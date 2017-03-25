Вчера написал вам, что на фотках не видно, как в Волгограде меня пытаются разорвать на сувениры. Но вот есть видео.

Очень интересно. Обычно организаторы нападений стремятся как-то скрыть свою аффилированность с властью, ну или по крайней мере не участвуют лично.

А в Волгограде лидер нападавших Казбек Фарниев — советник губернатора Волгоградской области Бочарова и глава учреждения «Дом дружбы», финансируемая из государственного бюджета.