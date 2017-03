По поводу назначения нового главного редактора "Ведомостей" Myslobodin 282 25.03 10:50 |282



Обращение к редакции Ведомостей

По поводу назначения нового главного редактора Ведомостей. Много комментариев, похожих на некролог. Много стенаний, слухов и домыслов. Есть, конечно, и здравые, но всегда осторожные суждения. Как человек, который знаком с процессами кардинальных трансформаций в бизнес-компаниях, а также неоднократно переживший переходы в новую для себя компанию и на себе ощутивший все "прелести" первых дней, хотел бы высказать свою точку зрения. Которая, возможно, поможет посмотреть на вашу ситуацию другими глазами. Сама редакция Ведомостей делится внутренней кухней, да и вообще мы живем во все более прозрачном мире. Как "Ведомостям" объявили имя нового главного редактора

Как "Ведомостям" объявили имя нового главного редактора Полная запись разговора редакции с членом совета директоров Де…www.vedomosti.ru Итак, по итогам можно сделать две сильных гипотезы. Не утверждения, поскольку деталей недостаточно, но две очень сильных гипотезы. На самом деле происходит не назначение нового Главного Редактора. Начинается проект трансформации Ведомостей и как медиа издания, и как бизнеса. Проблемы у всей редакции и людей Ведомостей гораздо более серьезные, чем кажется снаружи. Поэтому я взял на себя смелость обратиться к вам, редакция Ведомостей, чтобы описать как выглядит ситуация со стороны. Без фильтра и боязни сказать вам что-то нехорошее и испортить отношения. Потому что вам не хотят говорить всю правду, уж слишком вы важны для каждого бизнесмена и никто не хочет портить отношения. Ну а мне терять особо нечего. Поэтому читайте нефильтрованное мнение. Ведомости сегодня — реальность Правда первая — хорошая Ведомости сегодня — по праву самое уважаемое, качественное и профессиональное бизнес-издание в России. Ребятам из Ведомостей удалось сохранить независимость, остроту, высокий уровень этики в работе с материалом, источниками. Ведомости — образец чистоты с точки зрения фактуры за деньги. Любой, кто рассказывает что можно за деньги поставить в Ведомости материал —либо мошенник, либо сильно дезинформированный человек. Я за долгие годы не встречал ни единого факта, когда это можно было сделать в Ведомостях. Это огромное богатство, которое есть у Ведомостей. И это делает бренд издания — одним из самых дорогих сокровищ на медиа рынке. Правда вторая — не очень приятная Ведомости с точки зрения, собственно, формы, продукта, каналов дистрибуции и многое еще чего сильно отстали от жизни. Отстали от жизни не значит отстали от конкурентов на рынке традиционных бизнес медиа изданий. Но от жизни сильно. Ведомости зависли между газетой и сайтом. Между бумажным и интернет изданием. Не определились что главное и где приоритет. А мир идет еще дальше — потребление контента идет в социальные сети и там концентрируется. Форма потребление контента кардинально меняется. Она уже изменилась. Да, команда Ведомостей экспериментирует. Но все это происходит очень медленно, без фокуса и правильно расставленных приоритетов. Ведомости так или иначе остаются бумажным изданием с интернет сайтом. Это состояние, например, американских медиа, лет 10 назад. И это определяет многое. Соответственно и аудитория Ведомостей плавно стареет и сокращается. Молодежь моложе 40 (а это молодежь) мало читает Ведомости. А людей, которым сейчас больше 40, которые выросли на Ведомостях, впитали Ведомости с молоком своей бизнес-матери, становится все меньше и меньше. Издание давно перестало быть массовым и по настоящему популярным. И это не очень приятно, но правда. Правда третья —неприятная Действующая бизнес-модель медиа ресурса с платной подпиской, классическими журналистами, большой инфраструктурой, выпуском бумажной газеты и всего такого — не sustainable уже сегодня. И точно не будет устойчивой завтра. В силу малой