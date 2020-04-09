Хотел бы довести до сведения всех, что я совершенно поражен реакцией ряда лиц на то, что я сказал о декриминализации или легализации наркотиков. Нужно быть человеком либо лживым, либо очень недалеким, чтобы сказать, что я – сторонник наркотиков. Нужно быть человеком в высшей степени недобросовестным, чтобы так извращенно изложить то, что я недавно сказал в Воронеже, отвечая на один из вопросов из аудитории. Желая внести ясность, я изложу еще раз свое отношение к этому вопросу. Согласно Мировому отчету по наркотикам Управления по наркотикам и преступности ООН от 1997 года (более свежих данных нет), рынок наркобизнеса оценивается в 4 триллиона долларов – то есть сопоставим с рынками торговли оружием и нефтью. Несмотря ни на какие меры и усилия, предпринимаемые мировым сообществом с целью хотя бы уменьшить, как-то ограничить распространение наркотиков, приходится признавать, что результатов нет. Даже в тех странах, в которых законодательство узаконивает казнь не только наркодилера, но и того, кто употребляет наркотики, нет заметных успехов (впрочем, даже если бы они были, казнить человека за то, что он стал наркоманом, представляется мне совершенно неприемлемым). Почему не удается справиться с наркобизнесом? Причина одна, и она совершенно очевидна: слишком это выгодное дело. Если человек может получить выгоду в тысячу процентов, продавая героин, его не остановит ничего. Чуть отвлекусь. Когда в США и в СССР в разное время ввели «сухой закон», чтобы бороться с алкоголизмом, то не добились ровным счетом ничего: люди не стали меньше пить, зато появился организованный криминальный бизнес торговли запретным товаром. В конце концов и в США, и в СССР «сухой закон» отменили – и тем самым уничтожили тот криминал, который жил за счет запретного алкоголя. Так вот, с моей точки зрения, есть только один эффективный способ справиться с наркобизнесом, а именно, декриминализировать наркотики. Означает ли это, что не будет наркоманов? Разумеется, будут. Но исчезнет огромный и опаснейший международный криминальный синдикат, который существует за счет торговли наркотиками. И вместе с ним уйдут «толкатели», те, которые затягивают наших детей и внуков в мир наркотиков. Исчезнет выгода, а там, где нет выгоды, нет и бизнеса. Такова моя позиция. Я полагаю, что она не дает оснований считать меня сторонником наркотиков.