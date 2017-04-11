



А знаете ли вы,что решением проблем градостроительства в крупнейшей европейской столице Москве руководит бывшая районная судья Княжевская?..Может уж пора и нашим архитекторам-градостроителям переквалифицироваться в районных судей ,работать в Мосгорсуде и Прокуратуре и профессионально бороться с нарушениями в области градостроительства. Вот тогда наши Мараты Хуснуллины, может, поутихнут и призадумаются..))Председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

В 2002 году окончила М осковскую государственную юридическую академию.

В 2010 году прошла краткосрочное повышение квалификации в Академии менеджмента по программе «Особенности деятельности руководителей в условиях социально-экономических преобразований».

В 1993—2003 годах работала в Люблинском и Кунцевском районных судах города Москвы.

В 1999—2003 годах — консультант Управления судебного департамента при Верховном суде РФ.

В 2003—2006 годах занимала должность юрисконсульта в ГУП «УПСП Москомархитектуры».

С 2006—2012 годы — начальник юридической службы и кадров ГУП «ИТЦ Москомархитектуры».

С июля 2012 года — в аппарате Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы.

С 25 октября 2012 года занимала должность заместителя Председателя Москомархитектуры.

С 3 апреля 2014 года занимала должность первого заместителя Председателя Москомархитектуры.

30 апреля 2014 года назначена Председателем Москомархитектуры.