|LiveJournal: важные изменения
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4.04 15:23 | 457
|Сервис в части ведения блогов переходит под управление российского юридического лица - ООО «Суп Медиа». Это решение основано на желании стать ближе к пользователям, большая часть которых проживает на территории Европы и России. Каждому пользователю LiveJournal будет предложено новое соглашение с ООО «Суп Медиа». Оказание платных услуг продолжит осуществлять Live Journal Inc.
«Живой Журнал» остается международным сервисом. В политике «Живого Журнала» в части ведения блогов, а также приватности и сохранности данных пользователей принципиальных изменений не произошло.
Также с 4 апреля неавторизованным пользователям будет демонстрироваться реклама на всех страницах сервиса.
Упрощается система аккаунтов. Теперь аккаунты различаются только по типу авторизации:
- Аккаунт (авторизация через логин и пароль LiveJournal)
- Связанный Аккаунт (авторизация через социальные сети или OpenID).
Возможности Аккаунта аналогичны существовавшему ранее Улучшенному типу аккаунта.
Для расширения возможностей своих аккаунтов пользователи могут продолжать использовать дополнительные платные услуги. В магазине ЖЖ доступен для покупки пакет «Профессиональный», включающий в себя опции, аналогичные возможностям существовавшего ранее пакета Платного аккаунта. В рамках расширения возможностей нового продукта, выделенное дисковое пространство увеличено до 100Гб.
Всем пользователям, имеющим подключенные пакеты расширенных возможностей на 4 апреля 2017, действие пакетов дополнительно продлевается на половину длительности последнего оплаченного периода.
Пользователям, подключившим расширенный пакет услуг на постоянной основе (ранее – Постоянный аккаунт), теперь доступно дисковое пространство емкостью в 1Тб.
В дополнение к существующему пакету расширенных возможностей в ближайшее время планируется представить совершенно новый пакет услуг, который, в первую очередь, будет интересен популярным пользователям и позволит им получать доход от ведения блога.
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