аудитории Ведомости не интересны большим рекламодателям, интернет-трафик все сложнее монитизировать, да и технологиях монетизации Ведомости, например, сильно отстают от РБК. Таким образом, Ведомости сегодня — убыточная газета с интернет-сайтом. То есть действующая редакция Ведомостей не создает стоимость для ее акционеров. Она ее разрушает. Это самый печальный факт. Независимость и объективность только тогда может быть устойчивой и защищенной, если это окупается. Если это не окупается — это всегда приводит к тому, что приходит спонсор. Правда четвертая — очень неприятная Действующему коллективу Ведомостей, с текущим настроем и подходом (увиденным мною на 45 минутном видео) не справиться с кардинальной трансформацией самих себя. Потому что нет осознания того, что действующий коллектив не соответствует текущему этапу развития и трендам в современных медиа и не выполняет одну из главных своих задач — создание стоимости для ее акционеров (или акционера). Эхо Москвы и РБК лучше справляется с этой задачей чем Ведомости. А их трудно обвинить в продажности. Если нет осознания, нет sence of urgency, то заставить себя меняться практически невозможно. Мировая история бизнеса не знает таких примеров. Правда пятая — самая неприятная Меня неприятно поразила реакция людей Ведомостей, когда суровая реальность корпоративного мира пришла к ним самим. Решение принял Совет директоров. Акционер, контролирующий 100% компании, сделал другой выбор и смог это решение провести. За нового Главного редактора проголосовало большинство. В том числе и часть независимых директоров. Но независимый директор в Совете не означает, что он должен всегда голосовать не так, как хочет акционер. И в своих решениях независимые директора так или иначе понимают, что именно акционер, а не они рискуют довольно большими деньгами и репутацией. И когда явного преимущества нет, они так или иначе принимают сторону акционера. Поэтому обижаться и думать что вас обманули, а независимые директора — не являются независимыми — все это в пользу бедных. Решение, которое принято, даже если оно не нравится и выбран другой кандидат, но оно заслуживает уважения. К сожалению, я увидел людей, которые не уважают корпоративных законов, хотя охотно пишут о них в своих материалах. И критикуют каждого, кто их нарушает. Беспощадно. Ребята, законы корпоративного мира распространяются на Ведомости. Ведите себя соответственно. Конечно, проще писать об этом, когда это не касается тебя самого. Но это странные двойные стандарты. И это меня, например, сильно напрягает. Кто виноват? Трудно сказать наверняка, не зная внутренней кухни Ведомостей. Но огромная ответственность за отсутствие нужной скорости движения и глубины изменений всегда лежит на Лидере. На Татьяне. Может быть она устала какое-то время назад и не была готова начинать трансформацию сама. Ведь в общем все было в ее руках. И уж точно никто бы ее не остановил, если бы она затеяла серьезные позитивные изменения, которые назрели еще несколько лет назад. Смена власти тоже происходит явно не гладко. Судя по видео, редакция пребывает в каком-то шоке от того, что выбран другой кандидат. Такое ощущение, что о существовании его никто не знал до последнего времени или знали, но не верили что такое возможно. Странно конечно, но это было очевидно еще с момента объявления об уходе Татьяны. Не знаю кто поддерживал у вас эту иллюзию, но это была иллюзия с самого начала. Для акционера это реальная, почти единственная в такой конструкции Устава, возможность что-то серьезно поменять. И он ею воспользовался. И это его право. И, конечно, его самый большой риск. В общем, ситуация оказалась той, какая она есть сейчас. Резюме Общий баланс подвести непросто, но я попытаюсь. Ведомости сегодня — великие в прошлом и даже пока в настоящем, но бедные. И сильно отстающие от будущего. И, главное, не осознающие что их величие уже в прошлом, отсталось растет, а не сокращается! Демьян Кудрявцев Из хорошего Демьян в этой