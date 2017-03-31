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Мозговой штурм
Мозговой штурм
mi3ch
31.03 16:01 |  число просмотров 525

В день массовых протестов по всей стране в ответ на вопрос в инстаграме «Привет, как день?» Дмитрий Медведев ответил:
«Неплохо, на лыжах покатался» и прикрепил веселый смайлик.

После воскресных прогулок по всей стране все чаще звучит вопрос: «И что дальше?»
Я вам расскажу – что можно делать дальше.
Но сначала несколько выводов из произошедшего:
1. Власть сознательно нарушает законы нашей страны.
2. Жесткий разгон планировался с самого начала. Специально из толпы выдергивались случайные люди. Главная мысль, которую власть хотела донести – любой может попасть в кутузку. Повторяется тактика подавления протестов на Болотной.
3. Страдания омоновца – постановка. О ней, как и о вручении «пострадавшему» квартиры было решено заранее. Это является оправданием действий полиции и это же сигнал национальной гвардии – смотрите, как просто получить квартиру. Вы только нас, солдатушки-бравы ребятушки, защищайте понадежнее.
4. Общенациональные телеканалы и новостные агрегаторы идут на прямое нарушение Основных принципов журналистской этики. Положение Международных принципов профессиональной этики журналиста гласит: «Верность журналиста объективной реальности. Первейшая задача журналиста – гарантировать людям получение правдивой и достоверной информации посредством честного отражения объективной реальности».

А теперь про возможную реакцию общества.
Первое и самое главное – это наша страна, а не страна нескольких жуликов.

Предлагаю мозговой штурм, посвященный коррупции в стране.
Вводные простые – это должно быть остроумно и интересно. Это не должно стоить больших денег.
И это не должно нарушать закон – мы требуем от власти соблюдения законов нашей страны и мы не будем нарушать их сами.

Например:


1. Мы выбираем символом нашей кампании уточку (или кроссовки)
Уточку можно повесить на рюкзак, положить в автомобиль, приделать к фаркопу.
Можно нарисовать по трафарету уточку мелом на доске перед началом занятий.
Можно запускать уточек в фонтаны.
Они должны быть везде и напоминать о том, что воровать нехорошо, а замолчать воровство не удастся



Можно купить в магазине утиный манок и подавать им друг другу сигналы на улице – на блатных автомобилях стоит спецсигнал «крякалка». Мы тоже будем действовать звуками.

2. Можно организовать Церковь Свидетелей Конституции.
У нас было Откровение – мы своими глазами видели, как президент приносил присягу на Конституции и клялся уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, а также соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации.
Это даст нам законное право смертельно оскорбляться по поводу нарушения Конституции и не платить налоги.
Мы будем устраивать не демонстрации, а Крестные Конституционные ходы.
А желтая уточка станет нашим священным символом. Мы будем выходить на улицы с плакатами, цитирующими Конституцию и с российским флагами.
Очень смешно будут выглядеть омоновцы, срывающие российские флаги и сажающие людей в автозаки за плакаты со словами:
«Единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ». (Статья 3.1)
«Захват власти или присвоение властных полномочий преследуется по федеральному закону». (Статья 3.4)
«Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной» (Статья 13.2)
«Все равны перед законом и судом». (Статья 19.1)
«Никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению или наказанию». (Статья 21.2)
«Каждому гарантируется свобода мысли и слова». (Статья 29.1)
«Цензура запрещается» (Статья 29.5)

3. Национальная гвардия должна бороться с терроризмом, а не со своим народом.
Она существует на наши деньги и должна отстаивать наши интересы. Мы начинаем пропаганду внутри силовых структур и переводим ее на сторону народа.



Напоминаем силовикам об ответственности за нарушения закона и за избиения. Снимаем на видео все случаи избиения, выкладываем их в сеть и добиваемся посадки в тюрьму нарушителей закона. Мы не «хорьки, мля». И мы сможем ответить за «кому еще?»

4. Вороватая власть думает только о деньгах. И аргументация у нее соответствующая: «Детям заплатили за выход на митинг», «А ты бы на их месте разве не воровал бы?», «А вы знаете, сколько миллиардов выделило ЦРУ на развал России?», «Эти хотя бы наворовались».

Так вот – мы ударим этих Скруджей по самому больному месту. По карману.
У нас есть мощнейшее средство – бойкот.

Яндекс редактирует топ-новостей и скрывает информацию о протесте – в топку Яндекс. Удаляем поисковик.
«Ив Роше» участвует в фабрикации уголовных дел против оппозиционеров – национальный бойкот всей сети магазинов.
Национальные телеканалы засунули язык себе в портмоне – удаляем их. Смотрим телеканалы «Культура» и «Дождь».
Предупреждаем о возможности бойкота компании, которые будут размещать на них свою рекламу.

И поддерживаем компании, рекламирующиеся на «Дожде», на «Эхе Москвы» и в блогах оппозиции.
И обязательно переводим деньги в Фонд Борьбы с Коррупцией – им сейчас тяжелее всего. Как говорил Джон Стейнбек «Нельзя бороться против денег без денег»

5. Телевидение молчит. Тогда говорить будем мы.
Принтер и Ютуб – наше оружие. Распечатываем листовки и раскладываем их по почтовым ящикам.
Делаем перепосты и распространяем видеоролики.
Нужно донести информацию о происходящем в стране до каждой бабушки и домохозяйки.

Мозговой штурм объявляется открытым.
Оставляйте в комментариях свои идеи.

p.s.
И будьте готовы к жестким ответным ходам властей. Сейчас на самом верху готовится проект купирования Интернета.
Не сомневаюсь, что скоро вам станут рассказывать о том, что оппозиционеры насилуют детей, находятся на содержании ЦРУ и употребляют тяжелые наркотики. Не верьте.

p.p.s.
Мне постоянно приходят сообщения – совершена попытка захода в ваш аккаунт, срочно смените пароль и т.д. Так что если в этом блоге появятся какие-то покаянные посты – не верьте.
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