|Лето близко
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31.03 22:58 | 456
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Сегодня прокуратура потребовала 4 года колонии для фельдшера, которая не поверила звонку тонущих на Сямозере школьников. Не знаю, как будет женщина «исправляться» 4 года, но возникает вопрос.
В Москве есть департамента труда и соцзащиты населения. В нем заместителем руководителя работает Татьяна Митрофановна Барсукова. Она отвечает за «организацию оздоровительного отдыха детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей и подростков и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации».
Именно она заключала контракт с «парк-отелем» на Сямозере. Еще летом этот контракт был тщательно рассмотрен и оказался насквозь коррупционным, будучи заточенным именно под Сямозеро (кто не помнит — вот описание этой истории: https://meduza.io/featu…/2016/…/21/yarkoe-leto-edinoy-rossii ).
Знаете, как была наказана Татьяна Барсукова? Она не стала депутатом Госдумы. Зато осталась на своем посту и готовится заключать новые контракты на отдых детей.
Лето близко.
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