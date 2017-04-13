|Российские губернаторы — лидеры преступного мира
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13.04 20:15 | 105
|Новый арест руководителя субъекта Российской Федерации выводит социальную группу «российские губернаторы» в лидеры преступного мира.
В среднем получается, что на каждый полный год президентства Путина приходится по одному губернатору, осужденному за коррупцию (хотелось бы увидеть статистику глав регионов, посаженых за взятки в ельцинский период):
1. 2017 г. — Леонид Маркелов, Республика Марий Эл
2. 2017 г. — Александр Соловьев, Республика Удмуртия
3. 2017 г. — Михаил Юревич, Челябинская область
4. 2016 г. — Владимир Торлопов, Республика Коми
5. 2016 г. — Никита Белых, Кировская область
6. 2015 г. — Вячеслав Гайзер, Республика Коми
7. 2015 г. — Александр Хорошавин, Сахалинская область
8. 2015 г. — Андрей Нелидов, Республика Карелия (осужден после отставки, совершив преступление уже на должности директора музея-заповедника «Кижи»)
9. 2014 г. — Николай Денин, Брянская область
10. 2014 г. — Василий Юрченко, Новосибирская область
11. 2011 г. — Вячеслав Дудка, Тульская область (уголовное дело заведено во время президентства Медведева)
12. 2006 г. — Алексей Баринов, Ненецкий автономный округ
13. 2003 — Михаил Машковцев, Камчатская область (уголовное дело закрыто в связи с истечением срока давности)
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