Березкин готов заплатить за РБК "около $100 млн" hmland 415 12.04 12:55 |415 О том, что владелец группы ЕСН Григорий Березкин рассматривает покупку РБК, во вторник сообщил RNS. Как рассказал “Ъ” источник, знакомый с ситуацией, переговоры находятся в завершающей стадии, обязывающее соглашение может быть подписано уже на следующей неделе.

Два источника “Ъ” утверждают, что Григорий Березкин готов заплатить за РБК «около $100 млн».

Однако, надо отметить, что Григория Березкина называют "тенью" Ковальчуков. С мая 2016 года РБК, как говорят, уже пребывает в состоянии "операционного управления" со стороны Национальной медиа-группы. Но юридически решено оформить все на Березкина. Пример успешного сотрудничества Березкина со структурами Ковальчуков уже место имел. Григорий Березкин официально считался основным акционером «Комсомольской правды». Однако, как утверждал «Коммерсантъ» со ссылкой на неназванные источники, реальным владельцем контрольного пакета ИД был сначала Олег Руднев, а после его смерти его сын Сергей. При этом, уточняло издание, действовали Рудневы в интересах акционеров банка «Россия». Структуры которой фактически и владеют КП.

Вторым примером была "совместная" покупка Березкиным и семьи Рудневых московского издания газеты Metro ( питерское издание, как известно, принадлежит банку "Россия".

Также Березкин "засветился" в продаже своих энергоактивов ковальчукской структуре Интер РАО. И переход подопечных Березкина Михайлова-Слащевой под контроль группы Ковальчуков.

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