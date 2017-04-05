ЖЖ окончательно взят под контроль ФСБ. Грядет зачистка нелояльных блогеров philologist 493 5.04 11:50 |493 Плохие новости. В очередной раз оказались правы скептики, советовавшие менять ЖЖ на автономный блог. Как известно, в конце декабря 2016 года серверы ЖЖ переехали в Россию. Антон Носик тогда доходчиво объяснил, какие практические последствия это будет иметь для простых пользователей: "Идея перетащить серверы ЖЖ в Россию, «поближе к пользователям», не нова: она впервые посетила моего друга Эндрю Полсона в октябре 2006 года, когда компания <суп> заключила с владельцами платформы договор о поддержке кириллического сегмента. В ту пору мне хватило 5 минут, чтобы на пальцах объяснить наивному американскому другу юридические последствия и угрозы такого шага для авторов, комментаторов и читателей ЖЖ. Так что платформа осталась там, где была, на Западном побережье США, и просуществовала там последующие 10 лет.







За этот период в России успели пересажать не меньше тысячи человек за посты, реплики, лайки, шеры, ретвиты и кросспосты в социальных сетях. но ни одно из обвинительных заключений не основывалось на пользовательских данных, полученных силовиками от администрации сервиса LiveJournal Inc в штате Калифорния. В моём собственном уголовном деле есть переписка сыскарей с той самой администрацией, где содержится вежливый, но категорический отказ в предоставлении моих персональных данных, поскольку запрос не содержал никаких юридических оснований для их раскрытия. Больше оснований для таких отказов нет. Поскольку ЖЖ теперь физически хостится на территории России, вся конфиденциальная информация пользователей сервиса доступна отечественным спецслужбам в режиме реального времени, в соответствии с требованиями СОРМ-2 и СОРМ-3 к российским площадкам".



В середине февраля главным редактором Живого Журнала стал Алексей Королев, работавший до этого в должности заместителя директора вещания на пропагандистском телеканале RT.



Наконец, сегодня, после часового перерыва всем пользователям ЖЖ в ультимативной форме было предложено подписать новое соглашение, полный текст которого размещен здесь. Особо примечательны в нем следующие пункты:



1.1. <...> Использовать Сервис вправе только физические лица, достигшие 14-летнего возраста.



Это, я так понимаю, ответ на участие школьников в недавних акциях протеста в Москве и регионах?



5.1. Технические данные, передаваемые Сервису программным обеспечением Пользователя, а также иные данные, передаваемые Пользователем Сервису, будут доступны Администрации и могут использоваться последней по своему усмотрению незапрещенными законом способами, в том числе для таргетинга демонстрируемой Пользователю рекламы.



То есть любые наши данные могут использоваться как и где угодно.



6.1.1. Администрация оставляет за собой право удалить Аккаунт и Блог если доступ к Блогу не осуществляется Пользователем более 6 месяцев подряд или был ограничен в течение того же срока в связи с нарушением Соглашения.



То есть стоит вам, к примеру, не дай Бог заболеть или уехать в продолжительную командировку или на стажировку в другую страну, где нужна полная погруженность в ваше занятие и нет времени на соцсети, администрация ресурса через полгода удалит ваш блог, даже если вы вели его десять и более лет.



6.3. Администрация обращает внимание Пользователя, что в соответствии с ч. 3 ст. 10.1 Федерального закона Российской Федерации № 149-ФЗ Администрация обязана независимо от волеизъявления Пользователя хранить и предоставлять по законным запросам уполномоченных органов:



6.3.1. информацию о фактах приема, передачи, доставки и (или) обработки голосовой информации, письменного текста, изображений, звуков, видео- или иных электронных сообщений Пользователей и информацию о совершивших перечисленные действия Пользователях — в течение одного года с момента окончания осуществления таких действий;



То есть любому менту или чинуше предоставят по первому требованию любую информацию о вас - все ваши подзамочные посты, личные сообщения и т.д. и т.п.



7.4. Администрация обращает внимание Пользователя, что если доступ Блогу (странице Блога) составит более трех тысяч пользователей сети «Интернет» в течение суток, на Пользователя будут распространяться требования ст. 10.2 Федерального закона Российской Федерации № 149-ФЗ.



То есть если раньше администрация ресурса сопротивлялась этому идиотскому закону и даже скрыла количество подписчиков у тех блогеров, у кого оно превышало 2500, то теперь в проскрипционный список будут заносить всех более-менее читаемых блогеров уже автоматически.



