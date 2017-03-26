|В Татарстане уволено руководство центра противодействия экстремизму
|
26.03 12:30 | 237
|
В Татарстане уволено руководство центра противодействия экстремизму. Решение принял министр внутренних дел Татарстана. Причина - профукали банду скинхедов, которая совершила серию нападений по мотиву национальной ненависти. А также роль в истории оперов бывшего отдела "Дальний".
Артем Хохорин сделал оргвыводы. По данным «БИЗНЕС Online», свои посты тихо покинули начальник республиканского центра по противодействию экстремизму Алексей Гарин, а также его заместитель Сергей Воликов и начальник казанского отделения центра Руслан Валиев. Решение, по данным издания, принимал лично министр внутренних дел по РТ. По информации источника, «расследование дела являлось компетенцией этих отделов, а у них информации было — ноль». Впрочем, свято место не бывает в пустоте — на должность начальника республиканского ЦПЭ уже назначен и.о., в прошлом заместитель Гарина, Динар Карибуллин.
По сведения «БИЗНЕС Online», вычислить банду скинхедов сумели сотрудники ОП №9 «Сафиуллина» — того самого, печально известного и переименованного впоследствии отдела полиции «Дальний».
Если всё так, как пишет БО, это прямо очень верное во всех смыслах решение. Глава МВД Татарстана в очередной раз продемонстрировал принципиальность в отношении своих подчиненных. ЦПЭ в Татарстане никогда не был особо политическим - не нижегородские коллеги-самосброды, терроризирующие годами активистов и оппозиционеров. Не питерские, не московские. Да, разрабатывали антифашистов, мусульман, но в откровенных репрессиях, по крайней мере, нами замечены не были. Пусть так будет и с новым руководством.
Но прозевать формирование и радикализацию группы неонацистов, постепенно эволюционировавших до убийств на улицах Казани по мотиву ненависти - согласитесь, что еще нужно, чтобы продемонстрировать полное несоответствие занимаемым должностям. Запредельный фейл - максимальное наказание, которое может назначить работодатель.
Хотя, конечно, в любой подобной истории есть много слоев, большинство из которых внешнему глазу не видны.
|Обсудить в блоге автора