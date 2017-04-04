Вот не знаю, правильно ли делаю, что расскажу вам вот эти истории террористов, с которыми сталкивалась в местах лишения.

1 отбывал наказание в одной из колоний Копейска Челябинской области. Там принял ислам, можно сказать, из-под палки, чтобы не конфликтовать с наполняются тогда колонию "боевиками" с Северного Кавказа. Русский рыжеволосый начитанный парень из-под Питера, кажется. Сидел в ШИЗО частенько. А в 2014, кажется, стал смертником на турецкой границе.

2 отбывал наказ ание в тюрьме г. Верхнеуральск, осужден за терракты в московском подземном переходе, будучи студентом вуза. Выходец из Карачаево-Черкессии, если не изменяет память. Очень боялся освобождаться и слезно умолял нас довезти его до дома, то есть поехать с ним на поезде. Боялся, что по дороге убьют свои же...

3 Отбывал наказание тоже в Копейске, осужден за то, что "бегал по горам", как он сам нам говорил. Тоже очень боялся освобождаться, но не из-за своих, а из-за того, что, цитата "фсбэшники придут к воротам колонии, заберут меня, и никто не найдет".

4 русский националист, осужден за терракты на Московском рынке. До сих пор сидит. В колонии все устраивало, жалоб не было, но сильно не хотел сидеть, все время пытался обжаловать свой приговор. Даже готов был в СДиП записаться, чтобы "было не так трудно".

Видела и других, осужденных за терроризм, но эти больше запомнились непредсказуемым поведением.