Чья это дочь? polydi 701 31.03 16:06 |701 Эта милая девушка родилась в России. Правда выросла почему-то на Западе и сейчас с гордостью представляет на международных соревнованиях свою новую Родину. Видите надпись на майке? Она не просто так. Ее папа неожиданно обогатился после того, как пришел в большую политику.







На фотографии Маша Ремезкова, дочь депутата Государственной Думы Александра Ремезкова, автора Закона Димы Яковлева. Дядя всех своих детей по заграницам разогнал http://polydi.livejournal.com/230858.ht ml.



Зато патриот и дети его тоже наверняка патриоты и очень любят Россию. Где-то глубоко в душе. Очень глубоко. Неудивительно, что люди, несмотря на вероятность присесть года на два, вышли на улицы города.







Многим просто надоело быть терпилами на празднике жизни единиц, кормить многомиллионной страной семьи людей, в глубине души ненавидящих Россию и не желающих в ней жить. Надоело бояться и ждать крошек с барского стола.



Если Медведев завтра подаст в отставку, как думаете, долго он будет прозябать в России? Виноградник в Италии у него уже есть, счета в оффшорах тоже должны иметься... Большинство сегодняшних политиков уже сейчас обеспечили себя на много поколений вперед и вряд ли добровольно вернут деньги. Обсудить в блоге автора