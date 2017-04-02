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В Астрахани прошел митинг с требованием вернуть ветеранам и семьям с детьми отнятые льготы
В Астрахани прошел митинг с требованием вернуть ветеранам и семьям с детьми отнятые льготы
Oleg Shein
2.04 15:09 |  число просмотров 71

Сегодня в Астрахани прошел крупный митинг с требованием вернуть ветеранам и семьям с детьми отнятые за последние полтора года властями льготы. Было более пятисот человек. Принята резолюция с требованием отставки областного правительства и пакет требований к Александру Жилкину (текст ниже).

Что до обычной демагогии властей про "отсутствие денег в регионе", отвечу: (а) речь идет максимум про 1% областного бюджета; (б) нефтяные налоги у области отняли единороссы Огуль, Мартынов, Горбунов и Максакова, но в Вологде, Саратове, Воронеже и Ставрополе нет никакой нефти, но нет и бюджетного кризиса; (в) там, где власть намерена тратиться (экономическая зона "Лотос", плата за вывоз мусора с бюджетных учреждений в пользу московской фирмы и пр.) деньги у властей находятся.

Мы продолжим компанию и намерены добиться успеха. А чиновники и депутаты, выступающие за изъятие денег у обычных людей, должны уйти.

РЕЗОЛЮЦИЯ МИТИНГА

Требования
к Александру Жилкину

Мы, участники митинга в защиту социальных прав Астраханцев, требуем:

- отмены Антисоциального Кодекса и восстановления льгот ветеранов в полном объеме, в том числе:
- отмены т.н. «критерия нуждаемости» в 1,5 прожиточных минимума, увеличив его до 2,5;
- восстановления льготы на 50% оплату за ЖКХ;
- восстановления льготы на телефон.

Мы требуем вернуть льготный дачный проезд ветеранов.

Мы требуем немедленно принять закон о льготе по капремонту для людей старше 70 лет и отменить повышение платы за капремонт.

Мы требуем отменить мутный эксперимент по назначению монополии в области вывоза отходов, грозящий обернуться очередным мусорным коллапсом и ростом цен.

Мы требуем защитить права семей с детьми, а именно:

- восстановить 30% скидку по ЖКХ для многодетных;
- обеспечить выплаты материнского капитала семьям с детьми из разных браков, если дети в этих семьях родились в 2014 году;
- восстановить право на компенсацию школьных принадлежностей для детей семьям с приемными детьми безотносительно того, в разводе родители в данных семьях или нет;
- восстановить бесплатное питание детей в школах.

Мы заявляем требование об отставке областного правительства, и персонально Маркелова и Гурьяновой как разработчиков антисоциальных решений.

Мы требуем от Вас встретиться с представителями Союза Ветеранов и Союза Многодетных Активных Мам Астрахани.

Фото Олега Шеина.

Фото Олега Шеина.

Фото Олега Шеина.

Фото Олега Шеина.

Фото Олега Шеина.



 
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