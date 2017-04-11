В соцзащите наткнулась на...ОБЭП! Мария Милославская 316 11.04 22:46 |316 Сегодня в соцзащите Октябрьского района г.Рязани при оформлении жилищной компенсации наткнулась на...ОБЭП!

Сотрудников при приёме документов очень сильно интересовало,как же мать троих детей,воспитывает их одна и платит за квартиру.Да,я работаю на полставки паспортистом, кручусь,как могу,оформляю все льготы,материальную помощь.Получила в прошлом полугодии жил.субсидию ежемесячную в размере 3300р. при необходимой оплате за квартиру 7000р.Ко мне было очень много вопросов работников соцзащиты в кабинете!И где ж я деньги то беру,и как же я живу,и в конечном итоге мне дали подписать бумагу,сказав,что вашим случаем обязательно за интересуется ОБЭП.Я вообще от смеха чуть со стула не свалилась.Мной?ОБЭП?Многодетной матерью,которая выкарапкивается в этой жизни,как может,поднимает детей,выкармливает,одевает-обувает интересуется ОБЭП?Какой кошмар творится в кабинетах госструктур! Обсудить в блоге автора