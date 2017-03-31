Это попытка дискредитации накануне отчета Правительства Sergey Neverov 305 31.03 15:48 |305 Мы видим нездоровое внимание, поддержку со стороны ряда зарубежных структур, в том числе Госдепа США, как публикаций Навального, так и митингов 26 марта, которые сознательно проводились с нарушениями. При этом США самим бы разобраться с то и дело проходящими митингами, и взаимоотношениями Обамы, Клинтон и сомнительных структур.

Ясно же, что блогер Навальный действует в интересах других лиц, мы уже видели это и в отношении Аэрофлота, и ВТБ, и Роснефти.

То, что к имени председателя Правительства пытаются «приклеить» фонды – это ни что иное, как попытка дискредитации накануне отчета Правительства, попытка навязать не имеющую отношения к работе кабинета министров повестку. В России существует множество некоммерческих организаций, фондов, чья деятельность не направлена на получение прибыли. Все они разные, и направление их работы прописано в уставных документах. Что же касается претензий к якобы низкой арендной плате за земельные участки, то, напомню, что есть разные категории земель с разной стоимостью и вопросы могут задаваться арендатору, арендодателю, но никак не председателю Правительства. Мы работаем с Правительством именно по вопросам его компетенции, в том числе, в преддверии предстоящего отчета. Обсудить в блоге автора