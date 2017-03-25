|Волгограде лидер нападавших Казбек Фарниев — советник губернатора Волгоградской области
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25.03 12:42 | 494
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Вчера написал вам, что на фотках не видно, как в Волгограде меня пытаются разорвать на сувениры. Но вот есть видео.
Очень интересно. Обычно организаторы нападений стремятся как-то скрыть свою аффилированность с властью, ну или по крайней мере не участвуют лично.
А в Волгограде лидер нападавших Казбек Фарниев — советник губернатора Волгоградской области Бочарова и глава учреждения «Дом дружбы», финансируемая из государственного бюджета.
Вот, нашли способ подработки для кавказской общины Волгограда. Впрочем, местные говорят, что Фарниев просто использует приезжих для провокации.
Я это все к чему — это ж первый признак. Раз развиты такие неформальные товарно-денежные отношения с бюджетниками-титушками, то и коррупция процветает. Они ж воруют вместе, это и делает их политическими союзниками.
Если знаете что-то интересное о коррупции губернатора Волгоградской области, мэра Волгограда и всей этой замечательной гоп-компании, присылайте нам анонимно на черный ящик.
26 марта — все на митинги.
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