истории заслуживает огромного уважения. Без каких-либо сомнений. Более правильного и корректного поведения, которое он демонстрирует в этой ситуации вообще сложно представить. Зная медиа бизнес изнутри, и потратив свои деньги на это он старается не разбить хрустальный сосуд под названием Ведомости. Кому-то кажется что он ведет себя как слон в посудной лавке. Но это кажется только тем, кто не понимает как устроен мир и как себя может вести акционер в такой ситуации, когда бизнес теряет деньги, теряет позиции на рынке и не трансформируется. Два года ждать видя как разрушается акционерная стоимость, испытывать довольно серьезные личные проблемы (судебный процесс по гражданству), которые, скорее всего, вызваны тем, что пишут Ведомости. Этому человеку можно поставить памятник за терпение. Честно. Только за это я бы на месте редакции начал бы его уважать. Но Демьян у ребят прочно ассоциируется с новой суровой реальностью, которую очень не хочется принимать, поэтому объективность восприятия теряется. И еще, судя по всему Демьян не спонсор. Жалко конечно, хотелось бы и дальше делать независимую профессиональную журналистику не думая об акционерной стоимости. Но это очень близорукая позиция. Если акционер не спонсор — это огромное достижение и большой стратегический плюс Ведомостям. Потому что спонсорство неизбежно ведет к двум вещам — потере объективности и независимости, и второе — к застыванию в развитии, потому что стимула нет. Посмотрите на Коммерсант. Наличие спонсора консервирует развитие и давит на объективность. Или я не прав? Есть ли недостатки у Демьяна? Конечно есть. Первое. У него не так много денег, поэтому он не может терпеть убытки долго. И это создает риски для всего процесса на самом сложном, переходном периоде. Второе. У него по хорошему нет серьезного и богатого опыта быть собственником бизнеса. Быть топ-менеджером, пусть и младшим партнером, одно, а владельцем — это другое. Слишком трепетно он относится к правилам и устоявшимся традициям и слишком сильно оберегает топ-менеджмент от столкновений с суровой реальностью. Вот и Илью он почему то не привел на эту встречу с редакцией. Сам решил “фронтовать”. Ему скорее надо быть над схваткой. Комментировать и добавлять. Нежели держать оборону по всему фронту. Да и для Ильи — это будет правильным испытанием, потому что работать то ему с вами в ежедневном режиме, а не ему. В общем слишком бережно он относится к менеджменту. Не перестроился. А это затягивает принятие более серьезных и радикальных решений. Это неплохо для текущей редакции Ведомостей, но это непохо — в короткую. В длинную — это может привести к серьезным проблемам. Главная проблема даже не в деньгах и не в опыте владельца бизнеса. Главная и очень серьезная проблема — это режим свой-чужой, который действует у него подсознательно и основан на историческом памяти, сложившейся в годы работы в традиционных “византийских” системах. В таких системах лояльность ценится превыше компетентности и общих ценностей. И это проблема. Для всей этой конструкции. Он не считает действующий состав редакции Ведомостей своими. В общем, довольно справедливо, с учетом того что и они демонстрируют высокую степень отчуждения. Из этого не формируется доверия. А оно очень важно на этапе трансформации. Резюме Общее резюме для редакции Ведомостей простое. Держитесь за Демьяна — это почти лучшее, что произошло с акционерами Ведомостей из того набора вариантов, которые скадывались в условиях акционерной “зачистки” медиапространства страны. И делайте свой шаг к тому, чтобы сформировать двусторонее доверие. Для Ведомостей на этом этапе вредно и опасно изолировать акционера и человека, хорошо понимающего в медиа бизнесе, от самих процессов трансформации. Это очень ценный ресурс, который всем сторонам надо правильно использовать. Ну а Демьяну нужно пройти свою часть этого пути. Сделать это будет очень и очень непросто. Катя Дербилова Огромный кусок позитива Катю я знаю очень давно и, мне кажется, довольно хорошо, чтобы понимать ее саму и роль, которую она сейчас играет в этой истории. Катя по духу, подходам и этике — лучшее, что есть в Ведомостях сегодня. Проверено в разных, порою очень непростых ситуациях. И редакция действительно сделала лучший выбор из тех, кто есть на сегодня в Ведомостях. 