Про арест Маркелова CorruptionTV 438 13.04 12:52 |438 Про арест Маркелова надо сказать, что помимо того, что губернатор зачистил практически все независимые СМИ в Марий Эл (кроме проекта 7x7 никого не вспомню), а активно конфликтующих с региональной властью выдавил из региона, у Маркелова был открытый конфликт с КПРФ (уже экс-депутат ГД от КПРФ Мамаев). Центральной историей, которая могла стать причиной задержания Маркелова - это туристический проект "ЦАРЬ-ГРАД". Федеральное агентство по туризму, с 2015 по 2018 из федерального бюджет на реализацию проекта планировало потратить около 2,2 млрд. рублей. Из регионального бюджета Марий Эл и муниципальных бюджетов на проект будет выделено порядка 550 млн. Реализовывать федеральный проект “Царь град” в Марий Эл будет строительный холдинг “Телекомпания 12 регион”, который принадлежит мачехе Главы Марий Эл Леонида Маркелова Татьяне Маркеловой. Сейчас известно о том, что следствие считает руководителя "Телекомпании Регион 12" Наталью Кожанову взяткодателем.



[ТАСС и многие другие СМИ разумеется пишут, что ООО "Телекомпания Регион 12" - это просто телекомпания, а не финансово-строительный холдинг].

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