Помните, некоторое время назад мы писали, что запуганных уголовными делами и прочими угрозами российских футбольных фанатов привлекают к государственному product placement, заставляя размещать англоязычные баннеры с приглашением на ЧМ-2018.



Нашего @rdktr предупреждали, что в скором времени появится еще один "социальный" баннер, призванный разбить в щепки миф об агрессивных русских хулиганах, который тщательно формирует западная пропаганда после событий прошлого года в Марселе.



Новых жертв околофутбольного коллаборационизма долго ждать не пришлось. Час назад в Краснодаре, куда приехал играть московский ЦСКА, заезжих армейских фанатов поставили перед фактом - аккуратно сложенный позитивный баннер "Welcome to Russia2018" ждал фанатов на секторе до того, как они туда вошли.



За работу с болельщиками в Российском футбольном союзе отвечает недавно выкинутый из СК блогер-генерал Маркин.

