И вот Маск превращается... превращается Маск... из мошенника в эксклюзивного (да, есть еще и Blue Origin, но там нагрузки гораздо меньше) обладателя крайне перспективной и востребованной в будущем технологии. Директор Роскосмоса признал лидерство Маска сказав, что будущее за его SpaceX. «Если говорить в отношении технологии многократного использования первых ступеней, будет ли за этим будущее? Да, за этим, мы уверены, будущее. И, наверное, надо откровенно сказать, что есть определенное отставание у нас в этих технологиях. Но то состояние, в котором сейчас находятся эти разработки, и те результаты, которые показывают, то, что всего 10% идет экономия с повторным использованием первых ступеней, о которой заявляют SpaceX, показывают, что, наверное, не так быстро всё получится, и вопросы эффективности решатся»



Он отметил при этом, что Роскосмос никогда не рассматривал Илона Маска (создателя компании SpaceX) исключительно как смелого визионера, сконцентрированного на создании эффектного образа, а не достижении прагматических целей.

«Как к фантасту мы к нему никогда не относились, мы видели его абсолютную прагматичность, поиск слабых мест, на которых он именно сконцентрировал свои усилия, и шел по пути, который наметил», — сказал гендиректор Роскосмоса.



Осталось подождать пока автоваз признает, что будущее за Теслой. А какую кучу говна наши уважаемые СМИ и кремлеботы на Маска вывалили — по ней можно было пешком до Луны дойти. Как неотразим был Рогозин со своими шутками о том, что пиндосы будут что-то там с батута запускать в космос, как великолепны в осознании своей правоты были наши СМИ и блогеры, называя эту вот ступень Маска «макаронным монстром». Как его у нас только не чихвостили: и видеомонтаж, и пиащик сраный, и Тесла — говно на китайских батарейках. Но вот, шаг за шагом, путем проб и ошибок он добивается своей цели и уже вон куда улетел. А где сейчас находится наш главный батутчик Рогозин? Все там же: в твиттере шутеечки отпускает? Ну-ну. Собака лает — караван идет!







Насквозь прогнившие, потонувшие в коррупции, кумовстве и собственной беспредельной глупости, госкорпорации обосрались по всем фронтам. Роскосмос, Ростех, РОСНАНО — блять, все! Эппл, Гугл, СпейсХ — все эти коммерческие организации оказались в разы эффективнее гнойных образований под управлением сынков рогозиных, миллеров и прочих паразитирующих организмов в этом ебаном государстве, пожирающих деньги миллиардами, а на выходе образующих никому ненужное говно, и разжиревших чинуш, охуевших от количества нахапанного бабла. Путинщина в чистом виде!



Сколько «отечественных» смартфонов, собиравшихся в Китае из китайских же компектующих, и планшетов было представлено этим двум пидарасам во власти за все время? Хоть один выстрелил? Ни одного! Это называется «эффективный менеджмент по-путински». Недостроенный космодром, погрязший в коррупционных скандалах, похерившиеся «Ангара» и «Клипер», наебнувшийся «Фобос-Грунт» и периодически взрывающиеся советские Прогрессы и пиздящий в твиттере Рогозин, пристроивший своего детеныша на хлебное место, и чье ебло уже не влезает в объективы камер. И ни одного повода для оптимизма. Один единственный Илон Маск похоронит это недоразумение, и всю отечественную космонавтику постигнет судьба «Йотафона». Впрочем, это даже к лучшему. Прогресс не должен останавливаться и быть заложником коррупции и неэффективности. Рогозин хохотал над Маском, теперь украдкой посмеивается Маск; наши «Искандеры» недавно так заразительно смеялись, а теперь смеются «Томагавки». Ну так... хорошо смеется тот кто... Даже петух из навоза — последний символ стабильности — и тот недавно развалился. Все летит в пизду. А тут бац — и аж Роскосмос в одночасье запорол всю малину нашим уважаемым экспертам, выставляющим Маска шарлатаном и пустышкой, а сам SpaceX — мыльным пузырем для распила. Кремлеботам теперь уж точно надо повышать зарплату, а то выкручиваться становится все сложнее!Рогозин хохотал над Маском, теперь украдкой посмеивается Маск; наши «Искандеры» недавно так заразительно смеялись, а теперь смеются «Томагавки». Ну так... хорошо смеется тот кто... Даже петух из навоза — последний символ стабильности — и тот недавно развалился. Все летит в пизду. Осталось подождать пока автоваз признает, что будущее за Теслой. А какую кучу говна наши уважаемые СМИ и кремлеботы на Маска вывалили — по ней можно было пешком до Луны дойти. Как неотразим был Рогозин со своими шутками о том, что пиндосы будут что-то там с батута запускать в космос, как великолепны в осознании своей правоты были наши СМИ и блогеры, называя эту вот ступень Маска «макаронным монстром». Как его у нас только не чихвостили: и видеомонтаж, и пиащик сраный, и Тесла — говно на китайских батарейках. Но вот, шаг за шагом, путем проб и ошибок он добивается своей цели и уже вон куда улетел. А где сейчас находится наш главный батутчик Рогозин? Все там же: в твиттере шутеечки отпускает? Ну-ну. Собака лает — караван идет!