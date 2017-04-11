|О профессионализме
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11.04 10:25 | 811
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А знаете ли вы,что решением проблем градостроительства в крупнейшей европейской столице Москве руководит бывшая районная судья Княжевская?..Может уж пора и нашим архитекторам-градостроителям переквалифицироваться в районных судей ,работать в Мосгорсуде и Прокуратуре и профессионально бороться с нарушениями в области градостроительства. Вот тогда наши Мараты Хуснуллины, может, поутихнут и призадумаются..))Председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.
В 2002 году окончила Московскую государственную юридическую академию.
В 2010 году прошла краткосрочное повышение квалификации в Академии менеджмента по программе «Особенности деятельности руководителей в условиях социально-экономических преобразований».
В 1993—2003 годах работала в Люблинском и Кунцевском районных судах города Москвы.
В 1999—2003 годах — консультант Управления судебного департамента при Верховном суде РФ.
В 2003—2006 годах занимала должность юрисконсульта в ГУП «УПСП Москомархитектуры».
С 2006—2012 годы — начальник юридической службы и кадров ГУП «ИТЦ Москомархитектуры».
С июля 2012 года — в аппарате Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы.
С 25 октября 2012 года занимала должность заместителя Председателя Москомархитектуры.
С 3 апреля 2014 года занимала должность первого заместителя Председателя Москомархитектуры.
30 апреля 2014 года назначена Председателем Москомархитектуры.
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