Вчера Навального встречали с плакатами типа обманутые им школьники. От которых за километр несло прикремлевскими молодежными организациями.



фото Алексей Абанин/RTVi

Это, конечно, фантастика, но среда что ли определяет внешний облик. Ведь можно безошибочно определить, например, мент человек или нет, как бы он ни пытался выглядеть как все. Прикремлевских тоже отлично видно именно по внешности, манере одеваться и говорить, причем, есть свои видовые различия. Но о сортах дерьма как-нибудь в следующий раз. Кстати, наш знакомый антимайдановец, любитель скорбных церемоний под телекамеру Гречишкин, тоже был, но в сторонке.

Не знаю, связан ли его визит к застенкам только с содержавшимся в них Навальным или еще и за «школьниками» присматривал — не знаю, будем держаться фактов, они наше все.

Чем закончилась история мы знаем: «обманутые школьники» Навального не дождались, и их самих нежно забрала полиция, но, судя по всему, давно уже отпустила. Зато СМИ про них написали: Life, Lenta, Ren, Говорит Москва и еще десяток чуть более помоечных ресурсов.

У их читателей отложилось: школьники действительно были обмануты Навальным, шли в надежде срубить денег, теперь вот, дурачки, мерзнут. Уверен, что в этих «СМИ» отлично знали: ребята ряженые, картинка постановочная. Все отработали свои номера. Так примерно и формируются новости в лояльных медиа.

Я сразу же запросил у запостившего фотку со «школьниками» Ильи Клишина с RTVi еще снимков, и их автор, фотограф Алексей Абанин любезно подкинул, спасибо коллегам.



фото Алексей Абанин/RTVi



фото Алексей Абанин/RTVi



фото Алексей Абанин/RTVi

Буквально через несколько минут кто-то, наблюдавший за нашей открытой перепиской в твиттере, опознал с помощью одной популярной программы распознавания лиц одного из «школьников» и прислал мне ссылку на его профиль ВКонтакте. Я отложил его изучение на вечер и зря, потому что спустя несколько часов Дмитрий свой профиль скрыл.

Все дальнейшее в этом посте раскопано твиттер-пользователем «Суровый Томск», который замечательно проводит такие изыскания, и вообще, всячески рекомендую его аккаунт — в нем даже про местные новости интересно жителю совсем и не Томска. Начал он с кэша яндекса, который некоторое время хранит профиль, как ты его ни скрывай или даже удаляй.

Дальше зацепился за место учебы. Как, не школа? Может, Молчанов наврал? Нет!

Вот приказ о зачислении, а вот и Дмитрий Молчанов.

По целевому договору с Федеральной налоговой службой. Учится государственному управлению и правовому регулированию. Нынешним жуликам растет вполне достойная смена, чего уж.

Студенческий билет наш Суровый Томск обнаружил в другой соцсеточке Дмитрия

Почему-то, опять же, уверен, что по месту учебы у Дмитрия из-за участия в несанкционированном пикете неприятностей не будет.

К вечеру Дмитрий свой профиль восстановил. И я знал, чего я там НЕ найду. Сравните две картинки, до и после:

Видели фокус? Якобы выходивший 26 марта на Тверскую Молчанов стыдливо покинул группу «Молодогвардейцы Юго-Западного округа». МГЕР! Почему я не удивлен, а?

Кто опознал остальных, отметьтесь в комментах или напишите в личку, пожалуйста.

P.S. Сегодня еще интересное расследование Лапшеснималочной: Как московских студентов пропаганда выдаёт за “свидетелей Иеговы”