АААА, это просто невероятно.

Был такой эпизод несколько недель назад: какие-то нашисты прямо НАРИСОВАЛИ несколько экранов «переписки Леонида Волкова ВКонтакте» и пытались это форсить. Мол, «хакеры взломали, а там такое».

Я еще удивлялся, признаться: там настолько адский и галимый фейк, что должно получиться как в сказке про мальчика, который кричал «Волки! Волки!» — после этого никто не поверит, когда что-то на самом деле взломают. Ну и конечно было немного оскорбительно, причем даже не знаю, что оскорбительнее — предположение о том, что я могу вести чувствительную деловую или личную переписку ВКонтакте, или что я заказываю проституток у начальников региональных штабов (скриншоты предполагали именно это).

Но надо сказать — к чести «патриотической публики», если можно так выразиться — что эти скриншоты как-то «не пошли». То есть даже на сайтах имперцев-путинистов к каждой попытке опубликовать «переписку Леонида Волкова ВКонтакте» было больше комментариев в духе «ребята, ну не надо перегибать, это же очевидный фейк», чем каких-либо других.

Так вот.

Сегодня (за наши налоги) эту «переписку» читает по ролям государственный телеканал Россия-24. Озвучивает зловещим закадровым голосом нарисованные скриншоты — по которым прямо видно, что они нарисованные. Смешно в 2017 году говорить про «новое дно», но что это, если не оно.

(И да, безо всяких иллюзий, но все равно в суд подам; в прекрасной России будущего пригодится).