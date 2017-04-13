Почему решение ЕСПЧ по делу Беслана важно для каждого из нас.

Потому что суд, наконец, четко сказал: у заложников есть право на жизнь и никто не может его отменить, обосновав "мерой крайней необходимости". И никак не доказав, что"крайняя необходимость" на самом деле была. И никаким другим способом заложников в Бесланской школе спасти было невозможно, кроме как стрелять по школе из огнеметов, гранатометов и танков.

Основные моменты решения ЕСПЧ по делу Беслана.

Предотвращение теракта:

Пункт 491 решения: Суд пришел к выводу, что по крайней мере за несколько дней до захвата бесланской школы власти располагали информацией о подготовке террористами, базирующимися на территории Малгобекского района Ингушетии, террористической атаки на образовательные учреждения 1 сентября. Власти имели достаточный уровень контроля над ситуацией и могли принять меры для снижения террористической угрозы. Однако, меры, которые были приняты, были явно не достаточны и несоразмерны этой угрозе и не способствовали ее предотвращению. Российские власти не сделали все возможное для предотвращения теракта в Беслане и тем самым нарушили право на жизнь своих граждан (статья 2 Европейской конвенции).

Расследование обстоятельств шутрма и причин гибели заложников:

Пункт 516: Следствие не смогло собрать и зафиксировать достаточные данные об обстоятельствах штурма первой школы, что привело к фатальной (невосстановимой) неполноте официальных данных об обстоятельствах трагедии. Это в свою очередь способствовало необъективному и неполному расследованию трагедии, что является серьезным нарушением обязательств государства в соответствии со Статьей 2 Конвенции (права на жизнь).

О подготовке контр-террористической операции и функционировании оперативного штаба:

Пункт 574: Суд пришел к выводы, что российские власти не смогли обеспечить должный эффективный уровень руководства оперативным штабом, ответственным за планирование и организацию спасения заложников. Таким образом, российское государство нарушило право на жизнь своих граждан.

О применении гранатометов, огнеметов, танков (оружия неизбирательного поражения) в ходе штурма школы:

Пункт 527: Суд пришел к выводу, что официальное следствие не смогло адекватно расследовать необходимость и последствия применения оружия неизбирательного поражения в ходе штурма школы, а также убедительно доказать, что это оружие использовалось только для уничтожения террористов и ни один заложник не погиб от его применения.

Пункт 599: Суд пришел к выводу, что российское государство не смогло законодательно четко обеспечить приоритет права на жизнь своих граждан при силовом реагирования в ходе контр-террористических операций. Это выразилось в безнаказанности (отсутствии юридических последствий) для тех, чьи решения и действия по применению силы были не обоснованы или неадекватны с точки зрения фундаментального обязательства государства соблюдать и гарантировать право на жизнь своим гражданам.

Пункт 608: Суд пришел к выводу, что силы специального назначения ФСБ РФ широко и неизбирательно применяли в ходе штурма школы орудие массового поражения: огнеметы, гранатометы, танки, а также огромное количество стрелкового оружия.

Пункт 609: Суд пришел к выводу, что спасение заложников - главная цель контр-террористической операции. Массовое применение орудия неизбирательного поражения государственными спецподразделениями прямо противоречит достижению этой цели и в данном случае никак не может считать «мерой крайней необходимости».