Сегодня прокуратура потребовала 4 года колонии для фельдшера, которая не поверила звонку тонущих на Сямозере школьников. Не знаю, как будет женщина «исправляться» 4 года, но возникает вопрос.

В Москве есть департамента труда и соцзащиты населения. В нем заместителем руководителя работает Татьяна Митрофановна Барсукова. Она отвечает за «организацию оздоровительного отдыха детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей и подростков и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации».