, что насилие, в каком бы виде оно не выражалось, недопустимо. То есть, надо немедленно прекратить любые провокации, от кого бы они не исходили. Для того, чтобы раз и навсегда закончить эту опасную перепалку между нами, нужно выполнить всего три условия. Во-первых, следует извиниться перед Чеченским Народом за ту омерзительную чушь, которую вы распространили в СМИ, включая соцсети. Во-вторых, если такое извинение последует, то убедительно просим впредь обязать своих коллег, хотя бы поверхностно, ознакомиться с ментальной спецификой региона и ссылаться на реальные (!) источники, с которым они работают. В-третьих, прекратите, наконец, истерию по поводу несуществующих "угроз", чтобы, не дай Бог, этим не воспользовались те, кому ваша газета надоела несоизмеримо больше, чем нам. С этим "явлением" мы уже не раз встречались...
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blogDanila Galperovich    14.04 11:33 |  число просмотров 1471
Завтра могут начаться жуткие дела В Южной Корее и Японии утверждают, что располагают данными о подготовке КНДР к испытанию баллистических ракет дальнего радиуса действия или к шестому по счету ядерному испытанию, которые могут произойти 15 апреля
 
Журналистам "Новой газеты" угрожают в связи с преследованием геев в Чечне
blogElena Milashina    14.04 11:26 |  число просмотров 526
Журналистам "Новой газеты" угрожают в связи с преследованием геев в Чечне Второй пункт принятой резолюции открыто и прямо призывает к насилию: «Ввиду того, что нанесено оскорбление вековым устоям чеченского общества и достоинству мужчин-чеченцев, а также нашей вере, мы обещаем, что возмездие настигнет истинных подстрекателей, где бы и кем бы они ни были, без срока давности»
 
Российские губернаторы — лидеры преступного мира
bloghmland    13.04 20:15 |  число просмотров 1066
Российские губернаторы — лидеры преступного мира В среднем получается, что на каждый полный год президентства Путина приходится по одному губернатору, осужденному за коррупцию (хотелось бы увидеть статистику глав регионов, посаженых за взятки в ельцинский период)
 
АААА, это просто невероятно
blogЛеонид Волков    13.04 16:08 |  число просмотров 1304
АААА, это просто невероятно Какие-то нашисты прямо НАРИСОВАЛИ несколько экранов "переписки Леонида Волкова ВКонтакте" и пытались это форсить. Мол, "хакеры взломали, а там такое".
 
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blogNavalny    13.04 14:54 |  число просмотров 1007
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blogЯрослав Никитенко    12.04 23:32 |  число просмотров 1068
Мне предлагают снизить распространение информации по стройке #Живописная Общественная деятельность порой не даёт спать, рано утром соседи немного в шоке постучались ко мне
 
С судимостью Усманова все, как в фильме Spotlight, концов не найти
blogznachit_net    12.04 12:35 |  число просмотров 1655
С судимостью Усманова все, как в фильме Spotlight, концов не найти Во всей истории с Усмановым меня поразили вскрывшиеся обвинения в изнасиловании. Никаких документальных подтверждений, все со слов бывшего посла Великобритании в Узбекистане Крэйга Мюррэя
 
"Даже мои родители против меня"
blogТрым Разрушитель-Надежд    12.04 09:07 |  число просмотров 1222
"Даже мои родители против меня" В Тюмени травят 17-тилетнего парня за расклейку листовок о фильме "Он вам не Димон"
 
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" Двух минут хватило представителю России в ООН, чтобы придать слову "дипломат" совершенно противоположный смысл. "
13.04 |
blog Николай Травкин
" Думаю, перед следующим заседанием делегация России в ООН начнет отжимать у других участников мобильные телефоны. "
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" Когда вас спрашивают, готовы ли вы поменять свободу на безопасность, просто помните, что свободы у вас и так уже нет. "
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blog Иван Давыдов
" Если даже трагедия и смерть нас не объединяет, то как мы можем жить вместе? "
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" Задумайтесь, сначала массовые богоборческие протесты против возвращения Исаакия Церкви в Питере, потом Бог попускает этот чудовищный теракт. "
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blog dimitriyenteo
" Предвыборная кампания начинается точно так же, как и осенью 1999 года. "
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Статьи дня
"В высокопоставленных патронах не нуждаюсь"
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"В высокопоставленных патронах не нуждаюсь" Илья Елисеев рассказал “Ъ” о возглавляемом им фонде «Дар»
Перед выборами президента в России опять переписывают правила голосования. Что изменится?
Михаил Зеленский, Евгений Берг  13.04 09:55 |  число просмотров 350
Перед выборами президента в России опять переписывают правила голосования. Что изменится? «Медуза» разобралась, как изменится процедура голосования на предстоящих выборах, и попросила политолога Александра Кынева прокомментировать смысл поправок.
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События
#ДимонОтветит
29.03 |  число просмотров 10577
#ДимонОтветит
Во всех крупных городах по призывуАлексея Навального 26 марта люди вышли на антикоррупционные митинги "Он вам не Димон". Везде акции собирали одной до нескольки тысяч человек. В Москве только задержанных оказаось около тысячи. Суды продолжаются, многим выносят административные аресты. Навальный получил 15 суток, его соратник Николай Ляскин, изитый в ОВД, приговорён к 25 суткам.
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Т2 Трейнспоттинг
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Т2 Трейнспоттинг
В соцсетях пишут о продолжении фильма "На игле" по культовому роману Ирвина Уэлша, в котором главные герои встречаются спустя 20 лет
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Без Евровидения
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Служба безопасности Украины запретила въезд Юлие Самойловой. Певица посещала Крым после 2014 года в нарушение украинских законов. Блогеры изначально предсказывали, что Самойлову и конкурс используют для политических интриг. Так и случилось: сразу после решения СБУ в России началась кампания возмущения, а федеральные телеканалы решили не траснлировать Евровидение
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Самый могущественный человек в мире
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Самый могущественный человек в мире
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Больше, чем поэт
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Блогеры вспоминают поэта Евгения Евтушенко, который скончался в США на 85 году жизни
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