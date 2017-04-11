Пиар от чекистов prbezposhady 634 11.04 12:54 |634 Тем временем в крупнейшем PR-агентстве России (и Восточной Европы, как сообщает их сайт) интересные новости. Гендиректором "Михайлов и Партнеры. Стратегические коммуникации" стал Алексей Рябинкин – кадровый чекист, тихушник, мастер сливов и корпоративных войн. В последние годы плотно сидел на контрактах «ИнтерРАО».



Светлана Горевая, бывший гендиректор МиПа, перейдёт в «Группу НОВАКОМ» (объединяющие активы группы МиП) и «будет отвечать за разработку инвестиционного проекта в области Digital-технологий». НОВАКОМ возглавляет Алексей Юдин, также бывший гендиректор МиПа, и также бывший чекист (официальная биография, как водится в таких случаях, липовая).



Любопытно, что замом Горевой была Эллен Пинчук, и с точки зрения корпоративной иерархии логичным бы видилось ее назначение. Но по-видимому, американское гражданство сыграло против нее и акционеры предпочли парня в сером костюме.



В связи с этим БП приветствует рост градуса беспощадности и вангует решающую клановую битву на агентском рынке – девочек "пяр из лав, недораха" против мальчиков с погонами под дорогими серыми костюмами.

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