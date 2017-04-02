|В Астрахани прошел митинг с требованием вернуть ветеранам и семьям с детьми отнятые льготы
|
2.04 15:09 | 71
|
Сегодня в Астрахани прошел крупный митинг с требованием вернуть ветеранам и семьям с детьми отнятые за последние полтора года властями льготы. Было более пятисот человек. Принята резолюция с требованием отставки областного правительства и пакет требований к Александру Жилкину (текст ниже).
Что до обычной демагогии властей про "отсутствие денег в регионе", отвечу: (а) речь идет максимум про 1% областного бюджета; (б) нефтяные налоги у области отняли единороссы Огуль, Мартынов, Горбунов и Максакова, но в Вологде, Саратове, Воронеже и Ставрополе нет никакой нефти, но нет и бюджетного кризиса; (в) там, где власть намерена тратиться (экономическая зона "Лотос", плата за вывоз мусора с бюджетных учреждений в пользу московской фирмы и пр.) деньги у властей находятся.
Мы продолжим компанию и намерены добиться успеха. А чиновники и депутаты, выступающие за изъятие денег у обычных людей, должны уйти.
РЕЗОЛЮЦИЯ МИТИНГА
Требования
Мы, участники митинга в защиту социальных прав Астраханцев, требуем:
- отмены Антисоциального Кодекса и восстановления льгот ветеранов в полном объеме, в том числе:
Мы требуем вернуть льготный дачный проезд ветеранов.
Мы требуем немедленно принять закон о льготе по капремонту для людей старше 70 лет и отменить повышение платы за капремонт.
Мы требуем отменить мутный эксперимент по назначению монополии в области вывоза отходов, грозящий обернуться очередным мусорным коллапсом и ростом цен.
Мы требуем защитить права семей с детьми, а именно:
- восстановить 30% скидку по ЖКХ для многодетных;
Мы заявляем требование об отставке областного правительства, и персонально Маркелова и Гурьяновой как разработчиков антисоциальных решений.
Мы требуем от Вас встретиться с представителями Союза Ветеранов и Союза Многодетных Активных Мам Астрахани.
|Обсудить в блоге автора