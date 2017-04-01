Какая-то мутная история. О том, что уже на послезавтра по всей стране готовятся массовые антиправительственные акции, я узнал только сегодня. Причём, источником информации для широкой публики стали прокуроры, полицейские и цензоры. Именно они объявили, что в интернете распространяются противозаконные призывы выходить 2 апреля на улицы. Детального расследования я не проводил, но простое изучение блокируемых пабликов ВК показывает, что призывы действительно есть, при этом практически все они анонимные (традиционную воскресную прогулку по Тверской ул. М.Гальперина и К оставляю за скобками); некоторые обращения подписаны примерно так: «группа небезразличных молодых людей». Не знаю, как вам, а мне этот стиль чем-то напоминает полицейские протоколы. Лозунги, предлагаемые авторами, во многом перекликаются с требованиями тех, кто выходил на улицы в прошлое воскресенье. Объявления о 2 апреля, как пишут, в виде комментов публиковались и в группах некоторых известных оппозиционных структур, чуть ли не у Навального (не с изъятых ли при обыске компьютеров?), но через некоторое время стирались модераторами. В Твиттере под копирку об акциях пишут боты. Также прочитал сегодня, что в ВКонтакте призывы распространяют некие «студенты» с фейковыми страницами. Наконец, ближе к вечеру сообщения появились и в теленовостях, что уж совсем необычно, т.к. прежде основные каналы никогда не анонсировали антиправительственные акции, даже в исключительно негативном ключе. Резюме: есть ощущение, что готовится большая провокация. Для чего или, скорее, против кого, я не знаю. Могу лишь предполагать, что , очухавшись после 26 марта, наверху решили устроить разгром оставшихся сил противника, например, обвинив их в беспорядках или погромах, которые «оппозиционеры и студенты», а на самом деле — нанятые титушки — могут устроить 2 апреля.

Хотелось бы ошибиться.



UPD. вот типичный пример провокации: в официальной группе команды Навального в ФБ (где нет ни слова про ближайшее воскресенье) появился коммент с призывом идти 2 апреля на Красную площадь.

автор — пустой аккаунт.



но ведь кто-то клюнет и пойдёт, а кого потом назначат организатором возможных безобразий?





