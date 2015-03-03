Материалы международного журналистского проекта OCCRP, которые сегодня опубликованы на «Медузе», всех увлекли историей про виллу в Биаррице. Это очень понятно, очень естественно. Это такая «народная» тематика, папараццеобразная, кликосборная и лайкоемкая. Так работает читательское внимание - совершенно безотказно, практически рефлекторно: вилла на море - бывшая жена Путина - кликать и читать.

Между тем, мне кажется, сама по себе история с виллой - недорогого стОит. Ну, купили мама и дочка себе два домика рядом на старинном пенсионерском курорте. В некотором роде это даже трогательно: место такое по-своему даже стильное, культурное, историческое, его русская эмиграция первой волны очень любила. Мне, например, было бы гораздо противнее читать, если б оказалось, что они на каком-нибудь пошлом и развязном гламурном пляже оказались, вроде Порто-Черво или Кап-д-Антиба.

Но сама по себе покупка меня уже как-то не впечатляет. Привык, притупилось. Понятно же, что это не их деньги, а деньги из госбюджета. Не будут же они себе сами на жизнь зарабатывать, правда?

Гораздо интереснее, как работает механизм, процедура, которая их (и, конечно, еще сотни и тысячи людей, находящихся «на казенном обеспечении», хоть, может быть, и совсем в другом масштабе) этими деньгами обеспечивает. Как-то же технически это делается? Вот мы понимаем, что есть воля Большого Начальства. Но воля сама по себе не работает, она должна быть кем-то реализована, во что-то воплощена - в виде конкретных поступков, распоряжений, документов.

Вот как раз по этой части в тексте с «Медузы» есть один действительно убийственный элемент, который и правда заслуживает того, чтоб мы все его увидели своими глазами. Это «Постановление Правительства Москвы № 89-ПП от 3 марта 2015 года», которым фонду, управляемому новым мужем бывшей жены президента нашей с вами родины предоставляется субсидия на «создание условий для эффективного коммуникативного взаимодействия в обществе».

(Вот этот документ целиком, на официальном сайте Правительства Москвы: http://mosopen.ru/document/89_pp_2015-03-03)

Еще раз. Вчитайтесь в формулировку: НА СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО КОММУНИКАТИВНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ОБЩЕСТВЕ.

То есть буквально и практически дословно: на любовь. Точнее, на создание условий для любви.

А иначе что такое «эффективное коммуникативное взаимодействие в обществе»? Любовь и есть.

Выделяется бюдждетная субсидия (то есть НЕВОЗВРАТНОЕ финансирование), чтобы какие-то конкретные люди могли эффективно общаться в подходящих для этого условиях. И мы знаем имена и фамилии этих людей. И в самом деле: не по подъездам же им обжиматься? Не снимать же номер в почасовом отеле «Подушкин»? Взрослые, солидные граждане, им уж так нельзя. Надо им создать условия. Для эффективной любви.

Очень красноречива даже сама выделенная сумма. Что такое 62 миллиона рублей 3 марта 2015 года? Это ровно 1 миллион долларов по курсу ЦБ на этот день. Я вот не поленился посмотреть историю курса валют. Ровно 3 марта 2015 курс скакнул значительно, на рубль за день, и достиг отметки 62. Днем раньше - было заметно меньше, днем позже - стало несколько больше.

То есть это выглядело в точности так. Звонит один важный чувак другому важному чуваку и говорит: «Слышь ты! Там к тебе придут сейчас. Дай им миллион долларов. Миллион дай - и хватит им. Сегодня и дай. Что значит, на что? Да какая разница… На что хочешь… Придумай там чего-нибудь, все равно. На любовь им дай - и пусть идут…»

И дали миллион долларов на любовь.

Сергей Семенович Собянин лично и дал. Подписал как миленький. Сказали миллион - выдал ровно миллион. Жалко что ли?

Так что мне кажется, эта публикация - не про маму с дочкой, которые покупают рядышком домики на море. А про людей, которые каждый день прилежно и безотказно исполняют Волю. Именно - каждый день, по первому окрику, беспрекословно, буквально.

P.S.: А теперь давайте вместе посчитаем, сколько пройдет дней (или часов), прежде чем этот документ исчезнет с сайта московского правительства. Время пошло.