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#ДимонОтветит
29.03 число просмотров 10462 число записей 72
 
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Майдан нетунеядцев
26.03 число просмотров 1695 число записей 12
 
Убийство Дениса Вороненкова
26.03 число просмотров 5113 число записей 19
 
#МеняНеВзяли
23.03 число просмотров 535 число записей 5
 
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#ДимонОтветит
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Убийство Дениса Вороненкова
26.03 число просмотров 5113 число записей 19
 
Теракт в петербургском метро
6.04 число просмотров 5077 число записей 25
 
Без Евровидения
23.03 число просмотров 3202 число записей 18
 
Ненаша Дрокова
19.03 число просмотров 3197 число записей 20
 
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Пиар от чекистов
Пиар от чекистов
prbezposhady
11.04 12:54 |  число просмотров 634
Тем временем в крупнейшем PR-агентстве России (и Восточной Европы, как сообщает их сайт) интересные новости. Гендиректором "Михайлов и Партнеры. Стратегические коммуникации" стал Алексей Рябинкин – кадровый чекист, тихушник, мастер сливов и корпоративных войн. В последние годы плотно сидел на контрактах «ИнтерРАО».

Светлана Горевая, бывший гендиректор МиПа, перейдёт в «Группу НОВАКОМ» (объединяющие активы группы МиП) и «будет отвечать за разработку инвестиционного проекта в области Digital-технологий». НОВАКОМ возглавляет Алексей Юдин, также бывший гендиректор МиПа, и также бывший чекист (официальная биография, как водится в таких случаях, липовая).

Любопытно, что замом Горевой была Эллен Пинчук, и с точки зрения корпоративной иерархии логичным бы видилось ее назначение. Но по-видимому, американское гражданство сыграло против нее и акционеры предпочли парня в сером костюме.

В связи с этим БП приветствует рост градуса беспощадности и вангует решающую клановую битву на агентском рынке – девочек "пяр из лав, недораха" против мальчиков с погонами под дорогими серыми костюмами.
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Веселая школота
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О профессионализме
blogВладислав Ларионов    11.04 10:25 |  число просмотров 810
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За работу с болельщиками в Российском футбольном союзе отвечает недавно выкинутый из СК блогер-генерал Маркин
blogmetodi4ka    9.04 20:53 |  число просмотров 990
За работу с болельщиками в Российском футбольном союзе отвечает недавно выкинутый из СК блогер-генерал Маркин Запуганных уголовными делами и прочими угрозами российских футбольных фанатов привлекают к государственному product placement, заставляя размещать англоязычные баннеры с приглашением на ЧМ-2018
 
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Я и челюсть Гитлера
blogEva Merkacheva    6.04 17:22 |  число просмотров 1868
Я и челюсть Гитлера Она сохранилась, находится в архиве ФСБ. Лежит в маленькой коробочке. Разрешили её открыть и даже взять челюсть в руки
 
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blogplushev    6.04 16:26 |  число просмотров 1163
Фабрика скорби Организация "Антимайдан" организовала поставку скорбящих под телекамеры по любому поводу
 
Миллион долларов от Собянина на любовь бывшей жены Путина
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Миллион долларов от Собянина на любовь бывшей жены Путина «Слышь ты! Там к тебе придут сейчас. Дай им миллион долларов. Миллион дай - и хватит им. Сегодня и дай. Что значит, на что? Да какая разница… На что хочешь… На любовь им дай - и пусть идут…»
 
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" Когда вас спрашивают, готовы ли вы поменять свободу на безопасность, просто помните, что свободы у вас и так уже нет. "
11.04 |
blog Иван Давыдов
" Если даже трагедия и смерть нас не объединяет, то как мы можем жить вместе? "
6.04 |
blog Петр Шкуматов
" Задумайтесь, сначала массовые богоборческие протесты против возвращения Исаакия Церкви в Питере, потом Бог попускает этот чудовищный теракт. "
4.04 |
blog dimitriyenteo
" Предвыборная кампания начинается точно так же, как и осенью 1999 года. "
3.04 |
blog www.facebook.com
" Под предлогом борьбы за безопасность отняли у людей свободу. Результат - ни свободы, ни безопасности. "
3.04 |
blog Alexander Kynev
" На улицы вышли внуки шестидесятников. Я абсолютно уверена в теории поколений. "
2.04 |
blog Юлия Галямина
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Статьи дня
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Александр Морозов  11.04 08:49 |  число просмотров 260
Чем заняться жителям политического Чернобыля Химатака в Сирии уничтожила прежние планы Путина и грозит нас всех накрыть колпаком внешней изоляции. Мудро готовиться к худшему
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События
Исаакиевский раздор
17.03 |  число просмотров 3609
Исаакиевский раздор
У Исаакиевского собора прошли сразу два акции сторонников и противников передачи собора РПЦ: сторонники прошли крестным ходом, который возглавил депутат Милонов. Противники встали вокруг Иссакия в кольцо
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Кино
Т2 Трейнспоттинг
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Т2 Трейнспоттинг
В соцсетях пишут о продолжении фильма "На игле" по культовому роману Ирвина Уэлша, в котором главные герои встречаются спустя 20 лет
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Медиа
Самый могущественный человек в мире
18.03 |  число просмотров 2077
Самый могущественный человек в мире
CNN показал документальный фильм журналиста Фарида Закария «Самый могущественный человек в мире», посвященный Владимиру Путину. Оценки блогеров оказались диаметрально противоположными
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Книги
Ноб Дилан
18.10 |  число просмотров 5427
Ноб Дилан
Нобелевскую премию по литературе получил американский поэт и исполнитель Боб Дилан за "создание поэтических образов в великой американской песенной традиции". Блогеры обсуждают решение комитета
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