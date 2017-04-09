  tt
bes oday
  Лучшее в блогах
Сюжеты Афиша
Посты дня Репортажи дня Тексты дня Видео дня Фото дня
 
Сюжеты
#МойПервыйМитинг
28.03 число просмотров 352 число записей 3
 
Майдан нетунеядцев
26.03 число просмотров 1650 число записей 12
 
Убийство Дениса Вороненкова
26.03 число просмотров 5067 число записей 19
 
#МеняНеВзяли
23.03 число просмотров 499 число записей 5
 
Без Евровидения
23.03 число просмотров 3148 число записей 18
 
все записи
Реклама
Ждите.
Самое читаемое
#ДимонОтветит
29.03 число просмотров 10336 число записей 72
 
Убийство Дениса Вороненкова
26.03 число просмотров 5067 число записей 19
 
Теракт в петербургском метро
6.04 число просмотров 4891 число записей 25
 
Ненаша Дрокова
19.03 число просмотров 3146 число записей 20
 
Без Евровидения
23.03 число просмотров 3148 число записей 18
 
Прислать свою ссылку
Котик дня
все котики дня
За работу с болельщиками в Российском футбольном союзе отвечает недавно выкинутый из СК блогер-генерал Маркин
За работу с болельщиками в Российском футбольном союзе отвечает недавно выкинутый из СК блогер-генерал Маркин
metodi4ka
9.04 20:53 |  число просмотров 120
Помните, некоторое время назад мы писали, что запуганных уголовными делами и прочими угрозами российских футбольных фанатов привлекают к государственному product placement, заставляя размещать англоязычные баннеры с приглашением на ЧМ-2018.

Нашего @rdktr предупреждали, что в скором времени появится еще один "социальный" баннер, призванный разбить в щепки миф об агрессивных русских хулиганах, который тщательно формирует западная пропаганда после событий прошлого года в Марселе.

Новых жертв околофутбольного коллаборационизма долго ждать не пришлось. Час назад в Краснодаре, куда приехал играть московский ЦСКА, заезжих армейских фанатов поставили перед фактом - аккуратно сложенный позитивный баннер "Welcome to Russia2018" ждал фанатов на секторе до того, как они туда вошли.

За работу с болельщиками в Российском футбольном союзе отвечает недавно выкинутый из СК блогер-генерал Маркин.
Обсудить в блоге автора
Посты дня
Еще раз о наркотиках
blogpozneronline    9.04 20:52 |  число просмотров 173
Еще раз о наркотиках Хотел бы довести до сведения всех, что я совершенно поражен реакцией ряда лиц на то, что я сказал о декриминализации или легализации наркотиков
 
Насчет отношений с США и лично Трампом
blogЕвгений Минченко    8.04 20:53 |  число просмотров 870
Насчет отношений с США и лично Трампом Нужно убрать эмоциональность, как восторженную, так и разочарование и негодование
 
Школьников собирают митинговать?
blogEkaterina Vinokurova    7.04 20:13 |  число просмотров 1022
Школьников собирают митинговать? В Смоленске и Великом Новгороде школьников выводят на митинг против террора в субботу
 
Все. Остатки предвыборного тумана рассеялись
blogДмитрий Медведев    7.04 19:00 |  число просмотров 1079
Все. Остатки предвыборного тумана рассеялись Вместо растиражированного тезиса о совместной борьбе с главным врагом – ИГИЛ («Исламским государством») администрация Трампа доказала, что будет яростно вести борьбу с законным правительством Сирии
 
Я и челюсть Гитлера
blogEva Merkacheva    6.04 17:22 |  число просмотров 1553
Я и челюсть Гитлера Она сохранилась, находится в архиве ФСБ. Лежит в маленькой коробочке. Разрешили её открыть и даже взять челюсть в руки
 
все записи
Выбор редактора
ЖЖ окончательно взят под контроль ФСБ. Грядет зачистка нелояльных блогеров
blogphilologist    5.04 11:50 |  число просмотров 1106
ЖЖ окончательно взят под контроль ФСБ. Грядет зачистка нелояльных блогеров Поскольку ЖЖ теперь физически хостится на территории России, вся конфиденциальная информация пользователей сервиса доступна отечественным спецслужбам в режиме реального времени, в соответствии с требованиями СОРМ-2 и СОРМ-3 к российским площадкам
 
