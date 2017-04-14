Заявление «Новой газеты» в связи с открытыми угрозами, прозвучавшими в адрес редакции

1 апреля «Новая газета» сообщила о массовых задержаниях и пытках жителей Чечни, подозреваемых в нетрадиционной сексуальной ориентации. Нам известны имена троих погибших, и также мы знаем, что убитых людей гораздо больше. Внесудебные расправы, так называемые «убийства чести», вершат и родственники жертв…

Реакция, последовавшая на публикации о преследовании чеченских гомосексуалов, вызывает у редакции серьезные опасения за безопасность уже не только конкретных журналистов, но и всех без исключения сотрудников «Новой газеты».

3 апреля, спустя три дня после первой нашей публикации, в центральной мечети Грозного состоялось экстренное собрание представителей 24 чеченских вирдов, исламских богословов и лидеров общественного мнения Чечни. По официальным данным, в собрании приняли участие 15 тысяч человек. На этом собрании Адам Шахидов, советник главы Чечни Рамзана Кадырова, публично обвинил коллектив «Новой газеты» в клевете и четко обозначил «врагов нашей веры и нашей родины». Выступление Шахидова, а также других чеченских богословов, транслировалось местным телевидением и широко разошлось в Интернете, спровоцировав волну нетерпимых высказываний в социальных сетях.

По результатам этого собрания была принята резолюция. Второй пункт этой резолюции открыто и прямо призывает к насилию: «Ввиду того, что нанесено оскорбление вековым устоям чеченского общества и достоинству мужчин-чеченцев, а также нашей вере, мы обещаем, что возмездие настигнет истинных подстрекателей, где бы и кем бы они ни были, без срока давности».

Нам очевидно: эта резолюция подталкивает религиозных фанатиков к расправе над журналистами.

Для «Новой газеты» совершенно очевидно, что нынешняя волна репрессий - не уникальное явление для сегодняшней Чечни. Уровень насилия в республике за последние три года резко возрос и это прямым образом связано с отсутствием полноценного расследования убийства Бориса Немцова, которое, по сути, сошло с рук заказчикам этого преступления. Безнаказанность именно за это преступление породила их полную уверенность в собственной неуязвимости.

Молчание и бездействие в такой ситуации делают всех, кто способен хоть что-то предпринять, соучастниками. Именно поэтому «Новая газета» продолжает работать в Чечне. Но мы очень хорошо понимаем, какую высокую цену можем заплатить. Нерасследованные убийства наших коллег – Анны Политковской и Натальи Эстемировой - очевидное доказательство.

Мы настаиваем: реакция на журналистскую работу, озвученная на встрече в центральной мечети, неприемлема в цивилизованном обществе и должна быть оценена с точки зрения российского права. Мы призываем российские власти сделать все возможное, чтобы пресечь действия, направленные на возбуждение ненависти и вражды к журналистам, выполняющим свои профессиональные обязанности.

Редакция «Новой газеты»

P.S. 8 апреля главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов официально обратился к Генеральному прокурору РФ Юрию Чайке с требованием обязать Следственный комитет России к неукоснительному выполнению российских законов, а именно – к проведению проверки в порядке 144-145 статей УПК РФ по фактам, свидетельствующим о совершении тяжких преступлений.

10 апреля истек десятидневный срок с момента публикации «Новой газетой» фактов массового преследования жителей Чечни по причине их гомосексуальной ориентации. Ровно столько дней дает закон Следственному комитету России, чтобы отреагировать на сообщение о преступлении. Мы не получили никаких сведений о реакции Следственного комитета России на нашу публикацию. Поэтому 11 апреля адвокат международной правозащитной организации «Агора» Андрей Сабинин подал жалобу в Басманный суд Москвы с требованием признать бездействие председателя Следственного Комитета Российской Федерации Александра Бастрыкина необоснованным и незаконным и обязать его устранить допущенное нарушение.