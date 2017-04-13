|АААА, это просто невероятно
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13.04 16:08 | 523
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АААА, это просто невероятно.
Я еще удивлялся, признаться: там настолько адский и галимый фейк, что должно получиться как в сказке про мальчика, который кричал «Волки! Волки!» — после этого никто не поверит, когда что-то на самом деле взломают. Ну и конечно было немного оскорбительно, причем даже не знаю, что оскорбительнее — предположение о том, что я могу вести чувствительную деловую или личную переписку ВКонтакте, или что я заказываю проституток у начальников региональных штабов (скриншоты предполагали именно это).
Но надо сказать — к чести «патриотической публики», если можно так выразиться — что эти скриншоты как-то «не пошли». То есть даже на сайтах имперцев-путинистов к каждой попытке опубликовать «переписку Леонида Волкова ВКонтакте» было больше комментариев в духе «ребята, ну не надо перегибать, это же очевидный фейк», чем каких-либо других.
Так вот.
(И да, безо всяких иллюзий, но все равно в суд подам; в прекрасной России будущего пригодится).
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