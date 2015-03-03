  tt
bes oday
  Лучшее в блогах
Сюжеты Афиша
Посты дня Репортажи дня Тексты дня Видео дня Фото дня
 
Сюжеты
#МойПервыйМитинг
28.03 число просмотров 325 число записей 3
 
Майдан нетунеядцев
26.03 число просмотров 1602 число записей 12
 
Убийство Дениса Вороненкова
26.03 число просмотров 5009 число записей 19
 
#МеняНеВзяли
23.03 число просмотров 445 число записей 5
 
Без Евровидения
23.03 число просмотров 3066 число записей 18
 
все записи
Реклама
Ждите.
Самое читаемое
#ДимонОтветит
29.03 число просмотров 10173 число записей 72
 
Убийство Дениса Вороненкова
26.03 число просмотров 5009 число записей 19
 
Теракт в петербургском метро
6.04 число просмотров 4571 число записей 25
 
Ненаша Дрокова
19.03 число просмотров 3093 число записей 20
 
Без Евровидения
23.03 число просмотров 3066 число записей 18
 
Прислать свою ссылку
Котик дня
все котики дня
Миллион долларов от Собянина на любовь бывшей жены Путина
Миллион долларов от Собянина на любовь бывшей жены Путина
Serguei Parkhomenko
6.04 12:50 |  число просмотров 1021

Материалы международного журналистского проекта OCCRP, которые сегодня опубликованы на «Медузе», всех увлекли историей про виллу в Биаррице. Это очень понятно, очень естественно. Это такая «народная» тематика, папараццеобразная, кликосборная и лайкоемкая. Так работает читательское внимание - совершенно безотказно, практически рефлекторно: вилла на море - бывшая жена Путина - кликать и читать.

Между тем, мне кажется, сама по себе история с виллой - недорогого стОит. Ну, купили мама и дочка себе два домика рядом на старинном пенсионерском курорте. В некотором роде это даже трогательно: место такое по-своему даже стильное, культурное, историческое, его русская эмиграция первой волны очень любила. Мне, например, было бы гораздо противнее читать, если б оказалось, что они на каком-нибудь пошлом и развязном гламурном пляже оказались, вроде Порто-Черво или Кап-д-Антиба.

Но сама по себе покупка меня уже как-то не впечатляет. Привык, притупилось. Понятно же, что это не их деньги, а деньги из госбюджета. Не будут же они себе сами на жизнь зарабатывать, правда?

Гораздо интереснее, как работает механизм, процедура, которая их (и, конечно, еще сотни и тысячи людей, находящихся «на казенном обеспечении», хоть, может быть, и совсем в другом масштабе) этими деньгами обеспечивает. Как-то же технически это делается? Вот мы понимаем, что есть воля Большого Начальства. Но воля сама по себе не работает, она должна быть кем-то реализована, во что-то воплощена - в виде конкретных поступков, распоряжений, документов.

Вот как раз по этой части в тексте с «Медузы» есть один действительно убийственный элемент, который и правда заслуживает того, чтоб мы все его увидели своими глазами. Это «Постановление Правительства Москвы № 89-ПП от 3 марта 2015 года», которым фонду, управляемому новым мужем бывшей жены президента нашей с вами родины предоставляется субсидия на «создание условий для эффективного коммуникативного взаимодействия в обществе».
(Вот этот документ целиком, на официальном сайте Правительства Москвы: http://mosopen.ru/document/89_pp_2015-03-03)

Еще раз. Вчитайтесь в формулировку: НА СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО КОММУНИКАТИВНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ОБЩЕСТВЕ.

То есть буквально и практически дословно: на любовь. Точнее, на создание условий для любви.

А иначе что такое «эффективное коммуникативное взаимодействие в обществе»? Любовь и есть.

Выделяется бюдждетная субсидия (то есть НЕВОЗВРАТНОЕ финансирование), чтобы какие-то конкретные люди могли эффективно общаться в подходящих для этого условиях. И мы знаем имена и фамилии этих людей. И в самом деле: не по подъездам же им обжиматься? Не снимать же номер в почасовом отеле «Подушкин»? Взрослые, солидные граждане, им уж так нельзя. Надо им создать условия. Для эффективной любви.

Очень красноречива даже сама выделенная сумма. Что такое 62 миллиона рублей 3 марта 2015 года? Это ровно 1 миллион долларов по курсу ЦБ на этот день. Я вот не поленился посмотреть историю курса валют. Ровно 3 марта 2015 курс скакнул значительно, на рубль за день, и достиг отметки 62. Днем раньше - было заметно меньше, днем позже - стало несколько больше.

То есть это выглядело в точности так. Звонит один важный чувак другому важному чуваку и говорит: «Слышь ты! Там к тебе придут сейчас. Дай им миллион долларов. Миллион дай - и хватит им. Сегодня и дай. Что значит, на что? Да какая разница… На что хочешь… Придумай там чего-нибудь, все равно. На любовь им дай - и пусть идут…»

И дали миллион долларов на любовь.

Сергей Семенович Собянин лично и дал. Подписал как миленький. Сказали миллион - выдал ровно миллион. Жалко что ли?

Так что мне кажется, эта публикация - не про маму с дочкой, которые покупают рядышком домики на море. А про людей, которые каждый день прилежно и безотказно исполняют Волю. Именно - каждый день, по первому окрику, беспрекословно, буквально.

