Сегодня в Астрахани прошел крупный митинг с требованием вернуть ветеранам и семьям с детьми отнятые за последние полтора года властями льготы. Было более пятисот человек. Принята резолюция с требованием отставки областного правительства и пакет требований к Александру Жилкину (текст ниже).

Что до обычной демагогии властей про "отсутствие денег в регионе", отвечу: (а) речь идет максимум про 1% областного бюджета; (б) нефтяные налоги у области отняли единороссы Огуль, Мартынов, Горбунов и Максакова, но в Вологде, Саратове, Воронеже и Ставрополе нет никакой нефти, но нет и бюджетного кризиса; (в) там, где власть намерена тратиться (экономическая зона "Лотос", плата за вывоз мусора с бюджетных учреждений в пользу московской фирмы и пр.) деньги у властей находятся.