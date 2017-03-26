В Татарстане уволено руководство центра противодействия экстремизму. Решение принял министр внутренних дел Татарстана. Причина - профукали банду скинхедов, которая совершила серию нападений по мотиву национальной ненависти. А также роль в истории оперов бывшего отдела "Дальний".

Артем Хохорин сделал оргвыводы. По данным «БИЗНЕС Online», свои посты тихо покинули начальник республиканского центра по противодействию экстремизму Алексей Гарин, а также его заместитель Сергей Воликов и начальник казанского отделения центра Руслан Валиев. Решение, по данным издания, принимал лично министр внутренних дел по РТ. По информации источника, «расследование дела являлось компетенцией этих отделов, а у них информации было — ноль». Впрочем, свято место не бывает в пустоте — на должность начальника республиканского ЦПЭ уже назначен и.о., в прошлом заместитель Гарина, Динар Карибуллин.