Расскажу истории террористов
blogOksana Trufanova    4.04 14:17 |  число просмотров 1997
Расскажу истории террористов Второй отбывал наказание в тюрьме Верхнеуральска, осужден за теракты в московском подземном переходе, будучи студентом вуза. Выходец из Карачаево-Черкессии. Очень боялся освобождаться и слезно умолял нас довезти его до дома
 
Террорист в Петербурге был гражданином России
blogНиколай Миронов    4.04 14:07 |  число просмотров 1351
Террорист в Петербурге был гражданином России Тут многие заговорили про необходимость ужесточения миграционного законодательства, в частности о введении визового режима
 
Цитаты дня
" Если даже трагедия и смерть нас не объединяет, то как мы можем жить вместе? "
6.04 |
blog Петр Шкуматов
" Задумайтесь, сначала массовые богоборческие протесты против возвращения Исаакия Церкви в Питере, потом Бог попускает этот чудовищный теракт. "
4.04 |
blog dimitriyenteo
" Предвыборная кампания начинается точно так же, как и осенью 1999 года. "
3.04 |
blog www.facebook.com
" Под предлогом борьбы за безопасность отняли у людей свободу. Результат - ни свободы, ни безопасности. "
3.04 |
blog Alexander Kynev
" На улицы вышли внуки шестидесятников. Я абсолютно уверена в теории поколений. "
2.04 |
blog Юлия Галямина
" Умер Евгений Евтушенко. Последний из поэтов, зачем-то собиравших стадионы. "
1.04 |
blog www.facebook.com
все записи
Фото дня
Видео дня

Статьи дня
Расправы над чеченскими геями (18+)
Елена Милашина, Ирина Гордиенко  6.04 18:00 |  число просмотров 504
Расправы над чеченскими геями (18+) Публикуем истории выживших свидетелей
"Сюзанна" и молодой месье
Олеся Шмагун  6.04 12:46 |  число просмотров 438
"Сюзанна" и молодой месье Как вилла на берегу Атлантического океана связана с семьей Владимира Путина
все записи
События
Исаакиевский раздор
17.03 |  число просмотров 3587
Исаакиевский раздор
У Исаакиевского собора прошли сразу два акции сторонников и противников передачи собора РПЦ: сторонники прошли крестным ходом, который возглавил депутат Милонов. Противники встали вокруг Иссакия в кольцо
все записи
Кино
Т2 Трейнспоттинг
12.03 |  число просмотров 1562
Т2 Трейнспоттинг
В соцсетях пишут о продолжении фильма "На игле" по культовому роману Ирвина Уэлша, в котором главные герои встречаются спустя 20 лет
все записи
Музыка
Без Евровидения
23.03 |  число просмотров 3148
Без Евровидения
Служба безопасности Украины запретила въезд Юлие Самойловой. Певица посещала Крым после 2014 года в нарушение украинских законов. Блогеры изначально предсказывали, что Самойлову и конкурс используют для политических интриг. Так и случилось: сразу после решения СБУ в России началась кампания возмущения, а федеральные телеканалы решили не траснлировать Евровидение
все записи
Медиа
Самый могущественный человек в мире
18.03 |  число просмотров 2038
Самый могущественный человек в мире
CNN показал документальный фильм журналиста Фарида Закария «Самый могущественный человек в мире», посвященный Владимиру Путину. Оценки блогеров оказались диаметрально противоположными
все записи
Книги
Ноб Дилан
18.10 |  число просмотров 5412
Ноб Дилан
Нобелевскую премию по литературе получил американский поэт и исполнитель Боб Дилан за "создание поэтических образов в великой американской песенной традиции". Блогеры обсуждают решение комитета
все записи
“BESTTODAY” 2010
BestToday
АПН Северо-Запад Новая газета
Правда Беслана Election2012