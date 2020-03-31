Европа отменяет визы macos 254 31.03 16:04 |254



Сегодня большой день. Для поездки в страны Шенгена больше не нужно получать никакие визы. До 90 дней в полгода - совершенно свободно, купил билет и лети!



Безвизовый режим вступает в силу с 28 марта, но касается только граждан Грузии. Украинцы следующие, а россиян в списке нет.







Список безвизовых стран для грузин пополнился 30 новыми странами. Работать в Европе по-прежнему нельзя, для учёбы им также понадобится отдельная виза. Но для коротких поездок с туристическими или деловыми целями - пожалуйста.



Но есть и обратная сторона. Если обладатель грузинского паспорта нарушит визовый режим и "забудет" выехать в отведённый срок, его ждёт депортация, штраф 3000 евро и бан в Евросоюзе на пять лет.



Соседняя с нами Украина тоже готовится ездить в Европу без виз. Пока чиновники кормят граждан обещаниями, но заверяют, что "уже летом всё будет".



Несколько лет назад Россия и Евросоюз тоже обсуждали возможность облегчения визового режима, но все переговоры закончились в 2014 году с присоединением Крыма.



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