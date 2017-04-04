LiveJournal: важные изменения livejournal 457 4.04 15:23 |457 Сервис в части ведения блогов переходит под управление российского юридического лица - ООО «Суп Медиа». Это решение основано на желании стать ближе к пользователям, большая часть которых проживает на территории Европы и России. Каждому пользователю LiveJournal будет предложено новое соглашение с ООО «Суп Медиа». Оказание платных услуг продолжит осуществлять Live Journal Inc.



«Живой Журнал» остается международным сервисом. В политике «Живого Журнала» в части ведения блогов, а также приватности и сохранности данных пользователей принципиальных изменений не произошло.



Также с 4 апреля неавторизованным пользователям будет демонстрироваться реклама на всех страницах сервиса.





Упрощается система аккаунтов. Теперь аккаунты различаются только по типу авторизации:

- Аккаунт (авторизация через логин и пароль LiveJournal)

- Связанный Аккаунт (авторизация через социальные сети или OpenID).

Возможности Аккаунта аналогичны существовавшему ранее Улучшенному типу аккаунта.



Для расширения возможностей своих аккаунтов пользователи могут продолжать использовать дополнительные платные услуги. В магазине ЖЖ доступен для покупки пакет «Профессиональный», включающий в себя опции, аналогичные возможностям существовавшего ранее пакета Платного аккаунта. В рамках расширения возможностей нового продукта, выделенное дисковое пространство увеличено до 100Гб.



Всем пользователям, имеющим подключенные пакеты расширенных возможностей на 4 апреля 2017, действие пакетов дополнительно продлевается на половину длительности последнего оплаченного периода.



Пользователям, подключившим расширенный пакет услуг на постоянной основе (ранее – Постоянный аккаунт), теперь доступно дисковое пространство емкостью в 1Тб.



В дополнение к существующему пакету расширенных возможностей в ближайшее время планируется представить совершенно новый пакет услуг, который, в первую очередь, будет интересен популярным пользователям и позволит им получать доход от ведения блога. Обсудить в блоге автора