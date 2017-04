10 апреля в США объявили лауреатов Пулитцеровской премии, важнее которой в мире журналистики нет. Тем ценнее, когда среди тех, кого награждают, оказываются российские журналисты — так что, пользуясь случаем, поздравляю коллег, которые делали «Панамские архивы». Вы герои, вы крутые, награда абсолютно заслуженная.

Несколько премий, как водится, получила и The New York Times, в том числе за серию из десяти публикации о путинской России (например, о взломе переписки демократов перед выборами президента США и о политических убийствах в России). Один из материалов серии я помню особенно хорошо — это передовица NYT, вышедшая в конце декабря 2016-го по случаю принятия киберсанкций. Вот ссылка: https://www.nytimes.com/…/how-russia-recruited-elite-hacker…

Чтобы написать этот текст, журналист Эндрю Крамер обратился за помощью к спецкору «Медузы» Даниилу Туровскому (мы, разумеется, в таких случаях никогда и никому не отказываем; особенно если просит NYT — какие уж тут могут быть сомнения). Когда вышла статья, стало ясно, что она основана на двух репортажах Дани.

#1 текст о том, как «Ростех» пытался купить оборудование для дидос-атак:

https://meduza.io/feature/…/09/03/gruzit-po-polnoy-programme

#2 один из самых подробных текстов о русских кибервойсках, когда-либо выходивших и в иностранной, и в российской прессе (он делался два месяца):

https://meduza.io/…/2016/11/07/rossiyskie-vooruzhennye-kibe…

Статья в NYT основана на двух репортажах Туровского — что я имею в виду? Я имею в виду, что фактура буквально позаимствована из материалов Дани. Вплоть до того, что реплики одного из героев переведены на английский слово в слово. Мы, кстати, знаем от самого героя, что он не очень хотел общаться с NYT — и, скорее всего, Крамеру не удалось получить от него нужные цитаты. Кроме того, с трудом могу себе представить человека, который со всеми журналистами разговаривает одинаковыми фразами.

Но ведь, наверное, в тексте есть ссылки на «Медузу»? Есть, но только одна — на текст о кибервойсках. Понимаю автора: не может ведь The New York Times в своей передовице дважды ссылаться на одно и то же варварское издание.

Я бы не стал всего этого писать, если бы, во-первых, не был уверен в том, что Эндрю Крамер действовал недобросовестно, а во-вторых, не случилось бы истории с Пулитцеровской премией. По-моему, в первом случае речь идет о воровстве, а во втором — о дискредитации важнейшей журналистской премии в мире (простите за пафос).

Разумеется, всякое бывает: мне тоже доводилось обнаруживать копипасту в материалах, в том числе, уважаемых авторов, причем иногда, к сожалению, после публикации — и извиняться перед читателями, и даже снимать тексты. Так что под новый год я связался с тремя редакторами The New York Times, в том числе с руководителем московского бюро и с международным редактором газеты.

Ответ международного редактора в сокращенном виде приведу тут:

I spoke with our bureau chief, Neil McFarquhar, who I believe you also reached out to. Neil tells me that your reporter, Mr. Turovsky, was immensely generous in helping to steer Andrew in the right direction. The story does note the recruiting effort was first reported by Meduza and it provides a link to the article.

The story and quotes, however, are all the result of original reporting, completed either in person, by phone or email. Nothing was simply lifted from Meduza, though I understand why you raised the concern.

Andrew is a long time, trusted correspondent who has always demonstrated a commitment to the highest ethical standards and I am certain he has here, as well.

Michael Slackman

International Editor

The New York Times

В свою очередь, глава московского бюро газеты Neil MacFarquhar отметил, что в тексте имеется одна ссылка (так что мы должны быть довольны). Более того: In fact, in the initial edit done in New York, the paragraph crediting Meduza had been excised for space, and Andrew insisted that it be restored.

Что мы будем делать дальше?

1. Мы попросили одного из наших коллег (не из «Медузы») провести независимую экспертизу текста из NYT. Возможно, нам это все показалось — пусть будет взгляд со стороны.

2. Если независимая экспертиза подтвердит наши догадки, мы обратимся в оргкомитет Пулитцеровской премии.

Мне не хочется, чтобы кого-то лишали премии, но меня устроит, если этот текст исключат из списка награжденных.