87% поддержка о многом говорит. Хотя часть из этих процентов, конечно, связана с консолидацией редакции на фоне наличия стороннего кандидата. Фактически редакция консолидированно проголосовала против стороннего кандидата. Выдвинув истинно своего, человека из настоящих Ведомостей. И Катя действительно — это настоящие Ведомости. И при этом эта та часть Ведомостей, которая гораздо ближе к тем изменениям и трендам, которые проходят в медиа бизнесе и информационном пространстве. Поскольку Катя отвечает за интернет-часть. Зоны развития Зонами развития дипломатично называют те области, где чего-то не хватает. Как правило недостатки — это продолжение достоинств. Катя — давно в Ведомостях. Ее сознательная жизнь сформировалась именно здесь. И это так или иначе воспринимается как проблема. Никакие “курсы повышения квалификации” и консультанты не заменят другого профессионального опыта. А самое главное, опыта адаптации под новую ситуаци и трансформации самого себя и окружающего мира, который неизбежно происходит, когда человек начинает работать в другой организации, другой индустрии и в другой обстановке. Я лично считаю, что багаж накопленных знаний в Ведомостях у Кати, ее видение ситуации и то, как она мыслит — сильно снижает этот “недостаток”. Именно она создавала новую реальность для Ведомостей в интернете, именно она и ее довольно компактная команда находится на острие того, что происходит в Ведомостях. Но perception is reality. Второй большая “зона развития” — это опять же продолжение ее достоинств. Это поддержка коллектива Ведомостей. То, что предстоит Ведомостям — будет порою и частенько сильно неприятно для довольно большого количества людей в Ведомостях. И Кате такие неприятные вещи будет делать самой очень тяжело. Прежние отношения, сложившиеся годами, старые достижения и успехи — будут неизбежно давить. А болезненные изменения, которые неизбежно придется делать будут восприниматься коллективом как “предательство”. Сможет ли она переступить через это в полной мере, как это необходимо — большой вопрос. Мое видение, что смогла бы. Но это нельзя проверить, пока не попробуешь. И опять же perception is reality. Вы в Ведомостях знаете это как никто. Третий “недостаток”, который даже трудно назвать недостатком. И он, боюсь, оказался решающим. Так получилось, что она не своя для Демьяна. И для Демьяна это очень важно — смотри недостатки Демьяна :) Они не работали вместе, не переживали победы и поражения. Не довелось. Но это имеет значение, потому что у Кати нет огромного кредита доверия от главного двигателя всех изменений в вашей организации. А он, этот кредит доверия, очень очень нужен. Резюме Катя — действительно отличный кандидат. Не идеальный, но идеальных кандидатов не бывает. Могло у нее получиться сделать то, что необходимо? Очень может быть. Мог ли быть большой провал? С учетом обозначенных проблем, риск неудачи был довольно высоким. Но, увы, выбор был сделан в пользу другого кандидата. И Катя стоит сейчас перед крайне непростым выбором. Очень непростым для нее и, в каком то смысле, судьбоносным для всей редакции и всего проекта трансформации Ведомостей. Новый главный редактор Из хорошего Я не знаю лично Илью Булавинова. В отличие от Демьяна и Кати, я с ним не общался и не могу составить своего личного мнения. Но судя по отзывам абсолютно разных людей, которые я прочитал и посмотрел за последний день немало чтобы составить максимально полную для себя картину, он точно не попадает под штампы, в которые многим людям из Ведомостей хочется его засунуть. Илья не человек Первого канала и всей действующей системы, хотя работал в ней. Не надо вешать ярлыков, которые вы