9. Размещая Контент, Пользователь:



9.1.3. Обязуется отмечать Контент, не допустимый в соответствии законодательством РФ для распространения среди детей (от 0 до 18 лет), как материал для взрослых, используя функциональность Сервиса.



Представляете, что теперь под каждым постом с ненормативной лексикой или с какими-то намеками на эротику или насилие (понимать это можно очень широко) надо ставить маркировку: 18+. Это же наверняка будет касаться постов с упоминанием алкоголя и курения и т.п. Открывается широчайший простор для произвола и цензуры. Сетевые мизулины найдут крамолу почти в любой записи. Напомню, что госпожа Мизулина, которая пересела из депутатского в сенаторское кресло, к примеру, два года назад предлагала поставить маркировку 18+ на фильмы "Хоббит" и "Властелин колец", поскольку в них содержатся сцены насилия.







9.2. Пользователю запрещено:



9.2.7. размещать рекламу и/или политическую агитацию, если иное специально не установлено отдельным соглашением между Пользователем и Администрацией;



То есть если вы будете пиарить Путина, ОНФ и "Единую Россию", то это в порядке вещей, а вот если напишете пост в поддержку Навального или будете агитировать прийти на митинг оппозиции, то это сочтут "политической агитацией" и вас забанят.



Размещать рекламу, зарабатывая тем самым на блоге, теперь тоже запрещено. Возможно, это немного и очистит топ ЖЖ от мусора, но убьет к нему интерес у тех немногих, кто вообще пытался в последнее время работать на этой площадке.



10.5. Администрация вправе ограничить доступ Пользователя к любой из функций Сервиса, а также ограничивать или запрещать использование API, размещение ссылок на сторонние ресурсы, и предпринимать иные действия, направленные на защиту Сервиса от воздействия факторов, представляющих, реально или потенциально, угрозу для Пользователей, нормальной работы Сервиса и политике Администрации. Администрация реализует указанные меры по собственному усмотрению и не несет ответственности за возможные негативные последствия таких мер для Пользователя или третьих лиц.



10.6. Администрация вправе по своему усмотрению и без предварительного уведомления Пользователя дополнять, сокращать или иным образом изменять функциональность Сервиса и порядок его предоставления.



Ссылки на сторонние сайты теперь тоже размещать нельзя?! А любую функцию вам смогут ограничить без предупреждения, каких-либо объяснений и просто когда сочтут нужным.



12. Реклама.

12.1. Если иное специально не установлено отдельным соглашением между Пользователем и Администрацией, Администрация может без дополнительного уведомления и без какой-либо компенсации Пользователю размещать рекламу на Сервисе, включая страницы Блогов/Сообществ.

12.2. Администрация вправе в любое время изменять способ, вид и количество рекламы, размещаемой на Сервисе.

12.3. Участие Пользователя в рекламируемых на Сервисе акциях и мероприятиях, а также приобретение Пользователем рекламируемых на Сервисе товаров, работ или услуг порождает права и обязательства исключительно между Пользователем и лицом, реализующим соответствующий товар, работу, услуг или проводящим акцию или мероприятие.

12.4. Размещение Пользователем на Сервисе Контента рекламного характера (обещание осуществить такое размещение) не влечет никаких обязательств для Администрации.

12.5. Администрация вправе отправлять Пользователю по указанным им адресам электронной почты информацию, касающуюся Сервиса, а также рекламу третьих лиц.



То есть вы будете вести блог, а вас будут засыпать рекламой и спамом какого угодно качества и объема, которые будет везде, включая ваш почтовый ящик.



Вы знаете, друзья, когда я все это прочел, то я просто о**ел - не знаю даже, как и выразиться более культурно. В январе я ссылался на прогноз SMM-аналитиков относительно деградации ЖЖ в 2017-2018 гг.: "Livejournal окончательно потеряет статус ТОПовой блог-площадки. Серьезное снижение популярности, дальнейший отток авторов на другие площадки". Но тогда я не думал, что убийство ресурса произойдет так быстро. И вот, пожалуйста, в крышку гроба ЖЖ сегодня был забит последний гвоздь. Однако скептикам, которые хоронили ЖЖ и пропагандировали фейсбук, не стоит очень уж торжествовать, поскольку очевидно, что после убийства живого журнала - фейсбуку, твиттеру, ютьюбу и другим аналогичным сервисам в России тоже останется существовать недолго.

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