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#МойПервыйМитинг
28.03 число просмотров 105 число записей 3
 
#МеняНеВзяли
23.03 число просмотров 239 число записей 5
 
Умер Дэвид Рокфеллер
21.03 число просмотров 886 число записей 10
 
Ненаша Дрокова
19.03 число просмотров 2683 число записей 20
 
Без особого надрыва
19.03 число просмотров 1049 число записей 9
 
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Поклонская и мироточащий бюст
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Ненаша Дрокова
19.03 число просмотров 2683 число записей 20
 
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Это попытка дискредитации накануне отчета Правительства
Это попытка дискредитации накануне отчета Правительства
Sergey Neverov
31.03 15:48 |  число просмотров 305
Мы видим нездоровое внимание, поддержку со стороны ряда зарубежных структур, в том числе Госдепа США, как публикаций Навального, так и митингов 26 марта, которые сознательно проводились с нарушениями. При этом США самим бы разобраться с то и дело проходящими митингами, и взаимоотношениями Обамы, Клинтон и сомнительных структур.
Ясно же, что блогер Навальный действует в интересах других лиц, мы уже видели это и в отношении Аэрофлота, и ВТБ, и Роснефти.
То, что к имени председателя Правительства пытаются «приклеить» фонды – это ни что иное, как попытка дискредитации накануне отчета Правительства, попытка навязать не имеющую отношения к работе кабинета министров повестку. В России существует множество некоммерческих организаций, фондов, чья деятельность не направлена на получение прибыли. Все они разные, и направление их работы прописано в уставных документах. Что же касается претензий к якобы низкой арендной плате за земельные участки, то, напомню, что есть разные категории земель с разной стоимостью и вопросы могут задаваться арендатору, арендодателю, но никак не председателю Правительства. Мы работаем с Правительством именно по вопросам его компетенции, в том числе, в преддверии предстоящего отчета.
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Чья это дочь?
blogpolydi    31.03 16:06 |  число просмотров 701
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Европа отменяет визы Безвизовый режим вступает в силу с 28 марта, но касается только граждан Грузии. Украинцы следующие, а россиян в списке нет
 
Мозговой штурм
blogmi3ch    31.03 16:01 |  число просмотров 525
Мозговой штурм После воскресных прогулок по всей стране все чаще звучит вопрос: «И что дальше?» Я вам расскажу – что можно делать дальше
 
Расплодили
blogАлхас Абгаджава    31.03 08:19 |  число просмотров 918
Расплодили Во всех протоколах по задержанным 26 марта обязательно есть "выкрикивал лозунги "Путин вор"
 
Давайте подождем и не будем бунтовать!
blogЕвгения Чудновец    29.03 16:53 |  число просмотров 1686
Давайте подождем и не будем бунтовать! Да и кто из нас не пытается заработать больше чем ему зарплату обещали? Подрабатываем, халтурим, тоже мутим. Жить то хочется и жить красиво. И это нормальное стремление
 
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Давайте подождем и не будем бунтовать!
blogЕвгения Чудновец    29.03 16:53 |  число просмотров 1686
Давайте подождем и не будем бунтовать! Да и кто из нас не пытается заработать больше чем ему зарплату обещали? Подрабатываем, халтурим, тоже мутим. Жить то хочется и жить красиво. И это нормальное стремление
 
Премьер-министр Дмитрий Медведев 26 марта "Неплохо, на лыжах покатался"
blogsadalskij    27.03 11:56 |  число просмотров 2067
Премьер-министр Дмитрий Медведев 26 марта "Неплохо, на лыжах покатался" В комментариях к публикации Медведева один из пользователей под именем ispiridonoff поинтересовался у премьера, как он провел воскресный день 26 марта
 
Видео с полицейским, которого типа ударили ногой, и он чуть не умер — странное
blogkolezev    27.03 00:50 |  число просмотров 2399
Видео с полицейским, которого типа ударили ногой, и он чуть не умер — странное Начинается с того, что сотрудник без следов нападения уже лежит на земле, все бегают и орут "скорую", а потом начинают матом крыть толпу. И слышен удивлённый вопрос: "А что случилось-то?"
 
Цитаты дня
" Дмитрий Песков заявил что власти примут во внимание лозунги и критику лишь с законных протестных мероприятий -предлагаю считать анекдотом дня! "
27.03 |
blog Андрей Нечаев
" Путин и Медведев сейчас смотрят канал Навального, потому что телевизор ничего им не показывает. "
26.03 |
blog Max Trudolubov
" Мне кстати по-человечески жаль Максакову. Ради Вороненкова она фактически в прямом эфире разрушила свою жизнь. "
24.03 |
blog Ekaterina Vinokurova
" Вороненкова убили - тут 100% акция устрашения. Как с Литвиненко. "
23.03 |
blog Fedor Kuznetsov
"

Вот так жил себе человек жизнью топ-менеджера на хлебном месте, думал что жизнь удалась, покупал виллы и что они там еще покупают, эти ребята. И вот так вот. В камере убили какие-то подонки.

 "
22.03 |
blog fyodork
" Увольнение из лайфа — само по себе анекдот, конечно. Типа, как из борделя за блядство. "
19.03 |
blog whalesgohigh
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