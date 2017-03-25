Уникальное письмо получил вчера вечером из Роскомпозора. Вне рамок каких бы то ни было процедур, на основании «представления Генеральной прокуратуры РФ» они требуют от меня «доставить всем пользователям интернет-ресурса leonidvolkov.ru» некое сообщение. Ну то есть вы знаете: обычно РКН не церемонится, берет и блокирует — но поскольку в данном случае они прекрасно знают, что наш митинг на Тверской абсолютно законен, и блокировать что-либо нет никаких оснований, то вот присылают такие письма. Почитайте, это очень забавно.



https://www.leonidvolkov.ru/p/198/