сами не любите. Идеологически с точки зрения профессиональных подходов, этики и всего того, что ценится в Ведомостях, он гораздо ближе к вам, чем к Первому каналу. И это надо ценить, для начала оценив, конечно. Илья не застрахован от недостатков и провалов. Но паразитировать на этом не стоит. Каждый из нас, если объективно посмотрит на свой предыдущий опыт, найдет массу серьезных проколов, о которых он предпочитает просто молчать. Его профессиональная карьера заслуживает уважения. И его опыт работы в разных системах скорее большой плюс, чем минус. Уровень доверия и понимания друг друга с Демьяном — на очень высоком уровне. А это, я уже говорил, очень важно на этапе трансформации. А трансформация неизбежна. Но есть очень много но… Старт для него начинается с глубокого минуса и противостояния с редакцией. А это в творческих коллективах невероятно сложно преодолевать. Здесь нужна дипломатия, чувство такта, проявление уважения к людям, последовательность и содержательная позиция. Имеется ли она у Ильи в полной мере в режиме полномасштабной ответственности за ВСЮ организацию — большой вопрос. Это как раз и называется Лидерством. А оно или есть или его нет. Ситуацию усугубляет, как ни крути, приход именно с Первого канала, ну просто прямо противоположного лагеря. И будь ты сейчас хоть сто процентов объективным и независимым — этого людям из редакции Вемостей не объяснишь и не докажешь. Это оборотная сторона perception is reality. Распятый мальчик будет преследовать Илью теперь уже почти вечно :) Ну и опыта реальной трансформации бизнеса у Ильи в его биографии я не заметил. Диджитал опыт есть, а опыта диджитал трансформации нет. А это не одно и тоже. В общем для него предстоит очень очень большое испытание. Что дальше… Ведомостям предстоит непростой и болезненный проект — проект глубокой трансформации традиционного бизнес издания в современный медиа ресурс, приносящий деньги или, по крайней мере, их не теряющий. Успех этого проекта сейчас зависит от того, как построят свои отношения три человека. Демьян — Илья — Катя и как они построят работу и взаимодействие друг с другом. Каждый в этой конструкции очень важен. Потому что повышает вероятность успеха. Дальше очень непростая история в треугольнике Илья — Катя — Редакция. Но если пара Илья — Катя будут играть заодно и по настоящему будут одной командой, то вероятность повышается. Но пока мой прогноз по этой части скорее отрицательный. Слишком много эмоций и предрассудков. Пока еще нет общего понимания ситуации, целей, стратегии, подходов по распределению функционала и полномочий по принятию решений. Хотя даже если все договорятся и успокоятся, все должны понимать и не питать иллюзий. Вероятность успеха проекта успешной трансформации Ведомостей в целом невысока. На российском рынке такого успешного опыта ни у кого не было. А в мировой практике таких реально успешных историй — считанные единицы. Но оставлять как есть — это уж точно заведомая неудача. Это медицинский факт. Простите. Резюме Сейчас наступает момент истины для самого лучшего и уважаемого бизнес-издания страны, для вас дорогая редакция Ведомостей. Начните с объективного (как вы это делаете в отношении других) анализа самих себя и итогов вашей работы. Постарайтесь трезво посмотреть на вещи и понять, что нужно очень сильно меняться. Не без потерь и трудностей. Постарайтесь оценить по достоинству что у вас есть на сегодня. Это то, что вы работаете в отличной и достойной организации, у вас неплохой из всех возможных вариантов акционер, у вас новый Главный редактор и есть, пока еще, Катя Дербилова. И перед вами абсолютно новый и воодушевляющий проект трансформации вашего бизнеса. Который никто не делал. Вот и попробуйте сделать этот проект успешным. Сохранив при этом независимость, объективность и высокий профессионализм. А мы потом все будем писать об этом. Успехов вам в этом долгом, болезненном, но крайне необходимом проекте. Ваш Михаил Слободин Обсудить в блоге автора