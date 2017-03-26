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Университет, в котором это происходит, является помойкой
Университет, в котором это происходит, является помойкой
Greg Yudin
26.03 14:04 |  число просмотров 318
Два слова по поводу вчерашнего видео из Московской консерватории, где препод заставляет студента зачитывать список входящих в «пятую колонну», а потом затыкает ему рот (для тех, кто не видел)

Всех разъярило именно объявление списка врагов народа. Однако проблема там не в этом, это просто следствие.

Университет, в котором:
- профессор зачитывает лекции вслух по бумажке;
- профессор покидает аудиторию во время лекции и оставляет студента вести занятие вместо себя;
- в аудиторию во время занятия входят и выходят люди;
- профессор отказывается отвечать на вопросы;
- профессор хамит студенту;
- в аудитории студенты грубят друг другу

Университет, в котором это происходит, является помойкой. Есть такой термин – «гаражный университет», он означает заведения, которые штампуют дипломы и раздают их за деньги. Так вот, такая атмосфера на занятиях именно в гаражных университетах.

Совершенно неважно, что при этом вдалбливают студентам в голову – список врагов народа или друзей народа. Потому что к образованию всё это не имеет никакого отношения. Образование – это обучение критически мыслить, а не записывать, зазубривать и воспроизводить на зачёте. Профессора, который в ответ на вопрос студента говорит «закрой рот», вообще нельзя допускать в аудиторию, он профнепригоден.

И разумеется, пропаганду можно проводить, только если тебе не задают вопросов. Пока университет остаётся университетом, пропаганда там вообще невозможна.

Рособрнадзору вообще-то следует немедленно провести проверку качества образовательного процесса в этом университете. И если попавшее на видео – не уникальный случай (а я в этом сомневаюсь, иначе студенты реагировали бы иначе), то поставить вопрос об отзыве у него лицензии. Потому что это не университет.

Вот так выглядит настоящий клиент Рособрнадзора. А от Европейского Университета ему стоит отстать – ещё ни разу в истории Европейского Университета профессор не сказал студенту «закрой рот».
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 "
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