Насчет отношений с США и лично Трампом Евгений Минченко 438 8.04 20:53 |438 Что нужно делать:

1. Убрать эмоциональность, как восторженную, так и разочарование и негодование;

2. Категорически не допускать личных оскорблений в адрес Трампа со стороны статусных фигур и СМИ - он реально болезненно воспринимает такие вещи;

3. Оставить на время мечту о "Большой сделке". Работать над тем, чтобы прямо сейчас не стало хуже. Собственно, об этом нам прямым текстом говорили очень многие с той стороны, включая Тома Грэма, который написал на эту тему большую программную статью;

4. Изучать Штаты - игроков, реальные механизмы принятия решений, особенно команду президента и его формальное и неформальное окружение;

5. Работать над широкой повесткой отношений на будущее без привязки к конкретным фигурам. Строить неправительственную систему коммуникации, хоть это и крайне тяжело в условиях нынешней шпиономании и "охоты на ведьм" в США;

6. Отказаться от иллюзии быстрого решения за счет "персональной химии" - "вот встретятся Путин с Трампом, посмотрят друг другу в глаза, и все решат". Не работает это. Не сработало ни с Бушем-младшим, ни с Януковичем, ни со многими другими. Ничто не заменит системной работы. Обсудить в блоге автора