P.S.: А теперь давайте вместе посчитаем, сколько пройдет дней (или часов), прежде чем этот документ исчезнет с сайта московского правительства. Время пошло.
Обсудить в блоге автора
Посты дня
Я и челюсть Гитлера
blogEva Merkacheva    6.04 17:22 |  число просмотров 611
Я и челюсть Гитлера Она сохранилась, находится в архиве ФСБ. Лежит в маленькой коробочке. Разрешили её открыть и даже взять челюсть в руки
 
Фабрика скорби
blogplushev    6.04 16:26 |  число просмотров 450
Фабрика скорби Организация "Антимайдан" организовала поставку скорбящих под телекамеры по любому поводу
 
Не понимаю
blogMargarita Simonyan    5.04 15:13 |  число просмотров 991
Не понимаю Доколе Россия будет стесняться давать гражданство русским людям на том простом основании, что они русские?
 
Приходите завтра в 17 на Манежку
blogSergey Dorenko Rasstriga    5.04 14:23 |  число просмотров 839
Приходите завтра в 17 на Манежку Мы не хотим зарегулированных акций, согнанных бюджетников. Но нам надо побыть вместе. Поддержать питерцев
 
С легкой руки испортили человеку жизнь
blogAlexandra Garmazhapova    5.04 14:01 |  число просмотров 1063
С легкой руки испортили человеку жизнь Мужчину, которого вчера силовики объявили террористом (тот самый в тюбетейке), не пустили на борт самолета авиакомпании "Россия"
 
все записи
Выбор редактора
ЖЖ окончательно взят под контроль ФСБ. Грядет зачистка нелояльных блогеров
blogphilologist    5.04 11:50 |  число просмотров 774
ЖЖ окончательно взят под контроль ФСБ. Грядет зачистка нелояльных блогеров Поскольку ЖЖ теперь физически хостится на территории России, вся конфиденциальная информация пользователей сервиса доступна отечественным спецслужбам в режиме реального времени, в соответствии с требованиями СОРМ-2 и СОРМ-3 к российским площадкам
 
Расскажу истории террористов
blogOksana Trufanova    4.04 14:17 |  число просмотров 1551
Расскажу истории террористов Второй отбывал наказание в тюрьме Верхнеуральска, осужден за теракты в московском подземном переходе, будучи студентом вуза. Выходец из Карачаево-Черкессии. Очень боялся освобождаться и слезно умолял нас довезти его до дома
 
Террорист в Петербурге был гражданином России
blogНиколай Миронов    4.04 14:07 |  число просмотров 1084
Террорист в Петербурге был гражданином России Тут многие заговорили про необходимость ужесточения миграционного законодательства, в частности о введении визового режима
 
Цитаты дня
" Если даже трагедия и смерть нас не объединяет, то как мы можем жить вместе? "
6.04 |
blog Петр Шкуматов
" Задумайтесь, сначала массовые богоборческие протесты против возвращения Исаакия Церкви в Питере, потом Бог попускает этот чудовищный теракт. "
4.04 |
blog dimitriyenteo
" Предвыборная кампания начинается точно так же, как и осенью 1999 года. "
3.04 |
blog www.facebook.com
" Под предлогом борьбы за безопасность отняли у людей свободу. Результат - ни свободы, ни безопасности. "
3.04 |
blog Alexander Kynev
" На улицы вышли внуки шестидесятников. Я абсолютно уверена в теории поколений. "
2.04 |
blog Юлия Галямина
" Умер Евгений Евтушенко. Последний из поэтов, зачем-то собиравших стадионы. "
1.04 |
blog www.facebook.com
все записи
Фото дня
Видео дня

Статьи дня
Расправы над чеченскими геями (18+)
Елена Милашина, Ирина Гордиенко  6.04 18:00 |  число просмотров 123
Расправы над чеченскими геями (18+) Публикуем истории выживших свидетелей
"Сюзанна" и молодой месье
Олеся Шмагун  6.04 12:46 |  число просмотров 155
"Сюзанна" и молодой месье Как вилла на берегу Атлантического океана связана с семьей Владимира Путина
все записи
События
Исаакиевский раздор
17.03 |  число просмотров 3564
Исаакиевский раздор
У Исаакиевского собора прошли сразу два акции сторонников и противников передачи собора РПЦ: сторонники прошли крестным ходом, который возглавил депутат Милонов. Противники встали вокруг Иссакия в кольцо
все записи
Кино
Т2 Трейнспоттинг
12.03 |  число просмотров 1538
Т2 Трейнспоттинг
В соцсетях пишут о продолжении фильма "На игле" по культовому роману Ирвина Уэлша, в котором главные герои встречаются спустя 20 лет
все записи
Музыка
Без Евровидения
23.03 |  число просмотров 3066
Без Евровидения
Служба безопасности Украины запретила въезд Юлие Самойловой. Певица посещала Крым после 2014 года в нарушение украинских законов. Блогеры изначально предсказывали, что Самойлову и конкурс используют для политических интриг. Так и случилось: сразу после решения СБУ в России началась кампания возмущения, а федеральные телеканалы решили не траснлировать Евровидение
все записи
Медиа
Самый могущественный человек в мире
18.03 |  число просмотров 1991
Самый могущественный человек в мире
CNN показал документальный фильм журналиста Фарида Закария «Самый могущественный человек в мире», посвященный Владимиру Путину. Оценки блогеров оказались диаметрально противоположными
все записи
Книги
Ноб Дилан
18.10 |  число просмотров 5397
Ноб Дилан
Нобелевскую премию по литературе получил американский поэт и исполнитель Боб Дилан за "создание поэтических образов в великой американской песенной традиции". Блогеры обсуждают решение комитета
все записи
“BESTTODAY” 2010
BestToday
АПН Северо-Запад Новая газета
Правда Беслана Election2012